«Нашим трудно конкурировать»: репетитор по английскому о ЕГЭ и учебе за границей

Конец весны традиционно ассоциируется у многих с самым волнительным моментом для любого старшеклассника – ЕГЭ. Успешно сдав Единый государственный экзамен, молодые люди получают возможность поступить в университет мечты. Иногда юноши и девушки желают получить высшее образование в иностранных вузах, обучение в которых происходит преимущественно на английском языке.

О том, можно ли сдать ЕГЭ по иностранному языку на высокий балл без помощи репетитора и реально ли сейчас поступить в иностранный университет школьнику из России, изданию «Страсти» рассказала Мария Лежнина – репетитор по английскому языку, готовящая российских учеников к поступлению в первую десятку вузов планеты. Помимо этого, в ходе общения специалист поделилась полезными советами по изучению иностранных языков.

Какими качествами должен обладать хороший репетитор? На что нужно обращать внимание при выборе педагога по иностранному языку?

С репетитором должно быть эмоционально безопасно, без обесценивания и давления — это база. Он должен уметь научить без крика и давления, применяя Soft Skills (комплекс умений общего характера, тесно связанных с личностными качествами – прим. «Страсти»). Другие требования зависят от Вашей цели в обучении: подготовить в 1 класс, к ЕГЭ, «завести» в Google или IBM — это очень разные репетиторы и чеки. Также важны понятные объяснения и эффективность уроков, соответствие программы урока той цели, которую Вы поставили, современность.

Как именно происходит процесс обучения у вас? Сможете поделиться стратегиями, которые используете при подготовке своих учеников?

Фокус на автоматизации речи и наборе и закреплении лексики и грамматики. Групповой формат помогает активно обмениваться мнениями: ученики защищают проекты на английском, ведут дебаты, обсуждают цензуру в интернете, искусственный интеллект и прочие остроактуальные темы. Так речь становится качественной, быстрой, пластичной и уверенной. Ученики привыкают сотрудничать и находить компромиссы, используя язык. Перестают стесняться.

Я опираюсь на свой опыт учебы в школе ООН для молодежи и выступлений на международных съездах и конференциях ООН, использую современные тренды на уроках, в т.ч. искусственный интеллект и т.д. технологии.

С какими трудностями чаще всего сталкиваются студенты из России при подготовке к поступлению/поступлении в иностранные вузы?

Не все понимают, что важно не только поступить, но и удержаться, справиться с программой. После поступления наступает эйфория, и студенты расслабляются, а ведь учиться в ВУЗе сложнее, чем поступить.

Очень сложно конкурировать со студентами из Азии. Китайские и корейские школьники приучены к огромному объему самостоятельной работы. Там считается, что школа дает всего 20%, остальные 80% знаний ученики должны добрать сами. При этом в Китае сложнейшая школьная программа, они занимают 1 место в мировом рейтинге, а РФ на 31 месте (PISA, 2018). Я занимаюсь с китайскими школьниками, они не только всегда готовы с домашкой, они сделают всегда в 3-4 раза больше, чем задано. Редкие российские подростки настроены так работать, многих нужно собирать и мотивировать.

Нашим трудно конкурировать с азиатским трудолюбием, а с Европой и Америкой - из-за уровня языка, непривычных заданий и разницы в академических стандартах.

Студентам не хватает оперативной памяти. Очень маленький словарный запас. Проблемы с аналитическим чтением и аудированием, структурированием информации. Быстро утомляются. Незнакомы с иностранными форматами заданий.