«Нашим трудно конкурировать»: репетитор по английскому о ЕГЭ и учебе за границей
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Конец весны традиционно ассоциируется у многих с самым волнительным моментом для любого старшеклассника – ЕГЭ. Успешно сдав Единый государственный экзамен, молодые люди получают возможность поступить в университет мечты. Иногда юноши и девушки желают получить высшее образование в иностранных вузах, обучение в которых происходит преимущественно на английском языке.
О том, можно ли сдать ЕГЭ по иностранному языку на высокий балл без помощи репетитора и реально ли сейчас поступить в иностранный университет школьнику из России, изданию «Страсти» рассказала Мария Лежнина – репетитор по английскому языку, готовящая российских учеников к поступлению в первую десятку вузов планеты. Помимо этого, в ходе общения специалист поделилась полезными советами по изучению иностранных языков.
Какими качествами должен обладать хороший репетитор? На что нужно обращать внимание при выборе педагога по иностранному языку?
С репетитором должно быть эмоционально безопасно, без обесценивания и давления — это база. Он должен уметь научить без крика и давления, применяя Soft Skills (комплекс умений общего характера, тесно связанных с личностными качествами – прим. «Страсти»). Другие требования зависят от Вашей цели в обучении: подготовить в 1 класс, к ЕГЭ, «завести» в Google или IBM — это очень разные репетиторы и чеки. Также важны понятные объяснения и эффективность уроков, соответствие программы урока той цели, которую Вы поставили, современность.
Как именно происходит процесс обучения у вас? Сможете поделиться стратегиями, которые используете при подготовке своих учеников?
Фокус на автоматизации речи и наборе и закреплении лексики и грамматики. Групповой формат помогает активно обмениваться мнениями: ученики защищают проекты на английском, ведут дебаты, обсуждают цензуру в интернете, искусственный интеллект и прочие остроактуальные темы. Так речь становится качественной, быстрой, пластичной и уверенной. Ученики привыкают сотрудничать и находить компромиссы, используя язык. Перестают стесняться.
Я опираюсь на свой опыт учебы в школе ООН для молодежи и выступлений на международных съездах и конференциях ООН, использую современные тренды на уроках, в т.ч. искусственный интеллект и т.д. технологии.
С какими трудностями чаще всего сталкиваются студенты из России при подготовке к поступлению/поступлении в иностранные вузы?
Не все понимают, что важно не только поступить, но и удержаться, справиться с программой. После поступления наступает эйфория, и студенты расслабляются, а ведь учиться в ВУЗе сложнее, чем поступить.
Очень сложно конкурировать со студентами из Азии. Китайские и корейские школьники приучены к огромному объему самостоятельной работы. Там считается, что школа дает всего 20%, остальные 80% знаний ученики должны добрать сами. При этом в Китае сложнейшая школьная программа, они занимают 1 место в мировом рейтинге, а РФ на 31 месте (PISA, 2018). Я занимаюсь с китайскими школьниками, они не только всегда готовы с домашкой, они сделают всегда в 3-4 раза больше, чем задано. Редкие российские подростки настроены так работать, многих нужно собирать и мотивировать.
Нашим трудно конкурировать с азиатским трудолюбием, а с Европой и Америкой - из-за уровня языка, непривычных заданий и разницы в академических стандартах.
Студентам не хватает оперативной памяти. Очень маленький словарный запас. Проблемы с аналитическим чтением и аудированием, структурированием информации. Быстро утомляются. Незнакомы с иностранными форматами заданий.
Гарвардский университет, Оксфорд – престижнейшие учебные заведения планеты, про которые хотя бы раз слышал каждый из нас. Насколько трудно в реальности туда поступить? Можете дать какие-то советы тем, кто планирует получать высшее образование в стенах подобных вузов?
Если отучиться два последних года в школе за границей, не нужно сдавать международный экзамен по языку, и абитуриент лучше знает местные академические стандарты. По опыту, в Англии, Сингапуре, США программа местных частных школ обычно сильнее, чем в местных международных.
У зарубежных ВУЗов есть партнерства между школами и университетами. Учеба в школе при университете облегчит поступление. Перед выбором школы важно предварительно узнать в Вашем университете, какую из школьных программ они принимают: International Baccalaureate или A-Level. Если Вы не учились за границей, потребуется подтвердить хорошие знания языка, сдав экзамен TOEFL или IELTS на 7+ баллов.
Приемная комиссия будет лояльнее, если у Вас есть выдающиеся достижения. Очень любят профессиональных спортсменов, блогеров, общественных деятелей, молодых ученых или победителей олимпиад.
Есть ли у молодых людей, готовящихся к поступлению без помощи репетитора, шансы попасть в тот же самый Гарвард самостоятельно?
Поступить в Гарвард без репетиторов так же сложно, как попасть в Олимпийскую сборную, тренируясь дома по видео из YouTube: даже если ты очень старательный, с наставником будет намного эффективнее, и ты убережешься от ненужных ошибок.
Например, с моими студентами 14-ти лет мы проходим курс Стэнфорда по теории игр на английском. Как семиклассник из обычной школы самостоятельно построит себе программу обучения английскому и дойдет до такого уровня?
Но в теории все реально.
Как, на ваш взгляд, находясь в России, эффективнее всего изучать английский язык? В нашей стране не так много людей, владеющих иностранными языками – где искать, например, собеседников для тренировок устной речи?
Для английского «без обязательств» есть приложения типа iTalki, где Вы обучаете иностранцев русскому, а они Вас - английскому. Минусы - неизвестно качество обучения, а переучиваться на правильное иногда сложнее и дольше, чем учить с нуля.
Многие практикуют язык в играх. Особенно продвинутой грамматики или лексики так не получить, но бытовой минимум - можно. Есть сайты знакомств и чаты по интересам.
Можно брать почти бесплатные недорогие уроки в проверенной группе, и Вы будете учиться системно, правильному языку, с опытным профессиональным преподавателем, по четкому расписанию и алгоритму.
Еще Вы можете предложить языковой школе свои услуги: вести группу в Telegram, монтировать видео, набирать учеников и так далее в обмен на бесплатное обучение. Или бартер, если Вы блогер. У нашего языкового клуба есть опыт сотрудничества с блогерами по CPA - инфлюенсеры привлекали нам заданное количество покупок от подписчиков, и за это учились бесплатно.
Как вы относитесь к преподаванию иностранных языков в российских школах? Возможно ли человеку овладеть английским, посещая исключительно школьные уроки?
Учителя стараются научить, но процесс жестко регламентирован. Добавить сторонние материалы или поменять задания урока сложно.
В школе можно получить базу, но устроиться с ней на работу или путешествовать проблематично. Мало времени уделяется самому говорению. Мало пересказов, совсем нет спонтанной речи - дебатов, споров. В основном задания направлены на чтение, ответы на простые и односложные вопросы "что подарили девочке - книгу", "какой праздник отмечали - Новый год". Развернутой и подробной речи нет. Как же тут научишься говорить?
Темы в ОГЭ и ЕГЭ максимально клишированные: хобби, праздники, семья, книги, путешествия. Как они помогут при заселении в отель, вызове скорой или в поиске пропавшей сумки? И как часто мы в путешествиях обсуждаем книги или праздники?
Тексты в учебниках про фей, деревья, гейзеры, композиторов и физиков, а про нужное каждому ориентирование в городе, аэропорте, поиск работы - ничего нет.
Новые слова могут встретиться всего 2-6 раз на протяжении учебника - как их запомнить? Лексика мало закрепляется, поэтому знания шаткие. Язык важно довести до автоматизма, для чего нужно проговорить слова и грамматику по многу раз, пользуясь ими в устной речи. В школьной программе математически на это времени нет. Отсутствуют задания типа “договорись о скидке”, “забронируй квартиру”, “выбери тур в нужные даты и чек”, зато есть “вставь слово”, “расположи блоки текста по порядку”, “придумай заголовок”, “обведи верно / неверно”. Это неживой язык.
ЕГЭ – это хороший формат? Данный экзамен существует в России уже более 20 лет, регулярно подвергается критике, а какое мнение у вас? Насколько ЕГЭ отличается от международных TOEFL и IELTS?
ЕГЭ помогает детям из провинции поступить в Москву и Петербург, т.е. уравнивает возможности столиц и провинции.
Структура ЕГЭ приближена к международным языковым экзаменам, в т.ч. TOEFL. Но задания в ЕГЭ существенно легче: аудирование очень легкое, лексика и грамматика в ЕГЭ уровня В1-В2, что на 1-2 уровня ниже, чем в TOEFL и IELTS; в последних встречается также специализированная академическая лексика «лиственный, хищник, окисление, устье реки, затоплять, предательский", чего в ЕГЭ нет.
По вашему мнению, современные учебники по английскому языку являются достойной продукцией? Или при изучении языка лучше обращаться к проверенной литературе прошлых лет?
Общая проблема учебников - лексика мало закрепляется, слово встречается на паре страниц и в контрольной, без интервального повторения. Издатели и авторы изменяют дизайн страниц учебников, но сами задания не самые продуктивные, они скорее развлекают, нежели помогают прокачать язык. Мало упражнений именно на говорение, а также они очень оторваны от жизни: нет практической направленности, когда надо решить коммуникативную проблему, используя язык.
По сравнению с учебниками из 90х и 00х, стало меньше текстов на пересказ и упражнений на речь. Я своих учеников не держу долго на учебниках, так как там очень упрощенный язык, далекий от жизни. Я быстро перевожу клиентов на работу с неадаптированными материалами, например, The Wall Street Journal и Forbes.
Некоторые специалисты рекомендуют во время обучения смотреть кино или слушать музыку на иностранном языке, а вы готовы поделиться лайфхаками по изучению английского?
Оперативная память у нетренированных студентов менее 1 секунды. Люди не могут пересказать предложение из 10 слов, потому что к его концу забывают, о чем было начало.
Работе с аудио надо учиться, специальными упражнениями прокачивать память, скорость восприятия звуков и информации. Иначе аудирование с субтитрами — это фактическое чтение текста с экрана совместно с актерами. Человек понимает не звукоряд, а текст.