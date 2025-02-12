«Тема закрыта»: Ирина Ортман ответила на вопрос о скандале с Настей Крайновой

Солистка «Тутси» Ирина Ортман заявила, что скандал с Настей Крайновой исчерпан. Об этом она рассказала «Страстям».

Певица Ирина Ортман несколько лет назад серьезно поссорилась с коллегой по группе Настей Крайновой. Когда зашел разговор о восстановлении «Тутси», Крайнова наотрез отказалась возрождать коллектив. Тогда же звучали призывы запретить Крайновой петь песни группы.

Несмотря на давние недомолвки, сейчас конфликта между коллегами нет, рассказала Ортман.

«Вот буквально вчера мы с моей командой обсуждали, что наконец-то мне перестали задавать вопросы про Настю, и тема закрыта, и вот опять. Сегодня лично у меня нет вопросов к Насте Крайновой, мы с ней все решили ещё два года назад, у неё ко мне тоже. Мы здороваемся на мероприятиях, подписаны друг на друга в социальных сетях и даже встречались пообедать!» — заявила певица.

Полное интервью с Ириной Ортман читайте по ссылке.