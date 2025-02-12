Солистка «Тутси» Ортман рассказала об отношении к Пугачевой и поездках на СВО

Ирина Ортман в 2003 году стала финалисткой нашумевшего телепроекта «Фабрика звезд». Сейчас певица успешно совмещает сольную карьеру и участие в группе «Тутси». «Страсти» поговорили со знаменитостью о семье, былых скандалах и планах на 2025 год.

Ирина, расскажите, какие новости в творческой жизни — удается ли совмещать сольную карьеру и работу в группе «Тутси»?

Новости прекрасные. Год начался с того, что мы с девочками «Тутси» съездили в тур с дискотекой нулевых, который продолжится в марте. За январь я записала несколько новинок в патриотической тематике, а также песни к совместному альбому с DJ Sasha Born. Скоро начнутся релизы, было много съемок и проектов.

Совмещать сольную карьеру с «Тутси» легко, потому что мы с девочками сразу договорились, что у нас в приоритете сольные проекты. К тому же я работаю в нескольких жанрах от романса до популярной музыки и мой слушатель привык к таким контрастам моей деятельности.

Знаю, что в вашем коллективе сейчас царит дружба и взаимопонимание. Но еще пару лет назад вы поссорились с бывшей участницей группы Настей Крайновой. Спустя время удалось уладить недопонимания?

Вот буквально вчера мы с моей командой обсуждали, что наконец-то мне перестали задавать вопросы про Настю, и тема закрыта, и вот опять. Сегодня лично у меня нет вопросов к Насте Крайновой, мы с ней все решили ещё два года назад, у неё ко мне тоже. Мы здороваемся на мероприятиях, подписаны друг на друга в социальных сетях и даже встречались пообедать!

В соцсетях вы часто делитесь патриотическим контентом. В декабре выкладывали видео с выступлением, где были военнослужащие. Расскажите, вы ездили на передовую? Не было страшно?

Да, я уже неоднократно ездила на передовую и буду продолжать это дело. Считаю это своей миссией, как артист и гражданским долгом, как человек. Если я скажу, что страшно не было, я слукавлю, потому что инстинкт самосохранения работает вне зависимости от чувств, но в моем случае я знала зачем я туда еду и каким образом хочу поддержать наших бойцов. Наших героев, которые рискуют жизнями для того, чтобы мы с вами сегодня спокойно жили и работали. Я езжу не только на передовую, но и по госпиталям, военным частям в регионах, совместно с «Народным фронтом» у нас запланировано много мероприятий.