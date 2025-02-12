Солистка «Тутси» Ортман рассказала об отношении к Пугачевой и поездках на СВО
© Предоставлено пресс-службой Ирины Ортман
Ирина Ортман в 2003 году стала финалисткой нашумевшего телепроекта «Фабрика звезд». Сейчас певица успешно совмещает сольную карьеру и участие в группе «Тутси». «Страсти» поговорили со знаменитостью о семье, былых скандалах и планах на 2025 год.
Ирина, расскажите, какие новости в творческой жизни — удается ли совмещать сольную карьеру и работу в группе «Тутси»?
Новости прекрасные. Год начался с того, что мы с девочками «Тутси» съездили в тур с дискотекой нулевых, который продолжится в марте. За январь я записала несколько новинок в патриотической тематике, а также песни к совместному альбому с DJ Sasha Born. Скоро начнутся релизы, было много съемок и проектов.
Совмещать сольную карьеру с «Тутси» легко, потому что мы с девочками сразу договорились, что у нас в приоритете сольные проекты. К тому же я работаю в нескольких жанрах от романса до популярной музыки и мой слушатель привык к таким контрастам моей деятельности.
Знаю, что в вашем коллективе сейчас царит дружба и взаимопонимание. Но еще пару лет назад вы поссорились с бывшей участницей группы Настей Крайновой. Спустя время удалось уладить недопонимания?
Вот буквально вчера мы с моей командой обсуждали, что наконец-то мне перестали задавать вопросы про Настю, и тема закрыта, и вот опять. Сегодня лично у меня нет вопросов к Насте Крайновой, мы с ней все решили ещё два года назад, у неё ко мне тоже. Мы здороваемся на мероприятиях, подписаны друг на друга в социальных сетях и даже встречались пообедать!
В соцсетях вы часто делитесь патриотическим контентом. В декабре выкладывали видео с выступлением, где были военнослужащие. Расскажите, вы ездили на передовую? Не было страшно?
Да, я уже неоднократно ездила на передовую и буду продолжать это дело. Считаю это своей миссией, как артист и гражданским долгом, как человек. Если я скажу, что страшно не было, я слукавлю, потому что инстинкт самосохранения работает вне зависимости от чувств, но в моем случае я знала зачем я туда еду и каким образом хочу поддержать наших бойцов. Наших героев, которые рискуют жизнями для того, чтобы мы с вами сегодня спокойно жили и работали. Я езжу не только на передовую, но и по госпиталям, военным частям в регионах, совместно с «Народным фронтом» у нас запланировано много мероприятий.
Как вы относитесь к тем знаменитостям, которые уехали из России. Например, к Пугачевой и Галкину* (признан иноагентом на территории РФ)?
Я к ним никак не отношусь. Слава Богу. Это их право, их выбор. Мой выбор другой. Я не раз высказывалась об этом в интервью, уехать из своего дома, из своей Родины, которая дала тебе всё — это предательство.
Вы принимаете участие в шоу «Ну-ка, все вместе!». В одном из выпусков Сергей Лазарев прыгнул со стены, нажал кнопку за Льва Рудина и спровоцировал конфликт. Расскажите, поддерживаете ли вы такой порыв лидера сотни?
Поддерживаю. Причем после всего Сережа извинился за свою эмоциональность и объяснил свою позицию перед жюри и зрителями. Для каждого конкурсанта — выход перед сотней это стресс и большой шанс пройти в светлое будущее. Но и для нас это тоже ответственность за чью-то судьбу. Поэтому у шоу такие высокие рейтинги и всенародная любовь. Всё предельно честно и искренне.
Поговорим о семье. Вы недавно делились фотографией дочери сестры Паулины. Расскажите, вы помогаете сестре с воспитанием ее дочери? Какой растет маленькая Паулина?
Паулина — дочка моей родной сестры Полины. И, что немаловажно — моя копия! Я не знаю, как так получилось, но мы похожи и внешне, и по характеру! Один в один. Я стараюсь всегда быть рядом со своей семьей, приезжать как можно чаще. Но из-за того, что они живут в Дмитрове, получается не так часто видеться, зато созваниваемся и списываемся мы каждый день.
Поклонники отмечают, что с годами вы только хорошеете! Поделитесь секретом вашей красоты?
Любовь в каждом мгновении. К каждому дню. Принятие себя, своих достоинств и несовершенств. Быть честной с собой и перед Богом. И, конечно, спорт, питание и правильные процедуры для здоровья.
Начало нового года всегда ознаменовывается новыми планами на жизнь. Расскажите, что хотите успеть сделать в 2025 году?
Хочется выпустить как можно больше музыки, которая будет полезна людям. Хочется выступать, общаться со своим зрителем и обмениваться счастьем. Потому что, быть счастливыми самыми — наша привычка! Именно так поется в моей песне «Здравствуй, счастье!».
*Признан иноагентом на территории РФ.