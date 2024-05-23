«Тема смерти для меня болезненна»: актер Олег Алмазов рассказал о съемках в морге

Актер Олег Алмазов рассказал, как снимался в морге для сериала «Запасный выход» на НТВ. Олег поделился воспоминаниями о съемках с изданием «Страсти».

В своих интервью Олег не раз рассказывал, как чудом избежал смерти после столкновения с бандитами и инцидента на съемочной площадке. Более того, артист признался, что болезненно относится к теме смерти из-за потери родственников и друзей. Несмотря на это, Алмазов не испытывал страха при съемках сериала. По словам актера, у него, в отличие от коллег, нет суеверий по этому поводу.

«Ощущения были положительные, хотя тема смерти для меня достаточно болезненна. Я давно похоронил родственников, сейчас еще друзья, ровесники начали уходить из жизни. Я очень тяжело переживаю смерть, меня рвет на части. Тем не менее, в сериале, где съемки проходили в морге, у меня ни разу не возникали отрицательные эмоции. Это игра, не было ничего тяжелого», — рассказал Олег.

Алмазов отметил, что некоторые коллеги отказываются ради роли ложиться в гроб или могилу. Более того, он рассказал, что в актерской сфере есть особые ритуалы, снимающие сглаз. Однако, по словам Олега, ему они ни разу не пригодились.

«Сейчас я снимаюсь в еще одном проекте для НТВ, в котором, по сценарию, моего героя хоронят. Я к этому отношусь легко, это же кино! Был случай, когда в другом сериале моего героя закапывали в могилу. Ко мне подошел известный актер, народный артист, и посоветовал ритуалы, снимающие сглаз. Я поблагодарил за заботу и улыбнулся. У меня не было каких-то переживаний и отрицательных мыслей. При этом, не поверите, в каких-то вещах я очень суеверный», — резюмировал Олег.

Полное интервью Олега Алмазова о съемках в кино и борьбе со звездной болезнью читайте в этом материале.