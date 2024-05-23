«Актер – заложник типажа»: Олег Алмазов о съемках в кино, суевериях и Татьяне Булановой

В начале карьеры Вы решили, что не будете «отказываться даже от самого крошечного персонажа». Следуете ли Вы этому правилу до сих пор?

Да, я следую этому правилу до сих пор, и сериал «Запасный выход» является подтверждением. Кто-то соглашается только на главные роли, а мне надо по-другому. Я даже помню, как мне пришло сообщение с приглашением на пробы. Меня сразу предупредили, что это будет пилот, но мне не хотелось отказываться. Ничего не предвещало, что «Запасный выход» станет крупным, успешным проектом. У меня была проходная роль, я снимался не так много дней.

Я приехал в пустынную Москву, по-моему, это было пандемийное время. Пробы были удачные, я как-то смешно все сыграл. Потом мне сказали, что меня утвердили, что проект продлевается и мою роль расширяют. Я потратил день жизни на пробы и в результате стал причастен к этому замечательному сериалу!

Было ли такое, что под Вас писали роль?

Да, было. Вы меня спросили, и попали прямо в точку (смеется).

Этим летом была «потрясающая» история. Мне прислали сценарий, я его прочитал и остался в восторге. Затем очень легко прошел пробы. Но спустя время проект пропал, тогда я стал искать режиссера. Киношный мир не такой большой — все легко разузнать.

Я списался с режиссером, договорился с ним о встрече в Москве и попросил меня очно попробовать на роль. Все это было тяжело. Я пробирался сквозь дебри, не понимая, в чем дело. Мы с ним увиделись, оказалось, что эту роль писали на меня, поэтому мне было так легко ее играть. Но генеральный продюсер выбрал другого актера. Мне было так обидно, но я ничего не мог с этим сделать. Такая у нас изнанка профессии.

В Вашей фильмографии 192 проекта. Есть ли роль, о которой мечтаете?

У меня нет роли мечты. Такой вопрос часто задают на собеседовании при поступлении в театральный вуз. Я тогда не смог на него ответить и сейчас не смогу. Жизнь настолько интересно пишет наш сценарий, что мы не можем этого представить. Я могу нафантазировать себе что угодно в голове. Например, я никогда не мечтал о роли завхоза в сериале «Запасный выход», но она досталась именно мне.

Что самое необычное Вам приходилось делать на съемках?

Для меня было тяжело, когда я играл патологоанатома и мне приходилось зашивать рану на манекене. Это было настолько реалистично, у меня даже руки дрожали, потому что я понятия не имею, как делать операции и зашивать раны.

Вы часто играете полицейских, следователей. Приходилось ли Вам общаться с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы вжиться в роль?

До 10 класса я собирался поступать на юрфак. Я хотел ловить преступников и делать мир лучше, но судьба сложилась по-другому. К тому же у меня почти во всех силовых структурах есть приятели, с которыми часто общаемся.

Я могу позвонить одному другу прямо с площадки, чтобы посоветоваться, когда есть сомнения по процедуре обыска, задержания. Однажды мне надо было узнать, как следователи зовут ОМОНовцев. Для меня было откровением, когда узнал, что их называют «тяжелые».

Вы снимались в «Тайнах следствия». Как считаете, в чем успех сериала, который идет на ТВ с 2000 года?

Успех сериала достаточно прост. Такое ощущение, что он был всегда. Мы уже давно живем в переменчивом мире, мы всего боимся, у нас нет уверенности в завтрашнем дне. Человеку хочется цепляться за какие-то якоря. «Тайны следствия» — это якорь с 2000 года. Он был всегда, на нем выросло не одно поколение.

Я всегда шучу: оденьте Анну Ковальчук в любой наряд, отдайте ей главную роль, и народ будет думать, что смотрит «Тайны следствия». За 24 года на ТВ в сериале было все, уже невозможно придумать новый сюжет. Главное, оставить Анну на экране, и зрители будут радоваться, что все стабильно, хорошо.

Как Вы считаете, не стала ли Анна Ковальчук заложницей образа?

Анна очень занята в Театре Ленсовета, там у нее есть разноплановые роли. На экране Ковальчук, безусловно, заложница образа, но благодаря работе в театре она совершенно спокойно может оставаться Машей Швецовой.

Я много смотрел спектаклей с ее участием, хожу как зритель. В театре она позволяет себе то творческое самовыражение, которого ей не хватает на ТВ.

Вы говорите, что часто ходите в театр к Анне Ковальчук. Существует ли дружба между актерами при высокой конкуренции?

Конечно, существует. Мы даже знаем актерские браки, но это не всегда радужно. Конкуренция есть, и от нее никуда не денешься.

Актер — заложник типажа. Я, например, никогда не сыграю Гамлета. Когда приезжаю на кастинги, я встречаю актера, пробующегося на те же роли. И, вроде бы, должны возникать негативные эмоции, но я отношусь к этому спокойно. Когда-то роль достается мне, когда-то — ему. Кто-то наверху очень умело тасует колоду и вершит нашей судьбой. Если роль не моя — ничего страшного, пусть сыграет конкурент. У меня нет зависти.