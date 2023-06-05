Тело Барби, рожки на голове и хвост: пластических хирург Гогибердзе о странных запросах пациентов

Современное поколение стремится к неординарности и экстравагантности. В желании быть не таким как все, молодые люди решаются на пластику и какие только изощренные просьбы не озвучивают на первом приёме у пластического хирурга. О самых странных случаях из практики рассказал сайту-изданию «Страсти» ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

Эльфийские уши, экзотический хвостик, рожки на голове, кошачьи глаза, лицо и тело как у куклы Барби – все это реальные просьбы из практики Отари Гогиберидзе. Запрос на такие модификации поступает, в первую очередь, не от поклонников фэнтези, а от сексуально озабоченных и нездоровых людей, утверждает он. Компетентные и уважающие себя хирурги сразу отклоняют такие просьбы в корректной форме. Однако находятся и такие «специалисты», которые не стесняются брать деньги за подобного рода операции.

Пациенты с дисморфофобией

Дисморфофобия – психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен дефектами или особенностями своей внешности. Именно такие психологические проблемы, часто приводят людей в кабинеты пластических хирургов. Инициатива переделать внешность у таких пациентов часто исходит не из их собственного желания, а продиктована близким окружением.

Так, например, к Отари Гогиберидзе приходила девушка, которая требовала пришить ей силиконовый хвостик, потому что того желал её молодой человек. Пластический хирург отказал в просьбе, а позже выяснилось, что в скором времени пара распалась. И уж лучше так, чем девушка потом бы жалела о содеянном и была вынуждена прибегнуть к повторной пластике для удаления столь пикантного элемента, считает доктор.

Одна из пациенток пришла с просьбой чрезмерно увеличить грудь. На консультации врач заверил, что для ее тела желаемая грудь слишком большая, поэтому будет выглядеть диспропорционально и, кроме того, на основе индивидуальных показателей, есть риски возникновения шрамов и рубцов. Пациентка была настойчивой, поэтому получила то, что хотела и, конечно, спустя некоторое время пришла к хирургу с просьбой уменьшить грудь, так как она ей кажется слишком большой.