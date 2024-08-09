Телеведущий Тимур Еремеев рассказал о восстановлении дочки после операции на руке

Телеведущий Тимур Еремеев сообщил, как проходит восстановление дочки после операции на руке. Тимур рассказал о травме наследницы сайту «Страсти».

В мае 2024 года телеведущий сообщил, что дочь Ника перенесла операцию на руке. У девочки был сложный перелом, из-которого потребовалось хирургическое вмешательство: ей вставляли штифты под общим наркозом.

«Через 5 недель, когда все срослось, штифты вынимали под наркозом. Для меня, как для человека, у которого за всю жизнь не было общего наркоза, была стрессовая ситуация. Но она очень хорошо все перенесла», — высказался Еремеев.

По словам Тимура, на сегодняшний день дочка полностью восстановилась. В июле звездная семья ездила в отпуск, и Ника была уже без гипса.

«Сейчас, слава Богу, все хорошо», — сообщил телеведущий.

Также Тимур высказался о будущем наследницы. По его словам, Ника увлекается разными вещами. Она была на съемочной площадке, за кулисами театра и даже снималась вместе с отцом в «Секрете на миллион». При этом Еремеев не настаивает на продолжении актерской династии. Для него важно, чтобы у Ники было полноценное детство.

«Я бы хотел, чтобы у нее было полноценное детство без развития профессиональных навыков, чтобы она сама выбрала, чем хочет заниматься. Она знает, кто её дедушка, гордится достижениями папы, более того, она немножко хвастунишка в этом плане (смеется). Ника может рассказать сверстникам про меня или подсмотреть эфиры шоу «За гранью» и «Звезды сошлись» у бабушки на телевизоре. Плюс, когда я был у Леры Кудрявцевой в «Секрете на миллион», она присутствовала в студии и даже снималась. У нее остались яркие впечатления», — резюмировал Тимур.

Полное интервью Тимура Еремеева о личной жизни и работе на ТВ читайте здесь.