Телеведущий Дмитрий Дибров вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Телеведущий Дмитрий Дибров вновь придет в студию интеллектуальной викторины «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Его возвращение приурочено к юбилейному, тысячному выпуску программы, который зрители увидят уже в эту субботу. Об этом сайту «Страсти» сообщили в пресс-службе канала.

Дибров был лицом шоу с 2008 года, но покинул проект в апреле 2023 года, передав бразды правления певице Юлианне Карауловой. Теперь два ведущих встретятся в студии. По информации источников, съемки с участием Диброва уже прошли, и, возможно, его появление не ограничится одним эфиром.

Встреча двух эпох программы, по словам участников, прошла в очень теплой атмосфере.

«Я в абсолютном восторге! Юлианна — это блестящее сочетание ума и красоты. Когда две эпохи одной программы встречаются в студии — рождается особое электричество», — поделился Дибров.

Известно, что ведущие даже станцевали танго прямо во время съемок.

Для самого Диброва уход из «Миллионера» стал болезненным событием, которое он, однако, переживал вне публичного поля, поддерживая преемницу.

Юбилейный выпуск «Кто хочет стать миллионером?» обещает стать настоящим праздником для поклонников шоу.

Ранее мы писали о том, что Дибров сделал первое заявление после развода.