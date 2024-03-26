Телеведущий Антон Лаврентьев рассказал о лимите золотой карты в шоу «Орел и Решка». Антон поделился воспоминаниями о проекте в беседе с изданием «Страсти».

Антон Лаврентьев стал известен благодаря шоу «Орел и Решка. Шопинг». В 2014 году Антона выбрали одним из ведущих в проект, в котором разыгрывались путешествия на 100 долларов и безлимитный уикенд с золотой картой. Как выяснилось, до определенного момента на карте не было лимита, пока Мария Ивакова не купила «дорогостоящую вещь».

«До определенного момента лимита не было, потом Мария Ивакова купила очень дорогостоящую вещь, и лимит появился. Честно могу сказать, что и мне, и Маше нравилось путешествовать за 100 долларов, потому что ты становился ближе к приключениям», — рассказал Антон.

Лаврентьев ушел из проекта в 2015 году. По его словам, решение далось тяжело: благодаря шоу Лаврентьев посетил сто стран и заявил о себе на большую аудиторию. При этом Антон понимал, что они с проектом «дали друг другу все» и настала пора идти дальше.

«Это были удивительные два года моей жизни! Фактически, я посетил сто стран. Но мы с проектом дали друг другу все, и настала пора идти дальше. Да, честно скажу, что прощание было болезненным. Когда мы закончили отношения, я скучал по путешествиям, но мой путь продолжается. Каждый должен быть на своем месте!» — высказался Антон.

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