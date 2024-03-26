«У меня есть один грешок»: Антон Лаврентьев об отцовстве, работе на ТВ и шоу «Орел и Решка»

Антон Лаврентьев стал известен как ведущий шоу «Орел и Решка. Шопинг». В 2014 году он посетил сто стран и написал песни, посвященные путешествиям. В 2015 году Антон ушел из «Орла и Решки», зато музыка в его жизни осталась. А еще Лаврентьев пишет стихотворения: недавно у него вышел сборник, в котором он доверился читателю и рассказал о своих переживаниях.

Музыкант, поэт, актер и телеведущий — личность Антона многогранна. Лаврентьев покорил публику чуткостью, воспитанностью и особым, романтизированным, видением жизни. Несмотря на творческие успехи, Антон считает, что главная его ценность — это семья. Лаврентьев воспитывает 2-летнего сына Тео и скоро вновь станет отцом.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Антон рассказал о браке с Алиной Астровской, дружбе с Региной Тодоренко и поделился секретами шоу «Орел и Решка».

Антон, совсем скоро Вы вновь станете папой. Как супруга сообщила Вам радостную новость? Устраивали ли Вы гендер-пати? Многие звездные пары уезжают на роды в другую страну. А что насчет Вас?

Аля очень трогательно сообщила о том, что я буду папой. Я назначил ей свидание, чтобы мы поужинали в ресторане в центре города. Так случилось, что я делал визы себе и сыну. Пришел паспорт, и Аля привезла его в ресторан. Я открыл страницу с визой, а на другой странице был прикрепленный тест. У нас сразу начались слезы радости, счастья и объятия.

Мы сделали гендер-пати для нас двоих. Наша помощница взяла результаты, заказала торт. Мы с утра встали, дрожащими руками его разрезали и узнали, кто у нас будет. Вы узнаете это совсем скоро. ПДР (предполагаемая дата родов, прим. «Страсти») стоит на конец апреля.

Мы думали над тем, чтобы поехать рожать за границу: в Аргентину, Коста-Рику или Бразилию. Мы много об этом читали и созванивались со специалистами на местах. Но, к сожалению, я в ближайшее время не могу уехать из страны из-за съемок и проектов, а отпускать жену одну я не хочу. Поэтому мы решили, что будем рожать здесь.

Перед рождением первого ребенка Вы с супругой ходили к психологу. А как Вы готовитесь к рождению второго малыша?

Это неверная информация. Мы стали работать с психологом с самого начала отношений, поскольку мы очень дорожим друг другом. Аля в первые годы наших отношений была в разъездах из-за шоу «Орел и Решка». Чтобы сформировать здоровый союз, мы плотно работали с нашей наставницей. Мы считаем, что психологическое здоровье важно, как и физическое. Современный психоэмоциональный фон настолько перегружен, что человеку нужна квалифицированная помощь и поддержка, чтобы не выгорать, не скатываться в депрессию. У нас нескончаемое сотрудничество, которое началось не с подготовки к рождению Тео.

Между Тео и нашим вторым ребенком разница в два года. Але особенно нужна поддержка и забота: у нее не было периода восстановления в 3 года после окончания кормления. Считайте, что Аля закончила кормить и почти сразу забеременела. Ей нужно много любви, понимания, цветов, нежности. Вот и весь секрет. Я всегда рядом и помогаю ей.

Как отцовство отразилось на Вас и Вашем творчестве? Хватает ли времени на семью в плотном графике? Что для Вас в приоритете: работа или семья?

Безусловно, семья стоит на первом месте, но, чтобы все было хорошо в семье, у мужчины, как у главы, должно быть дело. Нужно грамотно расставлять приоритеты. Сначала закрывается вопрос с семьей, а потом все остальное. Если не получается сдвинуть графики, семья входит в положение. Что бы ни случилось, я всегда провожу в день два часа с сыном: либо я его укладываю, либо мы гуляем, играем. Это важно! Ребенок должен быть обласкан и любим родителями!

Моя жизнь изменилась на 180 градусов! Ты взрослеешь, хочешь ты этого или нет, становишься более ответственным. Ты становишься папой и перестаешь быть ребенком. Это очень здорово.

Недавно у Вас вышел второй сборник стихов. Как рождается стихотворение? Что для Вас является источником вдохновения? Испытывали ли Вы творческий кризис? Если да, то, что помогло его пережить?

Да, недавно вышел сборник стихов «76 шагов к тому, чтобы чувствовать». Изначально он назывался: «1825 дней, или 76 шагов, чтобы чувствовать». 1825 дней — это 5 лет, ровно столько потребовалось, чтобы написать этот сборник. По сути, это дневник в рифмах моей жизни, моих переживаний.

Безусловно, за эти 5 лет было состояние и творческого кризиса. В моем случае, творческий кризис — это самокопание, чрезмерный перфекционизм. Творчество (и это доказано учеными) происходит тогда, когда ты относишься к нему как ребенок к игре. Здесь нет «правильно» — «неправильно»: есть ты и то, что ты делаешь. Получится — классно! Если из этого ничего не выйдет — не так страшно, всегда есть следующий день, чтобы попробовать снова. Такой у меня девиз: не получается — отложи, походи, погуляй. Не каждый же день нужно писать. Если нечем заняться — иди позанимайся с сыном (улыбается).

Ваши стихи, песни наполнены глубоким смыслом. Кажется, что Вы — очень романтичный, рефлексирующий человек. Какой Вы в жизни? Отличается ли сценический образ от настоящего Вас?

Большое спасибо! Наверное, об этом должны сказать мои близкие. Насколько я знаю, не отличается. Я, действительно, очень романтичный человек. Мне кажется, залог того, что концерты и все то, что я делаю, получаются такими, заключается в моей сущности: какой в жизни — такой и на сцене. Сцена — это мой способ общения с людьми; это — беседа сразу с большим количеством человек.