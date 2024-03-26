«У меня есть один грешок»: Антон Лаврентьев об отцовстве, работе на ТВ и шоу «Орел и Решка»
© Личный архив Антона Лаврентьева
Антон Лаврентьев стал известен как ведущий шоу «Орел и Решка. Шопинг». В 2014 году он посетил сто стран и написал песни, посвященные путешествиям. В 2015 году Антон ушел из «Орла и Решки», зато музыка в его жизни осталась. А еще Лаврентьев пишет стихотворения: недавно у него вышел сборник, в котором он доверился читателю и рассказал о своих переживаниях.
Музыкант, поэт, актер и телеведущий — личность Антона многогранна. Лаврентьев покорил публику чуткостью, воспитанностью и особым, романтизированным, видением жизни. Несмотря на творческие успехи, Антон считает, что главная его ценность — это семья. Лаврентьев воспитывает 2-летнего сына Тео и скоро вновь станет отцом.
В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Антон рассказал о браке с Алиной Астровской, дружбе с Региной Тодоренко и поделился секретами шоу «Орел и Решка».
Антон, совсем скоро Вы вновь станете папой. Как супруга сообщила Вам радостную новость? Устраивали ли Вы гендер-пати? Многие звездные пары уезжают на роды в другую страну. А что насчет Вас?
Аля очень трогательно сообщила о том, что я буду папой. Я назначил ей свидание, чтобы мы поужинали в ресторане в центре города. Так случилось, что я делал визы себе и сыну. Пришел паспорт, и Аля привезла его в ресторан. Я открыл страницу с визой, а на другой странице был прикрепленный тест. У нас сразу начались слезы радости, счастья и объятия.
Мы сделали гендер-пати для нас двоих. Наша помощница взяла результаты, заказала торт. Мы с утра встали, дрожащими руками его разрезали и узнали, кто у нас будет. Вы узнаете это совсем скоро. ПДР (предполагаемая дата родов, прим. «Страсти») стоит на конец апреля.
Мы думали над тем, чтобы поехать рожать за границу: в Аргентину, Коста-Рику или Бразилию. Мы много об этом читали и созванивались со специалистами на местах. Но, к сожалению, я в ближайшее время не могу уехать из страны из-за съемок и проектов, а отпускать жену одну я не хочу. Поэтому мы решили, что будем рожать здесь.
Перед рождением первого ребенка Вы с супругой ходили к психологу. А как Вы готовитесь к рождению второго малыша?
Это неверная информация. Мы стали работать с психологом с самого начала отношений, поскольку мы очень дорожим друг другом. Аля в первые годы наших отношений была в разъездах из-за шоу «Орел и Решка». Чтобы сформировать здоровый союз, мы плотно работали с нашей наставницей. Мы считаем, что психологическое здоровье важно, как и физическое. Современный психоэмоциональный фон настолько перегружен, что человеку нужна квалифицированная помощь и поддержка, чтобы не выгорать, не скатываться в депрессию. У нас нескончаемое сотрудничество, которое началось не с подготовки к рождению Тео.
Между Тео и нашим вторым ребенком разница в два года. Але особенно нужна поддержка и забота: у нее не было периода восстановления в 3 года после окончания кормления. Считайте, что Аля закончила кормить и почти сразу забеременела. Ей нужно много любви, понимания, цветов, нежности. Вот и весь секрет. Я всегда рядом и помогаю ей.
Как отцовство отразилось на Вас и Вашем творчестве? Хватает ли времени на семью в плотном графике? Что для Вас в приоритете: работа или семья?
Безусловно, семья стоит на первом месте, но, чтобы все было хорошо в семье, у мужчины, как у главы, должно быть дело. Нужно грамотно расставлять приоритеты. Сначала закрывается вопрос с семьей, а потом все остальное. Если не получается сдвинуть графики, семья входит в положение. Что бы ни случилось, я всегда провожу в день два часа с сыном: либо я его укладываю, либо мы гуляем, играем. Это важно! Ребенок должен быть обласкан и любим родителями!
Моя жизнь изменилась на 180 градусов! Ты взрослеешь, хочешь ты этого или нет, становишься более ответственным. Ты становишься папой и перестаешь быть ребенком. Это очень здорово.
Недавно у Вас вышел второй сборник стихов. Как рождается стихотворение? Что для Вас является источником вдохновения? Испытывали ли Вы творческий кризис? Если да, то, что помогло его пережить?
Да, недавно вышел сборник стихов «76 шагов к тому, чтобы чувствовать». Изначально он назывался: «1825 дней, или 76 шагов, чтобы чувствовать». 1825 дней — это 5 лет, ровно столько потребовалось, чтобы написать этот сборник. По сути, это дневник в рифмах моей жизни, моих переживаний.
Безусловно, за эти 5 лет было состояние и творческого кризиса. В моем случае, творческий кризис — это самокопание, чрезмерный перфекционизм. Творчество (и это доказано учеными) происходит тогда, когда ты относишься к нему как ребенок к игре. Здесь нет «правильно» — «неправильно»: есть ты и то, что ты делаешь. Получится — классно! Если из этого ничего не выйдет — не так страшно, всегда есть следующий день, чтобы попробовать снова. Такой у меня девиз: не получается — отложи, походи, погуляй. Не каждый же день нужно писать. Если нечем заняться — иди позанимайся с сыном (улыбается).
Ваши стихи, песни наполнены глубоким смыслом. Кажется, что Вы — очень романтичный, рефлексирующий человек. Какой Вы в жизни? Отличается ли сценический образ от настоящего Вас?
Большое спасибо! Наверное, об этом должны сказать мои близкие. Насколько я знаю, не отличается. Я, действительно, очень романтичный человек. Мне кажется, залог того, что концерты и все то, что я делаю, получаются такими, заключается в моей сущности: какой в жизни — такой и на сцене. Сцена — это мой способ общения с людьми; это — беседа сразу с большим количеством человек.
Кого из популярных певцов Вы слушаете? Есть ли артисты, с которыми хотелось бы записать трек?
Мне очень импонирует Сергей Павловский — победитель популярного шоу. Он действительно талантливый вокалист. Еще люблю Тосю Чайкину. Если мы говорим про артистов, с которыми хотелось бы записать треки, то это Катя IOWA, Антон Чернов, Антон Беляев.
Могу сказать, что я сейчас мало слушаю музыку. Наверное, для саунд-продюсера это не очень хорошо, поскольку важно и нужно идти в ногу со временем, но в моей жизни так сложилось, что я эклектично собираю и музыку, и смыслы, и опыт отовсюду, когда я живу. Стараюсь по минимуму слушать музыку, чтобы то, что я делаю, было похоже на то, что я слушаю.
В 2023 году Вы стали ведущим шоу «Перепой звезду». Как вам удалось стать частью этого проекта? Как Вы считаете, в чем его успех? Есть ли момент со съемок, который Вам особенно запомнился/ полюбился? Было ли у Вас удивление, когда участники шоу «перепевали» звезду?
Меня пригласили на кастинг. Сначала был первый тур, потом второй. После этого было решено, что я буду вести проект вместе с Алей Кокушкиной.
Его успех заключается в том, что он народный. Абсолютно любой человек может подать заявку на кастинг, занимается он вокалом или нет. Может, для него это просто хобби, и он имеет профессию, которая никак не связана с индустрией и музыкой. Но при этом он может дотянуться до своего кумира, до человека, которого он любит слушать. Благодаря усилию, везению и тяжелой, кропотливой работе, он может не только встретиться с кумиром, но и перепеть его. И это удивительно, когда конкурсант пел круче, чем человек, который занимается этим всю жизнь.
В принципе, момент того, что обычный человек выходит на сцену, преодолевает себя, зажим, страх и показывает зрителю такой же уровень, как и именитые звезды, уже достоин восхищения. Каждый раз наблюдая за конкурсантами, за людьми, которые прыгнули выше своей головы, поделились с аудиторией ТВ-канала энергией и показали, что так может каждый, я приходил к выводу, что это достойно уважения!
Всегда ли Вы были согласны с мнением жюри? Чей номер Вы бы могли выделить?
Тут нужно поднять архив, потому что прошел год и сейчас мы будем снимать второй сезон. Я с нетерпением жду новых участников!
Были моменты, когда я не разделял мнение жюри, но жюри берет на себя непростую ответственность решать судьбу участников. И это один из главных элементов шоу! У нас яркое, мощное, крутое жюри, молодое в плане того, что оно никогда не судило вокальные конкурсы. В этом и суть — оценивать нужно сердцем, прожитым опытом. У Егора Кончаловского, у Ларисы Гузеевой, Петра Дранги, Дениса Казанского его крайне много. Благодаря чему они могут увидеть в человеке настоящее, и это самое важное!
Удалось ли Вам пообщаться с Ларисой Гузеевой? Какая она в жизни?
Лариса Гузеева — удивительный человек, невероятно талантливый, очень душевный. Если у нас и есть на эстраде человек, у которого хотелось бы научиться существовать в кадре, то это Лариса! С ней невероятно интересно, она — старший товарищ!
В Сети уже несколько месяцев ведутся споры о том, как должен выглядеть артист на сцене. А как Вы считаете, могут ли знаменитости носить смелые наряды? Что для Вас, как для артиста, неприемлемо?
Я считаю, что каждый решает для себя, что ему делать, а что — нет. Я глубоко убежден, что я, как артист, несу ответственность перед теми людьми, для кого я выступаю. Для кого-то я буду тем человеком, который поет романтичные, добрые песни, для кого-то — человеком, который несет драйв, кайф, а для кого-то — кумиром для подражания.
Меня смотрят дети, и на их месте я представляю своего сына. Я хочу, чтобы он развивался, глядя на меня, чтобы он становился лучше, больше, чем есть сейчас. Пусть каждый для себя ответит, что он несет в массы, как он хочет, чтобы дети его воспринимали.
Орел и Решка» — знаковый проект для Вас. Часто ли Вы его вспоминаете? Хотелось бы Вам повторить этот опыт?
Когда проект еще существовал, несколько раз его создатели возвращались ко мне, чтобы предложить работу. Я отказывался. Я бесконечно благодарен проекту. Благодаря ему огромное количество людей услышали мои песни и узнали, что я не только телеведущий, но и музыкант, в первую очередь. Здорово, что был такой опыт. Это были удивительные два года моей жизни! Фактически, я посетил сто стран. Но мы с проектом дали друг другу все, и настала пора идти дальше. Да, честно скажу, что прощание было болезненным. Когда мы закончили отношения, я скучал по путешествиям, но мой путь продолжается. Каждый должен быть на своем месте!
Не можем не спросить про золотую карту. Был ли на ней лимит? Тяжело ли прожить в чужой стране на 100$? Правда ли, что на шоу был сценарий, по которому действовали ведущие?
Правда в том, что я, оператор и режиссер создавали сценарий в реальном времени, когда приходили на локацию. У нас была задача сделать интересно и смешно, и мы делали максимум возможного от того, что от нас зависело, иногда не спали (смеется).
До определенного момента лимита не было, потом Мария Ивакова купила очень дорогостоящую вещь, и лимит появился. Честно могу сказать, что и мне, и Маше нравилось путешествовать за 100 долларов, потому что ты становился ближе к приключениям.
Вы снимались в сезоне под названием «Орел и Решка. Шопинг». А как вы относитесь к шопингу в реальной жизни? Вы любите спонтанные покупки или предпочитаете планировать бюджет? Какая покупка для Вас стала самой дорогой?
Когда ты становишься родителем, ты начинаешь планировать бюджет: детям постоянно что-то нужно. Что касается меня, как шопингиста, я очень не люблю проводить время в ТЦ. У меня был период, когда мне нужно было собрать гардероб и я это делал достаточно долго. Я очень люблю авангардных дизайнеров, я люблю хорошие вещи, которые могут прожить не один десяток лет. Я знаком и дружен с байерами (специалисты, которые помогают купить товары за рубежом и доставить их в Россию, прим. «Страсти»), которые знают мой стиль. Когда приходит время, мы общаемся, и я что-то покупаю.
Я люблю делать подарки жене. Это так здорово, когда человек получает то, что хотел. Есть у меня один грешок, я очень люблю гитары. Поэтому, я тот самый человек, про которого говорят: «Для гитариста самая лучшая гитара будет следующей».
Я, честно говоря, не считал. Но, наверное, квартира — моя самая дорогая покупка! (Смеется). Дело не в том, сколько денег ты тратишь, а какую радость тебе это приносит. Мне, человеку, рассказывают, как важно покупать новые телефоны, новые автомобили, и было бы здорово, чтобы они как можно дольше приносили радость. Тогда это оправданно.
Вы уже много лет дружите с Региной Тодоренко. Когда Вы поняли, что Вы с ней больше, чем просто коллеги? Какая Регина в жизни?
Мы с Региной хорошо общались и во времена нашей работы в тревел-шоу. Так случилось, что Аля — ее очень хорошая подруга, и мы стали еще ближе. Когда ты дружишь, ты не задумываешься, когда ваши отношения выходят за рабочие рамки. Мы общались, нам было здорово. Мы очень хорошо продолжаем это делать! В этом, мне кажется, и есть соль дружбы. Настоящих друзей не так много, но их и не должно быть много, на мой взгляд.
Вы с Алиной занимаетесь музыкой. Тяжело ли двум творческим людям друг с другом? Часто ли между Вами случаются ссоры? В чем Вы с супругой похожи, а в чем кардинально отличаетесь?
У нас кардинально разные подходы: я живу, работаю, занимаюсь музыкой, практикую и знаю, что в какой-то момент меня настигнет вдохновение и я что-то создам. А Аля считает, и она гениальна в этом, что можно просто сесть, без вдохновения, сделать технически классный материал. Она это умеет! В этом мы отличаемся, и мы друг другу помогаем: я — своими порывами вдохновения, а Аля —умением с нуля создавать.
Поначалу я очень ревностно относился к сотворчеству, а Аля, наоборот, была в этом хороша. Со временем, потихонечку, была написана одна строчка, потом куплет, а сейчас я придумываю мотив, а она — слова. А дальше мы жонглируем этими смыслами. Это очень интересно!
Мы разрушители стереотипов, что паре трудно на творческом поприще. Это не так: нужно просто любить друг друга и хотеть сделать что-то очень хорошее!
В одном интервью Алина рассказывала, как Вы прилетели к ней на Бали, чтобы провести несколько часов вместе. Какие еще поступки Вы совершали ради нее? В чем для Вас проявляется любовь? Как изменилась Ваша жизнь с появлением Алины?
С появлением Алины я женился и сейчас жду второго ребенка. Это самое важное, что есть! Моя жизнь изменилась кардинально. Я неимоверно счастлив, что в моей жизни появилась Аля!
Про поступки надо спросить Алю. Я очень люблю, когда она смеется, и я делаю все, чтобы она смеялась чаще. Любовь — это такое чувство, когда «твое» важнее, чем «мое». От того, что тебе хорошо, мне хорошо вдвойне.
В марте Тео исполнилось два года. Как Вы отмечали?
Мы отметили день рождения сына в два этапа. 18 числа мы сводили его в один из детских ресторанов, он вместе с друзьями посмотрел потрясающее шоу мыльных пузырей. Для меня, как для отца, очень круто устраивать сыну праздник. Когда ты стоишь за кулисами, и ты отец, и ты видишь, что твой ребенок счастлив, как счастлива жена, гости, это какое-то новое, удивительное чувство! У меня такого никогда еще не было! А на выходных прошла вторая часть: к нам придут бабушки, дедушки. Будто свадьбу гуляем (смеется). Но это так здорово, просто нет слов!
Антон, поделитесь Вашими творческими планами. В каких проектах Вас можно будет увидеть? Будут ли у Вас премьеры треков?
Я сейчас утвержден в удивительный детский спектакль «Моя зубастая няня». Я играю там антагониста Казанову. Я буду злодеем! Я очень рад, спектакль просто сумасшедший! Пьеса очень смешная, она по мотивам сказки «Волк и семеро козлят», но это очень здорово написано! У нас хорошая труппа. Продюсер — Лина Арифулина. Для меня это удивительная ипостась, поскольку я отец, я обязательно позову ребят на спектакль.
Еще будет второй сезон шоу «Перепой звезду», съемки намечены на конец апреля. Также мы запускаем новый формат нашего подкаста «Неформат». Теперь любой желающий может спеть с любимой звездой, поучаствовав в съемках нашего шоу.
Намечено 5 релизов. Первый релиз, его рабочее название — «Сердце в футболке», и он выйдет совсем скоро. Думаю, в середине-конце апреля.
Планов много, планы наполеоновские (улыбается). Самое главное — здоровье, вдохновение, радость.
Наш сайт называется «Страсти». А что страсть для Вас?
Мои близкие, моя музыка, сцена, то классное послевкусие после концерта, когда ты понимаешь, что у нас было со зрителем, что у нас состоялся сеанс белой магии, когда каждый из нас вышел за рамки собственного существования. В этом есть глубокий смысл!