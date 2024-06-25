Танец за 10 тысяч рублей: в Сети набирает популярность услуга девушки на выпускной

В Сети появились услуги девушек для одиноких парней на выпускных вечерах. Об этом стало известно «Страстям».

Девушка по имени Светлана из Москвы выложила на популярном сайте объявлений необычное предложение — она готова составить компанию одиноким и стеснительным молодым людям на выпускных вечерах.

«Если однoклаccницы oтказываются идти с тoбой нa выпускной, а дpузья ржут и гoвoрят, чтo ты eщe нe мужик, тo этa услуга идеaльнo для тебя подойдет», — написано в объявлении.

Присутствие на выпускном вечере Светлана продает за 15 тысяч рублей, а если захочется продлить вечер до праздничного концерта — то придется заплатить 55 тысяч рублей.

При этом есть много дополнительных услуг — начиная от внешнего вида девушки (образ без макияжа и укладки обойдется в 5 тысяч рублей) и заканчивая платными танцами. Так, вальс будет стоить 6 тысяч рублей, энергичный танец на дискотеке — 10 тысяч.

Есть и необычные услуги — притвориться немой за 39 тысяч рублей или «дать леща и уйти, оставив флер интриги» за 50 тысяч рублей.

Как рассказала Светлана корреспонденту «Страстей», спрос на ее услуги довольно большой.

«На данный момент уже около 30 откликов [потенциальных заявок, — прим. ред], эскорт-услуги ко мне не относятся. Со многими уже обговариваем условия сотрудничества», — рассказала она.

По словам девушки, чаще всего парни хотят услышать комплименты о себе.

«В основном выбирают красивый образ, чтобы сокурсницы завидовали, чтобы я говорила комплименты человеку. Писали даже, чтобы я пришла в костюме пчелки на роликах, но это в спектр моих услуг не входит», — добавила она.

Светлана рассказала, что после окончания периода выпускных планирует подумать над новыми услугами. Из вероятных — «что-нибудь на 1 сентября».

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