«Танцы остаются на втором плане»: Евгений Папунаишвили объяснил, чего не хватает нашим артистам

Евгений Папунаишвили считает, что нашим артистам не хватает раскрепощенности. Танцор, хореограф и телеведущий оценил состояние отечественной эстрады в беседе с сайтом «Страсти».

По мнению Евгения, наши артисты далеки по уровню танца от западных коллег. Хореограф отметил, что за рубежом уделяют много времени на танцевальные постановки и красочные шоу. А нашим певцам не хватает опыта и раскрепощенности.

«Мало кто из наших артистов уделяет внимание своему телу, тому, как двигаться, как танцевать. Как правило, это остается на втором плане. Я знаю, как западные звезды многие часы проводят в танцевальных залах и демонстрируют не только вокальный талант, но и делают фантастические танцевальные постановки, вкладывают огромное количество сил, денег, времени в это. А у нас все на уровне – (мне не очень нравится это слово) подтанцовки», — высказался участник программы «Пятеро на одного» телеканала «Россия».

По словам Евгения, к нему обращались за помощью, чтобы «растанцевать» артиста. Хореограф рад, что на проблему обратили внимание.

Полное интервью Евгения Папунаишвили о личной жизни и работе на ТВ читайте здесь.