«Я – про деньги, и это нормально»: Евгений Папунаишвили о карьере на ТВ, потере бизнеса и громком разводе

Евгений Папунаишвили известен как танцор, хореограф, бессменный участник шоу «Танцы со звездами» и неоднократный его победитель. После завершения проекта он продолжил карьеру на ТВ: Евгений является ведущим тревел-шоу и представляет команду звезд в интеллектуальной программе «Пятеро на одного» телеканала «Россия». А еще Папунаишвили играет в театре, мечтает об актерской карьере и открытии Дома танцев в России.

Танцор удерживает внимание не только творческими успехами, но и личной жизнью. В 2021 году Папунаишвили со скандалом расстался с женой-итальянкой. После 5-летнего брака Салима Бижабер обвинила Евгения в изменах и заявила, что «устала бороться за семью». Несмотря на тяжелый развод, танцор вновь обрел счастье. В 2023 году Папунаишвили сообщил о тайной свадьбе и рождении сына Луки.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Евгений впервые ответил на обвинения экс-супруги, прокомментировал скандал певицы Глюкозы и рассказал, как лишился бизнеса в пандемию.

Евгений, недавно состоялась премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса» с Вашим участием. Расскажите, как готовились к роли? Что для Вас было самым сложным?

Для меня это какое-то невероятное приключение, которое, на самом деле, только началось. Конечно, я был приятно удивлен, когда меня пригласили в спектакль, причем на главную роль. Я человек очень сомневающийся. Помню, как говорил режиссеру Олегу Ильину: «В спектакле принимают участие потрясающие актеры, народные артисты, при чем здесь я?» (смеется). А он сказал: «Вот так я чувствую, и очень в тебя верю!». И он, и вся труппа меня поддержали. Мне это придало очень много сил и уверенности. Это мой уже второй опыт игры в театре: лет восемь назад у меня тоже была главная роль в спектакле «Учитель танцев». Но сейчас как будто все заново.

Спектакль выпускался за короткий период – за три месяца, что даже для опытных актеров мало. За 5-6 дней до премьеры я еще с текстом ходил: ведь это огромный объем материала, который надо не просто выучить, как стихотворение, а надо прожить, прочувствовать. Но премьера прошла на ура: аншлаг, полный зал в театре «Эстрады» – абсолютно неповторимая атмосфера. И ни с чем несравнимые эмоции от сцены, от зрительного зала. Потрясающе!

Вашей коллегой по спектаклю стала Татьяна Кравченко, которая известна как комедийная актриса. А какая она в жизни, всегда ли сохраняет оптимистичный настрой?

Татьяна Эдуардовна – невероятный человек! У меня каждый раз дух захватывает, когда ее вижу. Находиться с ней на одной сцене – огромная радость и честь. Могу похвастаться, что она очень тепло меня приняла: говорят, это не со всеми происходит. Режиссер, с которым я делился переживаниями, мне говорил, что все идет хорошо, что у меня все получается, что меня очень хвалила Татьяна Эдуардовна. Для меня это один из лучших комплиментов при всем уважении к режиссеру, партнерам по сцене. У Татьяны Эдуардовны невероятная энергетика, невероятные эмоции, невероятное чувство юмора. Я это очень ценю в людях. На репетициях до слез смеялся, а во время спектакля ловил себя на мысли: «Только бы не расколоться!» (смеется).

Кого из театральных режиссеров выделяете? С кем мечтаете поработать?

Какое-то определенное имя-фамилию я вам не назову, но у меня есть мечта попробовать себя в кино в главной роли. Я понимаю, что это вообще другое, совершенно отличается от театра. Но как я люблю театр, так люблю и кино. Бывали моменты, когда я снимался в каких-то эпизодических сценах, но полноценной роли не было. Конечно, все идет от режиссера, и, если кто-то увидит меня в интересной главной роли, я буду счастлив.

Вы давно являетесь постоянным участником команды звезд в субботней программе телеканала «Россия» «Пятеро на одного». Можете ли Вы назвать себя командным игроком? Вам проще действовать сообща или полагаться на себя?

Вы знаете, и так, и так бывает. С одной стороны, мне очень нравятся такие командные истории, как в шоу «Пятеро на одного», я считаю, у нас крутая команда. Александр Пушной, Евгений Рыбов, Андрей Ургант – мы все очень дополняем друг друга, помогаем друг другу, у нас есть определенные тактики, стратегии, и я всех люблю и уважаю. Свою изюминку привносит в программу ведущий Алексей Вершинин – у него потрясающее чувство юмора.

В детстве я много лет занимался футболом – это тоже командный вид спорта. Но при этом в жизни мне проще брать ответственность за результат на себя, не полагаться на команду, на партнеров. Если проиграл, то сам проиграл. Если выиграл, то сам выиграл. Так что однозначного ответа на этот вопрос не могу дать.

Кто из приглашенных звезд в программе «Пятеро на одного» вас искренне удивил своими познаниями, а кто, наоборот, разочаровал?

Не хотел бы никого выделять, ни в ту, ни в другую сторону. Но чтобы кто-то разочаровал, точно не вспомню, потому что, несмотря на развлекательный формат шоу, это все равно определенный стресс. Вроде бы, все весело и прикольно, но мы-то постоянные участники, мы уже все знаем. А для некоторых приглашенных звезд это стрессовая ситуация, порой, выход из зоны комфорта, особенно в третьем раунде «Один на один». Там всего 40 секунд, нет никаких подсказок, и надо успеть сообразить. Мозг в стрессовой ситуации по-разному себя ведет: иногда срабатывает на отлично, а иногда бывает пробуксовка, и даже на легкий вопрос не знаешь, что ответить.