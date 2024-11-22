«Я – про деньги, и это нормально»: Евгений Папунаишвили о карьере на ТВ, потере бизнеса и громком разводе
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Евгений Папунаишвили известен как танцор, хореограф, бессменный участник шоу «Танцы со звездами» и неоднократный его победитель. После завершения проекта он продолжил карьеру на ТВ: Евгений является ведущим тревел-шоу и представляет команду звезд в интеллектуальной программе «Пятеро на одного» телеканала «Россия». А еще Папунаишвили играет в театре, мечтает об актерской карьере и открытии Дома танцев в России.
Танцор удерживает внимание не только творческими успехами, но и личной жизнью. В 2021 году Папунаишвили со скандалом расстался с женой-итальянкой. После 5-летнего брака Салима Бижабер обвинила Евгения в изменах и заявила, что «устала бороться за семью». Несмотря на тяжелый развод, танцор вновь обрел счастье. В 2023 году Папунаишвили сообщил о тайной свадьбе и рождении сына Луки.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Евгений впервые ответил на обвинения экс-супруги, прокомментировал скандал певицы Глюкозы и рассказал, как лишился бизнеса в пандемию.
Евгений, недавно состоялась премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса» с Вашим участием. Расскажите, как готовились к роли? Что для Вас было самым сложным?
Для меня это какое-то невероятное приключение, которое, на самом деле, только началось. Конечно, я был приятно удивлен, когда меня пригласили в спектакль, причем на главную роль. Я человек очень сомневающийся. Помню, как говорил режиссеру Олегу Ильину: «В спектакле принимают участие потрясающие актеры, народные артисты, при чем здесь я?» (смеется). А он сказал: «Вот так я чувствую, и очень в тебя верю!». И он, и вся труппа меня поддержали. Мне это придало очень много сил и уверенности. Это мой уже второй опыт игры в театре: лет восемь назад у меня тоже была главная роль в спектакле «Учитель танцев». Но сейчас как будто все заново.
Спектакль выпускался за короткий период – за три месяца, что даже для опытных актеров мало. За 5-6 дней до премьеры я еще с текстом ходил: ведь это огромный объем материала, который надо не просто выучить, как стихотворение, а надо прожить, прочувствовать. Но премьера прошла на ура: аншлаг, полный зал в театре «Эстрады» – абсолютно неповторимая атмосфера. И ни с чем несравнимые эмоции от сцены, от зрительного зала. Потрясающе!
Вашей коллегой по спектаклю стала Татьяна Кравченко, которая известна как комедийная актриса. А какая она в жизни, всегда ли сохраняет оптимистичный настрой?
Татьяна Эдуардовна – невероятный человек! У меня каждый раз дух захватывает, когда ее вижу. Находиться с ней на одной сцене – огромная радость и честь. Могу похвастаться, что она очень тепло меня приняла: говорят, это не со всеми происходит. Режиссер, с которым я делился переживаниями, мне говорил, что все идет хорошо, что у меня все получается, что меня очень хвалила Татьяна Эдуардовна. Для меня это один из лучших комплиментов при всем уважении к режиссеру, партнерам по сцене. У Татьяны Эдуардовны невероятная энергетика, невероятные эмоции, невероятное чувство юмора. Я это очень ценю в людях. На репетициях до слез смеялся, а во время спектакля ловил себя на мысли: «Только бы не расколоться!» (смеется).
Кого из театральных режиссеров выделяете? С кем мечтаете поработать?
Какое-то определенное имя-фамилию я вам не назову, но у меня есть мечта попробовать себя в кино в главной роли. Я понимаю, что это вообще другое, совершенно отличается от театра. Но как я люблю театр, так люблю и кино. Бывали моменты, когда я снимался в каких-то эпизодических сценах, но полноценной роли не было. Конечно, все идет от режиссера, и, если кто-то увидит меня в интересной главной роли, я буду счастлив.
Вы давно являетесь постоянным участником команды звезд в субботней программе телеканала «Россия» «Пятеро на одного». Можете ли Вы назвать себя командным игроком? Вам проще действовать сообща или полагаться на себя?
Вы знаете, и так, и так бывает. С одной стороны, мне очень нравятся такие командные истории, как в шоу «Пятеро на одного», я считаю, у нас крутая команда. Александр Пушной, Евгений Рыбов, Андрей Ургант – мы все очень дополняем друг друга, помогаем друг другу, у нас есть определенные тактики, стратегии, и я всех люблю и уважаю. Свою изюминку привносит в программу ведущий Алексей Вершинин – у него потрясающее чувство юмора.
В детстве я много лет занимался футболом – это тоже командный вид спорта. Но при этом в жизни мне проще брать ответственность за результат на себя, не полагаться на команду, на партнеров. Если проиграл, то сам проиграл. Если выиграл, то сам выиграл. Так что однозначного ответа на этот вопрос не могу дать.
Кто из приглашенных звезд в программе «Пятеро на одного» вас искренне удивил своими познаниями, а кто, наоборот, разочаровал?
Не хотел бы никого выделять, ни в ту, ни в другую сторону. Но чтобы кто-то разочаровал, точно не вспомню, потому что, несмотря на развлекательный формат шоу, это все равно определенный стресс. Вроде бы, все весело и прикольно, но мы-то постоянные участники, мы уже все знаем. А для некоторых приглашенных звезд это стрессовая ситуация, порой, выход из зоны комфорта, особенно в третьем раунде «Один на один». Там всего 40 секунд, нет никаких подсказок, и надо успеть сообразить. Мозг в стрессовой ситуации по-разному себя ведет: иногда срабатывает на отлично, а иногда бывает пробуксовка, и даже на легкий вопрос не знаешь, что ответить.
За всю карьеру на ТВ Вы были не только участником танцевальных проектов, но и судьей, и являетесь ведущим тревел-шоу «По секрету всему свету» на телеканале «Россия». А что Вам ближе: быть ведущим, участвовать в конкурсе или оценивать?
Могу ошибаться, но, мне кажется, я являюсь рекордсменом по количеству телевизионных шоу, в которых принимал участие. Взять только «Танцы со звездами» – это 13 сезонов! И другие всевозможные проекты на разных телеканалах, связанные и с танцами, и с гимнастикой, и с какими-то навыками, которым мне приходилось обучаться. И я всегда ответственно ко всему подхожу. Для меня участие – не просто забавы ради, мне важен результат.
Недавно я в соцсетях задал вопрос подписчикам: «Может ли, по их мнению, быть в телепроекте членом жюри человек, который не имеет отношения к тому, что происходит?». Потому что мне, например, будучи участником, было обидно и неприятно видеть непрофессиональное судейство. Я понимаю, что в судейской бригаде должны быть звезды, но, когда они не разбираются в продукте, из-за их субъективной оценки может пострадать результат. И я сейчас говорю не только про себя. Человек старается, работает, день и ночь готовится к выступлению. Это – пот, мозоли, кровь, усталость. И когда он выходит и слышит непрофессиональное оценивание, это не мотивирует. Когда я бываю в жюри проектов, я понимаю, через что проходят участники, потому что сам был на их месте. Нужно иметь силу воли и профессиональную точку зрения, чтобы определить, кто лучше, а кто хуже.
Во время шоу «Танцы со звездами» Вы не раз выказывали недовольство судейством Егора Дружинина. Был ли между Вами отдельный разговор?
Нет, как такового разговора не было, это – шоу, и, конечно, есть эмоции. Мы с Егором встречаемся периодически на каких-то проектах, и всегда рады друг друга видеть, по крайней мере, я рад. Да, у меня присутствуют вопросы к Егору с точки зрения ситуаций, которые были в «Танцах со звездами», но они там и остаются, в тех ситуациях. Я считаю, это нормально, когда у участника есть вопросы к жюри, когда есть диалог. И очень важно, чтобы этот диалог был профессиональным. Я имею на это право: будучи наставником своей ученицы, партнерши, которую учу в шоу «Танцы со звездами», было бы странно не защищать ее, когда происходит неконструктивная критика.
В проекте «Танцы со звездами» вашей партнершей была Глюкоза. Сейчас ее карьера переживает не лучшие времена. Как считаете, имеет ли артист право на ошибку? Каждый ли заслуживает второго шанса, или, все же, есть исключение?
Я считаю, что любой человек имеет право на ошибку. Я не очень глубоко в теме, не знаю подробностей и не готов оценивать, но могу глобально рассуждать на эту тему.
Мы – публичные люди, абсолютно такие же, как и все, и любой человек может ошибиться. Другое дело, как человек реагирует на эту ошибку. У меня, например, было большое количество ситуаций, где я допускал ошибки в поведении, в общении с людьми. Очень важно это понимать, делать выводы. Я всегда находил в себе силы извиниться. И это важно. Конечно, ошибки бывают разного масштаба, но, еще раз повторюсь, я точно не готов судить, я, как правило, не лезу во многие моменты, стараюсь не комментировать. Но, честно говоря, поражает иногда отношение людей. Сегодня ты – кумир, тобой восхищаются, но стоит где-то споткнуться, и всё – тебя готовы мгновенно сожрать, проглотить и выплюнуть. Таких случаев много, к сожалению. Такая озлобленность расстраивает. Но, с другой стороны, очевидно, что артисты – публичные люди. Это большая ответственность, и мы должны об этом помнить.
Многие профессиональные танцоры становятся хореографами, которые ставят номера для звезд (Мигель, Егор Дружинин). Хотелось бы Вам работать с артистами?
Я часто смотрю живые выступления, ведь очень важно, как артисты передают энергию зрителю. И, к огромному сожалению, мало кто из наших артистов уделяет внимание своему телу, тому, как двигаться, как танцевать. Как правило, это остается на втором плане. Я знаю, как западные звезды многие часы проводят в танцевальных залах и демонстрируют не только вокальный талант, но и делают фантастические танцевальные постановки, вкладывают огромное количество сил, денег, времени. А у нас все на уровне – (мне не очень нравится это слово) подтанцовки. У меня не было опыта подобных постановок, но, бывало, когда меня просили просто раскрепостить, немножко «растанцевать» артиста. И очень круто, когда этому уделяют внимание!
В детстве Вы столкнулись с буллингом из-за занятий танцами. Что помогло Вам пережить этот период?
Это были 90-е, я рос в самой обычной семье, в Тушино. Это сейчас занятия танцами стали чем-то классным, и никто тебе слова не скажет. А тогда было немножко не то время и не то место. Но уже в 14−15 лет я зарабатывал очень неплохие деньги, преподавая маленьким детишкам. А когда у тебя есть деньги, появляется такая уверенность, что плевать на то, что о тебе говорят (смеется).
Смогли ли Вы забыть обиду и простить ровесников, когда достигли профессиональных высот?
Никакой обиды не было. Многие из тех, с кем я рос, уже к тому времени спивались. Обижаться на них за это – неправильно. Жизнь все расставила на свои места. Не было такого, что я приходил, и все надо мной издевались – практически никто и не знал о моих занятиях танцами, я об этом не особо распространялся. Вот футбол – да. Я занимался футболом, это было круто, и я всем говорил, что футболист (смеется). При этом бывало, что в какой-то день проходил чемпионат по футболу, где я в грязи возился, а потом этим же вечером – соревнования по бальным танцам, и там я был в смокинге. Очень контрастно!
В 2021 году Вы объявили о приостановке деятельности школы танцев. Почему Вы приняли такое решение? Хотели бы возобновить дело?
Знаете, это моя точка боли, потому что школы просуществовали восемь лет. Это большая часть моей жизни. Потрясающие были школы, огромное количество людей занималось, сотни человек. Но с очень тяжелым периодом мы столкнулись во время пандемии. Речь идет о бизнесе, огромная была затратная часть на аренды, на зарплаты. Не вытянул я эту историю. Партнеры, с кем мы делали бизнес, вышли из проекта. Я остался один. Попытались какие-то люди зайти, но я столкнулся с обманом, доверился не тем. В итоге я принял решение закрыть школы. Для меня важно было сохранить репутацию, поскольку школы носили мое имя и фамилию. Я полностью финансово закрыл перед всеми обязательства, выплатил абсолютно все зарплаты, все деньги за неиспользованные уроки – 18 миллионов рублей я выплатил из личных и заемных средств. Честно, я до сих пор переживаю из-за этого.
Ну а дальнейшие планы грандиозные. Хотелось бы построить школы по всей России. А начать с Москвы: хочу в столице построить Дом танца, наподобие того, как есть Дом музыки, Дом кино и Дом журналистов. Это моя заветная мечта – построить специализированное место, где будут очень современные, удобные, комфортные танцевальные залы, где преподаватели могут открывать свои школы и давать уроки. Сейчас ищу инвесторов, партнеров для реализации этой идеи.
Евгений, у Вас грузинские корни, темпераментный характер. Часто ли Вы принимаете поспешные решения, руководствуясь эмоциями? Есть ли поступок, о котором Вы до сих пор жалеете?
Я очень эмоционален. Не могу спокойно реагировать, когда сталкиваюсь с каким-то непрофессионализмом, который меня выводит из себя, или хамством. Происходит взрыв. Это, конечно, неправильно. Так нельзя. Потом бывает стыдно, потому что ситуация не стоила того, чтобы так нервничать. Но некоторых людей, я считаю, нужно ставить на место. Если ты некомпетентен в том, чем занимаешься, если от твоей работы зависит что-то, ты не имеешь права наплевательски себя вести. Я сам перфекционист, и когда делаю какую-то работу, очень ответственно к этому подхожу. И если вижу, что кто-то не так работает, меня это огорчает.
Вы как-то сказали, что Вам много надо для комфортной жизни. Если не секрет, что, например? Довольны ли сейчас своим уровнем жизни?
Вы знаете, мне всегда не хватает. Я бы хотел еще больше работать, еще больше зарабатывать. Я в этом плане точно не про какой-то творческий полет, я наконец-то стал находить в себе силы перестать тратить время впустую. Я – про деньги, и это нормально, это правильно для того, чтобы зарабатывать и чувствовать себя уверенно, обеспечивать и себя, и семью, и детей. Конечно, чем дальше, тем затратная часть возрастает. И очень важно быть в тонусе, всегда в работе, чтобы обеспечивать уровень жизни, который достаточно высокий.
В конце 2023 года Вы представили публике жену Галину. С чего началась Ваша история? Это была любовь с первого взгляда, или Вы долго присматривались друг к другу?
Это особенная история, очень важная для меня. В тот период, когда появился странный пост в соцсети моей бывшей супруги про какие-то якобы измены с моей стороны, я имел возможность тоже все рассказать. Но никуда не пошел, ни на какую программу, ни на какие интервью, потому что считаю неправильным напоказ и на публике обсуждать личную жизнь. Но могу сказать только одно – это был один из самых сложных периодов моей жизни, потому что в буквальном смысле меня бросила моя бывшая супруга.
Я тогда вернулся со съемок реалити шоу и психологически очень тяжело переживал вылет из проекта, подставу тех, кого считал друзьями. И как только я вернулся, моя бывшая супруга объявила, что мы расходимся, к чему я вообще не был готов. Это был как раз период пандемии, и на протяжении изоляции я умолял ее вернуться. Но этого не произошло. Она тогда с дочкой улетела в Италию, и я вообще не знал, когда они вернутся. И это одновременно все произошло с закрытием школ танцев, когда пришлось выплачивать огромные деньги. Пережил несколько глобальных ударов.
В этот момент я встретил Галину. От нее была невероятная эмоциональная поддержка, и мы за руку прошли весь сложный период. Именно с этого все и началось. Многое мы пережили, но у нас сложилась сильная пара, и мы вместе двигаемся вперед. У нас растет замечательный сын, у Гали есть дочка от первого брака, то есть у меня уже получается трое детей. Дочке от первого брака, которую я безумно люблю, к огромному сожалению, бывшая супруга не разрешает общаться с моей нынешней семьей. И, конечно, я переживаю. Но понимаю, что, когда дочка вырастет, надеюсь, она сама все поймет и примет решение, как ей дальше выстраивать отношения со своим братом, со сводной сестрой и с моей супругой.
А вам сейчас удается видеться с дочкой?
Да, общение с Софией у нас прекрасное. Мы общаемся, видимся, правда, к сожалению, редко это происходит. Считаю, что все могло бы быть гораздо гармоничнее. Про свою боль я молчу, это как бы вторично. Но, как правило, в таких ситуациях страдают, прежде всего, дети. И могло бы быть и больше общения, и моя семья ее очень любит и принимает, двери всегда открыты. Но тут я не могу ничего сделать.
София уже снималась с Вами в некоторых шоу («В кругу друзей», «По секрету всему свету»), а как насчет сына? Готовы ли Вы брать его на съемки, когда подрастет?
Я не знаю, не хочу загадывать. Софийка – невероятно эмоциональна, мы с ней безумно похожи. Мы были в «По секрету всему свету» и ездили в Великий Устюг. Она была со мной на нескольких съемках и на других каналах. И все режиссеры, продюсеры без ума от нее, настолько она раскована и так круто снимается, так круто себя ведет, что приходится даже тормозить (смеется). Но это, конечно, для съемочного процесса большая удача.
Хотели бы Вы, чтобы Лукьян продолжил Ваше дело и стал танцором?
Я бы вообще хотел, чтобы он стал футболистом. Но это неправильно навязывать ребенку свои желания. И на самом деле вообще рано об этом говорить, как и про Софию. Давайте он подрастет – ему полтора года всего. Он в детский садик ходит уже, самый младший там, но так адаптировался быстро. Сам ест, сам спит. Его обожают все, он такой позитивный детеныш.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Страсть, прежде всего, к работе, к какой-то востребованности. Мне очень нравится работать. Я чувствую, что моя миссия – делать людей счастливее, что ли. И это не просто высокопарные слова. Я провожу огромное количество мастер-классов, и индивидуальных, и для компаний, потому что вижу в этом потребность. И еще я очень люблю жизнь.
Так что для меня страсть – это страсть к жизни, к работе, к детям, к семье. Все очень консервативно, но при этом для меня это важно!