ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 17 января 2025, 16:18
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Танцор Ильдар Гайнутдинов раскрыл, на что потратил 6,5 млн, которые выиграл на проекте Дженнифер Лопес

Танцор Гайнутдинов потратил выигранные на проекте Лопес 6,5 млн на недвижимость.
Танцор Ильдар Гайнутдинов раскрыл, на что потратил 6,5 млн, которые выиграл на проекте Дженнифер Лопес

© Starface.ru

Танцор Ильдар Гайнутдинов рассказал, на что потратил деньги, которые выиграл на проекте певицы Дженнифер Лопес. Оказалось, что 6,5 млн рублей были вложены в недвижимость. Об этом артист сообщил порталу «Страсти».

Ильдар с юных лет ездит за границу и покоряет международную сцену. В 2018 году он стал участником конкурса Дженнифер Лопес World of Dance, главная награда которого – 100 тысяч долларов, и занял первое место. Спустя 7 лет стало известно, на что победитель потратил призовой фонд.

«Деньги я вложил в недвижимость», - кратко рассказал Гайнутдинов.

К слову, наставником Ильдара на проекте была Алла Духова. В интервью он также рассказал, как ему с ней работать. По его признанию, за эти годы она стала ему родным человеком.

«Алла Духова – это легенда! Мой близкий и родной человек. Я ее очень люблю, за всю нашу совместную историю. Она никогда не повысила голос, и если есть определенные замечания в рабочем процессе, все это всегда в очень справедливой и корректной форме. Она человек с большим сердцем и фанатично любящий свое дело. Об Алле Владимировне я могу говорить много, ведь с 7,5 лет моя жизнь связана с TODES, а TODES - это семья!» - поделился Ильдар.

Полное интервью с Ильдаром Гайнутдиновым читайте на сайте «Страсти».