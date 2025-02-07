«Там полчища крыс, а останки для них – еда»: криминалист о поисках тела экс-мэра Самары на мусорном полигоне

«Так как это помойка, щупы здесь не помогут, потому что там все гниет и разлагается. Щупы будут абсолютно бесполезны. Здесь придется все разгребать при помощи бульдозеров и экскаваторов. Шансы что-то найти есть, но они очень призрачные.

На полигоны постоянно везут мусор, и тракторы начинают его разравнивать. Тем более если мусор привезли месяц назад, за это время навалили большое количество самосвалов. А так как Самара миллионный город, отходов там очень много. Поэтому придется полностью обследовать полигон, чтобы найти фрагменты тел, если они там, конечно», - рассказал Игнатов.