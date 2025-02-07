«Там полчища крыс, а останки для них – еда»: криминалист о поисках тела экс-мэра Самары на мусорном полигоне
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Криминалист Михаил Игнатов прокомментировал поиски останков бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены под 6-метровым слоем мусора на полигоне. В настоящее время обследуется полигон «Преображенка» - туда свозили мусор с района, где жил экс-глава города. Эксперт считает, что шансы найти минимальные, так как Самара – город-миллионник, где много отходов. Кроме того, полчища крыс на полигонах могли съесть мягкие ткани, в лучшем случае оставив кости.
Комментарий Игнатова приводит сайт «Страсти».
«Так как это помойка, щупы здесь не помогут, потому что там все гниет и разлагается. Щупы будут абсолютно бесполезны. Здесь придется все разгребать при помощи бульдозеров и экскаваторов. Шансы что-то найти есть, но они очень призрачные.
На полигоны постоянно везут мусор, и тракторы начинают его разравнивать. Тем более если мусор привезли месяц назад, за это время навалили большое количество самосвалов. А так как Самара миллионный город, отходов там очень много. Поэтому придется полностью обследовать полигон, чтобы найти фрагменты тел, если они там, конечно», - рассказал Игнатов.
Он также прокомментировал информацию о том, что поиски ведутся с помощью GPS-трекеров на мусоровозах.
«Не обязательно иметь GPS-трекеры, им достаточно сделать запрос в компанию, которая утилизирует мусор с этого района, и там четко дадут ответ, куда вывозила каждая машина. На этот полигон, скорее всего, возят не только с этого района, но и с других, и все это перемешивается. Кроме того, там бегают полчища крыс, а человеческие останки для них – еда. Поэтому если и найдут что-либо, то это будут кости. Мягких тканей практически не останется.
Но, может, на полигоне их и нет. Внучка могла утилизировать их в другом месте. Если она так готовилась и тщательно продумала, то вряд ли могла сбросить человеческие останки в мусоропровод – можно попасться в первый же день», - заключил Игнатов.
Ранее криминалист заявлял, что у внучки, задержанной по подозрению в убийстве дедушки и бабушки, могли быть подельники.