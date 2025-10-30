«Там другое отношение»: актриса Наталья Бергер рассказала об отличии работы в Голливуде и России

Актриса Наталья Бергер строит карьеру как в России, так и в Голливуде. На сегодняшний день она успела сняться в нескольких зарубежных фильмах. По ее словам, за годы работы она ни разу не сталкивалась с предвзятым отношением американцев из-за того, что она русская. Об этом артистка рассказала сайту «Страсти».

В США Наталья поехала еще в студенческие годы. Билет она купила на первые заработанные от съемок деньги и отправилась учиться в институт Ли Страсберга в Лос-Анджелесе на летнюю программу.

«Там другое отношение к студентам. Доверительное. Там хвалят, не вколачивают в пол, как это принято в Москве. В массовке там сниматься довольно просто — есть специальные платформы. А вот получить роль человеку не из мира кино очень сложно. Также, как и у нас, нелегко. Много приводят за ручку. В общем, все дело случая. Я сыграла несколько главных ролей. И в фестивальных фильмах, и в сериалах. Это не фильмы, А класса, но опыт очень интересный», — поделилась Наталья.

Актриса отметила, что в технологическом плане в Голливуде все более продвинуто. Но душа в фильмах есть только в России. По признанию Бергер, она в США ехала не за деньгами, просто всегда мечтала сниматься в зарубежных картинах.

«Разница зависит не от страны, а от конкретного проекта и конкретной роли. Но не только ведь деньги лежат в основе — выбираешь, что играть. Сценарий, роль, режиссер более важны. Я к Тарантино и бесплатно бы, наверное, пошла сниматься. Но у него как раз гонорары для актеров немаленькие. Даже для массовки», — рассказала актриса.

Также Наталья подчеркнула, что при работе в Голливуде не сталкивалась с предрассудками. Она считает, что российских актеров очень любят за рубежом.

«Никаких предрассудков нет. Это очень приятно. Я не сталкивалась с предвзятым отношением именно к русским никогда. Да и последний „Оскар“ это доказал. Актеры из России были номинированы. Кстати Марк Эйдельштейн учился в той же школе, что и я — в 13 лингвистической гимназии в Нижнем Новгороде», — призналась Бергер.

