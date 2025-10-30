«Меня сравнивают с Миллой Йовович»: актриса Наталья Бергер об амплуа красотки, съемках в Голливуде и Табакове
© Личный архив Натальи Бергер
Актрису Наталью Бергер в Сети называют русской Миллой Йовович. Еще в 15 лет эффектная девушка со светлыми глазами покорила Олега Табакова, и он пригласил ее учиться актерскому мастерству в Москве. Но на этом Наталья не остановилась и в 2015 году, будучи студенткой второго курса, уехала покорять Голливуд. На сегодняшний день она снимается как в иностранном, так и в российском кино. В ее фильмографии сериалы «Шпион», «Солнечный круг», «Арбатские тайны», «Дорога домой» и другие. А 30 октября в прокат выходит новый фильм «Паромщик», в котором Бергер сыграла одну из главных ролей — иностранную журналистку Бэтти. В преддверии премьеры актриса дала интервью сайту «Страсти» и рассказала не только о своей новой киноленте, но и амплуа красотки, гонорарах в США и России и обучении у Табакова.
— Наталья, совсем скоро на экраны выходит проект с вашим участием «Паромщик». Расскажите, как вы попали в него? Чем привлек?
— Я просто пришла на пробы. Мы сразу нашли общий язык с режиссером — было понятно, что ему близко то, как я чувствую эту героиню. Он сказал, что видит меня в роли Бэтти, и в любом случае меня утверждает. Мне, конечно, было приятно — когда тебя выбирают не только за внешность или типаж, а за внутреннее ощущение, за то, как ты проживаешь роль. Причем делают это без долгого ожидания.
— Ваша героиня – иностранная журналистка Бэтти. Легко ли было попасть в образ? Долго ли подбирали акцент и привыкали к нему?
— Нет, не долго. Я довольно много общаюсь с американцами, поэтому акцент и манера речи для меня уже привычны. За пример взяла Миллу Йовович — у нее очень легкий, приятный акцент, без карикатурности. Мне хотелось, чтобы звучало естественно, но при этом чувствовалась иностранка. Надеюсь, получилось не выпасть из образа на протяжении всего фильма и не выдать себя.
— Вы даже похожи на Миллу Йовович. Часто ли вам это говорят? Как относитесь к такому сравнению?
— Да, такое сравнение я действительно часто слышу — меня иногда сравнивают и с Джейн Биркин, и с Софи Марсо, и с Миллой Йовович. Наверное, действительно существует какой-то общий типаж. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы со временем зрители говорили наоборот, что кто-то похож на Наталью Бергер. Надеюсь, это звучит не слишком самоуверенно, просто хочется быть собой и идти своим путем.
— А в жизни не виделись с Миллой? Не было бы желания сыграть с ней в одном фильме – возможно, сестер?
— Да, мы виделись. Милла очень приветливая, открытая, с прекрасным чувством юмора. Мы разговаривали о работе в Америке — о том, как устроен съемочный процесс, на что стоит обращать внимание, насколько важен акцент. На площадке кто-то даже пошутил, что мы похожи — как мать и дочь. Конечно, я бы с удовольствием снялась с ней в одном фильме, может быть, в каком-нибудь экшене или динамичном боевике. Думаю, это было бы очень интересно.
— Кстати, ваша мама же – журналистка. Не советовались с ней при подготовке к роли?
— Нет, специально с мамой не советовалась. Но поскольку я с детства видела ее в работе, конечно, представляю, как все устроено в этой профессии. Был момент на съемках, который меня тогда расстроил: одну сцену пришлось оставить без дубля, и я немного оговорилась. Мне казалось, что это ошибка, а мама, когда посмотрела, сказала, что наоборот — все получилось живо и естественно, как в прямом эфире. После этого я успокоилась.
— Родители всегда вас поддерживали при выборе профессии или хотели, чтобы вы выбрали что-то другое, не кино?
— Поддерживали. У них и выбора особого не было. Я после 9 класса прошла очень большой конкурс и неожиданно поступила в школу Табакова в Москве. Это все было совершенно случайно. Просто в школе повесили объявление, и я сходила на прослушивание. Потом забыла о нем. Моя бабушка спустя два месяца позвонила и говорит: «А вы знаете, что Наташа поступила?» Вот так неожиданно. А мама думала, что я пойду в иняз, потому что я училась в лингвистической гимназии. И учила два языка - английский и французский. Но раз поступила, конечно, родители меня поддержали
— Какую роль в вашем становлении как актрисы сыграл Олег Табаков? Каким он был наставником – строгим?
— Не очень справедливым - я бы так сказала. Его колледж ориентирован в первую очередь на воспитание театральных артистов, конкретно для его театра (по крайней мере вначале это было именно так). А любому театру нужны разные типажи: и смешные, и красивые, и толстые, и рыжие… В театре не очень приветствуется индивидуальность. Должен быть коллективизм и общая идея. Я более независимая и росла как «свободная птица». Поэтому Табаков - это не совсем мой формат. Но я благодарна ему за толчок в правильном направлении.
— Почему в последствии предпочли уйти из театра и развивать карьеру в кинематографе?
— Вот потому, что это определенная свобода. Я не хочу сказать, что отказалась от театра. Я его очень люблю. Особенно классический. Чеховский. Мне часто в Щукинском институте говорили, что я именно чеховская героиня. Хотела бы сыграть что-то по Бунину. Надеюсь, что такая возможность у меня еще будет.
— В «Паромщике» вашим партнером является Артем Алексеев. Вы в первый раз с ним взаимодействовали на площадке? Сразу ли удалось создать химию?
— Да, в первый раз. Химия — это техника и мастерство. Ничего больше.
— По сюжету вы влюбляетесь в героя Артема Алексеева, который, по описанию, очень простой и добрый парень. А в жизни вам бы мог понравиться такой мужчина или нет? Есть ли важные критерии при выборе молодого человека?
— Не знаю. В жизни как раз важна «химия». Доброта, взаимное уважение, честность и порядочность — наверное, общечеловеческие качества, но именно они и определяют взаимоотношения людей. Все как у всех.
— Знаю, что вы не особо любите афишировать личную жизнь, но расскажите — сейчас ваше сердце занято?
— Вы правильно сказали, я не афиширую личную жизнь.
— Возвращаясь к «Паромщику», хочу отметить, что фильм с одной стороны легкий, но с другой – поднимает серьезные темы. В том числе затрагивает СВО. Как считаете, нужны ли сейчас такие фильмы и почему?
— Искусство всегда откликается на жизнь, просто делает это по-своему — через эмоции, символы, образы. Наш фильм тоже говорит о времени, но через человеческие истории, а не через события. Главная задача нашего фильма— не отражать политику, а помочь людям чувствовать и понимать себя. Мы об этом и снимали.
— Наталья, не могу не отметить, что вы очень красивая и эффектная девушка. Как считаете, такая внешность в киноиндустрии – это скорее плюс или минус? Не боитесь, что могут предлагать лишь роли красоток?
— Да, есть такой момент. Как говорят в театре — амплуа-героиня. Очень хочется, конечно, попробовать себя в разных ролях. Бывает сложно пробиться через клише. Особенно кастинг-директоров. У них всегда свое видение. Но я думаю, любая роль — это стечение обстоятельств. Если хотите, судьба. Непонятно, почему на одну берут, на другую — не утверждают. Хотя пробы прекрасные. Я думаю, у каждого режиссера в голове есть собственная «картинка», и он ей следует.
— Вы сейчас строите карьеру как в России, так и в Голливуде. Расскажите, как вы попали в Голливуд? Это была ваша мечта?
— Да. Я после второго курса на первые заработанные от сьемок деньги поехала в институт Ли Страсберга в Лос-Анджелесе на летнюю программу учиться. Там другое отношение к студентам. Доверительное. Там хвалят, не вколачивают в пол, как это принято в Москве. В массовке там сниматься довольно просто - есть специальные платформы. А вот получить роль человеку не из мира кино очень сложно. Также, как и у нас, нелегко. Много приводят за ручку. В общем, все дело случая. Я сыграла несколько главных ролей. И в фестивальных фильмах, и в сериалах. Это не фильмы А класса, но опыт очень интересный.
— Чем отличается работа в России и за рубежом? Есть ли различия в игре актеров, отношениях на площадке?
— Технично в Америке. Душой в России.
— А с предрассудками не сталкиваетесь при работе за границей? Как к российским актерам относятся иностранные коллеги?
— Нет, никаких предрассудков нет. Это очень приятно. Я не сталкивалась с предвзятым отношением именно к русским никогда. Да и последний «Оскар» это доказал. Актеры из России были номинированы. Кстати Марк Эйдельштейн учился в той же школе, что и я — в 13 лингвистической гимназии в Нижнем Новгороде.
— Многие российские актеры еще тянутся в Голливуд за деньгами. Для вас это тоже был один из критериев или разница в заработках небольшая?
— Разница зависит не от страны, а от конкретного проекта и конкретной роли. Но не только ведь деньги лежат в основе — выбираешь, что играть. Сценарий, роль, режиссер более важны. Я к Тарантино и бесплатно бы, наверное, пошла сниматься. Но у него как раз гонорары для актеров немаленькие. Даже для массовки.
— Есть ли у вас мечта сыграть с каким-то российским или зарубежным актером? Какие планы на развитие карьеры?
— Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах (улыбается). Надеюсь на лучшее.
— Наш портал называется «Страсти». А что является вашей страстью?
— Кино.