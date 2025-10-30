«Меня сравнивают с Миллой Йовович»: актриса Наталья Бергер об амплуа красотки, съемках в Голливуде и Табакове

Актрису Наталью Бергер в Сети называют русской Миллой Йовович. Еще в 15 лет эффектная девушка со светлыми глазами покорила Олега Табакова, и он пригласил ее учиться актерскому мастерству в Москве. Но на этом Наталья не остановилась и в 2015 году, будучи студенткой второго курса, уехала покорять Голливуд. На сегодняшний день она снимается как в иностранном, так и в российском кино. В ее фильмографии сериалы «Шпион», «Солнечный круг», «Арбатские тайны», «Дорога домой» и другие. А 30 октября в прокат выходит новый фильм «Паромщик», в котором Бергер сыграла одну из главных ролей — иностранную журналистку Бэтти. В преддверии премьеры актриса дала интервью сайту «Страсти» и рассказала не только о своей новой киноленте, но и амплуа красотки, гонорарах в США и России и обучении у Табакова.

— Наталья, совсем скоро на экраны выходит проект с вашим участием «Паромщик». Расскажите, как вы попали в него? Чем привлек?

— Я просто пришла на пробы. Мы сразу нашли общий язык с режиссером — было понятно, что ему близко то, как я чувствую эту героиню. Он сказал, что видит меня в роли Бэтти, и в любом случае меня утверждает. Мне, конечно, было приятно — когда тебя выбирают не только за внешность или типаж, а за внутреннее ощущение, за то, как ты проживаешь роль. Причем делают это без долгого ожидания.

— Ваша героиня – иностранная журналистка Бэтти. Легко ли было попасть в образ? Долго ли подбирали акцент и привыкали к нему?

— Нет, не долго. Я довольно много общаюсь с американцами, поэтому акцент и манера речи для меня уже привычны. За пример взяла Миллу Йовович — у нее очень легкий, приятный акцент, без карикатурности. Мне хотелось, чтобы звучало естественно, но при этом чувствовалась иностранка. Надеюсь, получилось не выпасть из образа на протяжении всего фильма и не выдать себя.

— Вы даже похожи на Миллу Йовович. Часто ли вам это говорят? Как относитесь к такому сравнению?

— Да, такое сравнение я действительно часто слышу — меня иногда сравнивают и с Джейн Биркин, и с Софи Марсо, и с Миллой Йовович. Наверное, действительно существует какой-то общий типаж. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы со временем зрители говорили наоборот, что кто-то похож на Наталью Бергер. Надеюсь, это звучит не слишком самоуверенно, просто хочется быть собой и идти своим путем.

— А в жизни не виделись с Миллой? Не было бы желания сыграть с ней в одном фильме – возможно, сестер?

— Да, мы виделись. Милла очень приветливая, открытая, с прекрасным чувством юмора. Мы разговаривали о работе в Америке — о том, как устроен съемочный процесс, на что стоит обращать внимание, насколько важен акцент. На площадке кто-то даже пошутил, что мы похожи — как мать и дочь. Конечно, я бы с удовольствием снялась с ней в одном фильме, может быть, в каком-нибудь экшене или динамичном боевике. Думаю, это было бы очень интересно.