«Такое творчество вообще недопустимо»: Бородин ответил Шнурову, заявившему о русских мотивах в своих песнях

Глава ФПБК Виталий Бородин отреагировал на слова лидера «Ленинграда» о русских мотивах в его песнях. Он напомнил, что практически в каждом треке Сергея Шнурова присутствует мат, и в этом нет ничего русского. Подробности выяснил сайт «Страсти».

В беседе с журналистами Шнуров отметил, что в его творчестве всегда присутствовали русские мотивы, от которых никуда не деться. Однако с его заявлением не согласился Виталий Бородин. По его мнению, композиции Сергея негативно влияют на молодое поколение россиян.

«Конечно, не согласен [что в песнях есть русские мотивы]. Если он думает, что матом ругаться — это нормально, то мы считаем, что это не так. Для нас это неприемлемо. Его могут слушать дети, подрастающее поколение. В первую очередь нужно ориентироваться на наших граждан. Молодежь впитывает все как губка. И такое творчество, как у Шнурова, вообще недопустимо», — поделился глава ФПБК.

Виталий Бородин указал на необходимость привлекать певца к ответственности каждый раз, когда он позволяет себе материться. Он считает, что таким образом возможно заставить Шнурова одуматься и начать исполнять настоящие патриотические песни.

«У нас в России запрещено материться в театре, на сцене и в кино. Такое впечатление, что Шнуров живет по своим каким-то законам. Я считаю на самом деле, что у нас маленькие штрафы за нецензурную лексику, суммы смешные. Шнуров должен придерживаться законов, уважать наших граждан. И если он будет позволять себе такие вещи, конечно, мы будем просить привлекать его к ответственности. Думаю, пары раз хватит, чтобы он перестал. Ему нужно пересмотреть свое творчество и начать петь патриотические песни. Иногда он поет, а я даже не понимаю, что именно», — заявил Бородин.

