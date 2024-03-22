Такое решение Минюста вызывает всеобщий ажиотаж: почему Николая Соболева исключили из иноагентов

Блогер Николай Соболев не так давно поделился приятной для себя новостью — Минюст исключил его из реестра иностранных агентов. Такие события, по словам юриста Дениса Хузиахметова, всегда вызывает в обществе ажиотаж, так как происходят крайне редко. Сайт «Страсти» решил узнать у специалиста, как устроен механизм снятия статуса иноагента и что конкретно произошло в случае популярного блогера.

Процедура исключения достаточно подробно прописана в Законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который действует менее двух лет, заявил Хузиахметов. Исключение из реестра возможно по заявлению иноагента по результатам внеплановой проверки Минюста. Но при этом необходимо установить, что тот в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления, не получал от иностранных источников финансирование, не осуществлял деятельность под их влиянием. В случае Николая Соболева можно говорить о таком порядке вещей.