«Такое происходит очень часто»: что грозит Дмитрию Певцову, на которого подали в суд

Общественный деятель Александра Тищенко подала в суд на актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, который якобы оскорбил ее, не согласившись на личный прием. Адвокат Сергей Жорин заявил сайту «Страсти», что в подавляющем большинстве случаев в удовлетворении исков о защите чести и достоинства суды отказывают.

«Отказать в иске технически проще, чем удовлетворить. Кроме того, люди, как правило, подают эти иски на эмоциях, а когда в суде начинают разбираться, выясняется, что оснований для подачи иска нет», - пояснил адвокат.

В частности, мнение, суждение, предположение может являться предметом судебного преследования только в тех случаях, когда носит оскорбительный характер.

«Если подходить статистически, то у Певцова больше шансов, чем у его оппонентов», - заверил Сергей Жорин.

При это он не исключил вероятность того, что иск может быть удовлетворен. В этом случае в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с позицией Пленума Верховного Суда истец может требовать опровержения порочащей информации и возмещения морального вреда.

По словам адвоката Жорина, в законе нет ограничений по размеру компенсации, но есть устоявшаяся практика, где в большинстве случаев за моральный вред взыскивают от 5 до 50 тысяч рублей, в единичных случаях свыше 100 тысяч рублей. Кроме того, истец может претендовать на возмещение расходов на юриста, которые суд также часто урезает.

«Но если в иске будет отказано, то на возмещение судебных расходов имеет право претендовать уже Певцов, и он уже может с истца взыскать расходы на юриста. И такое происходит очень часто, чтобы, как говорится, было неповадно. Чтобы семь раз отмерили, а потом уже подавали в суд», - заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что в Тверской районный суд города Москвы поступил иск к Певцову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истцом выступила общественный деятель Александра Тищенко, которая утверждает, что депутат Госдумы Певцов «отказал ей в личном приеме, публично оскорбил и, тем самым, причинил ей нравственные страдания и душевные переживания». Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 15 сентября 2025 года.