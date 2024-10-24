«Таких денег у них не будет никогда»: сколько зарабатывала группа «Бумбокс» в РФ

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, какие гонорары были у группы «Бумбокс» в России.

«Достаточно весомые, хорошие. Сумма колебалась от 2,5 млн и выше, за концерт, выступление, корпоратив», – пояснил Сергей.

Он заявил, что считает участников коллектива предателями. Продюсер поделился мнением о том, будут ли музыканты популярны за границей.

«Я уверен, что у них карьера там никак не сложится. Потому что все, кто нас предали, сами себя уничтожают как личности в медийной сфере. Если они думают, что у них будут те же гонорары, то они смотрят мимо. Потому что те деньги, которые они зарабатывали здесь, их там нет. Те условия, которые у них были тут, там их нет», – подчеркнул Дворцов.

Продюсер напомнил, что в России были хорошие условия для работы, заработка, популярности и зрительской симпатии.

«Таких денег у них не будет никогда», – заявил он.

Также Дворцов высказался о необходимости блокировать песни этой группы и других «недружелюбных» для государства коллективов.

«Безусловно. Это наши враги. Мы сейчас никак не должны с ними соприкасаться. Если они выбрали ту сторону, значит они вместе с ними. И они должны быть также наказаны, надо забрать у них деньги, славу, зрительскую симпатию. Мне искренне жаль тех людей, которые нас кинули, предали, подумав наперед, что у них будет совершенно отличная жизнь, богатая, счастливая, но это не так. Мы все прекрасно это понимаем», – заключил продюсер.

Ранее мы писали о том, куда пропала группа «Бумбокс», почему лидер коллектива поглумился над трагедией в Беслане, зачем они закупают технику для ВСУ и как Андрей Хлывнюк получил ранение.