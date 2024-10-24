Отмены, ссора с Бастой и помощь ВСУ: куда пропала группа «Бумбокс»
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Украинская группа «Бумбокс» с 2007 по 2014 гг. активно выступала в России, а ее хиты «Вахтерам», «Та что», «На 8 этаже» занимали лидирующие позиции в чартах. Люди подпевали солисту Андрею Хлывнюку на концертах, а он зарабатывал большие деньги, работая в РФ. Сейчас они исчезли из поля зрения публики и потеряли популярность.
Куда пропала группа «Бумбокс», почему лидер коллектива поглумился над трагедией в Беслане, зачем они закупают технику для ВСУ и как Андрей Хлывнюк получил ранение, читайте в материале «Страстей».
Творческий путь группы «Бумбокс»
Группа «Бумбокс» была образована в 2004 году. В ее состав вошли – вокалист Андрей «Графит» Хлывнюк, гитарист Андрей «Муха» Самойло и Валентин «Валик» Матиюк – DJ Валик. Музыканты и не думали о том, что создадут коллектив. Они выступали в других проектах и сочиняли песни для души. В какой-то момент они поняли, что их музыка нравится не только друзьям, но и незнакомым людям.
Основным автором текстов и лидером коллектива стал Андрей Хлывнюк. Он родился 31 декабря 1979 года в Черкассах. Родители еще в детстве заметили у мальчика вокальные способности и отправили в музыкальную школу. Во время учебы он выступал в составе коллектива «Мандариновый рай».
Через некоторое время парень понял, что хочет покорить Киев и отправился в столицу, где выбрал джаз. Именно это увлечение объединило его с Матиюком и Самойло, которые были музыкантами группы Acoustic Swing Band. Они создали коллектив «Тартак». А в свободное время наигрывали разные мелодии, придумывали необычные сочетания. Так появилась группа «Бумбокс», которая стала сторонним проектом – увлечением музыкантов. Они записывали песни и отправляли их знакомым, но с альбомом не спешили.
Продюсер группы «Тартак» не оценил самостоятельность участников и выгнал двух из них, но за ними ушли все. Тогда они включились в серьезную работу над «Бумбоксом» – записали альбом «Меломания» меньше чем за сутки и выпустили его в 2005 году. Треки стали хитами, а музыканты отправились покорять Россию. Они были удивлены тому, что в Москве про них уже слышали – концерты активно посещали поклонники, а песни крутили на радио.
В следующем году появился главный хит группы «Бумбокс» – «Вахтерам», потом «Та что», «Хоттабыч» и другие.
Куда пропала группа «Бумбокс»
До 2014 года «Бумбокс» активно выступали и зарабатывали большие деньги. Но на фоне возвращения Крыма в состав России музыканты прекратили давать концерты в стране. Продюсер жаловался, что выступления начали «отменять». А вот Андрей Хлывнюк в интервью YouTube-каналу «Говорящие головы» пояснил, что гастроли в РФ они отменили сами. Он также сравнил Россию с «черной дырой».
При этом исполнитель отметил, что сильно соскучился по родным и друзьям, проживающим в России. Он также подчеркнул, что многие фанаты из РФ посещают концерты группы в других странах. И добавил, что ждет изменения ситуации, а пока готов сотрудничать только с теми российскими коллегами, которые имеют схожее с ним мнение.
Пользователи Сети обратили внимание, что интервью Андрей давал на русском языке и переводил украинские названия своих песен. Мужчина заявлял, что не видит в этом «никакой проблемы».
«Мы с вами говорим сейчас на чудесном языке, пусть мы, может, не владеем им так хорошо, как могли бы. Он часть мировой культуры, как и литература, поэзия. Я не отделяю его от культуры», – объяснял он.
Лидер «Бумбокса» также успел поругаться с рэпером Василием Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста. Андрей раскритиковал коллегу за концерты в Крыму и получил ответ.
«Я отвечу тебе один раз. Вероятно, твой продюсер толкнул тебя на ложный путь заниматься не творчеством и музыкой, а лезть в политические интрижки и грязный пиар. В творчестве тишина, тебя забывают, как публичное лицо и как музыканта», – заявил Баста.
В начале специальной военной операции (СВО) музыканты украинской группы «Бумбокс» приняли участие в пропагандистских акциях поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они исполняли песни из репертуара украинских националистов, позируя с оружием. Позже выяснилось, что Андрей Хлывнюк демонстративно вступил в ряды ВСУ. Список с упоминанием его имени опубликовал портал NEWS.ru.
Сообщалось, что он вступил в ряды добровольцев территориальной обороны Киева. Сначала он был патрульным полицейским батальона тактико-оперативного реагирования, затем стал пилотом ударного дрона.
«У меня небольшой отряд боевых беспилотников. Я оператор дронов. Но я знаю, что, если нет пилота, они будут выполнять другую работу. Возможно, более опасную, возможно, менее», – говорил он в интервью BBC.
У мужчины поинтересовались, как он относится к тому, что будет нападать на людей, которые когда-то были его поклонниками и слушали песни.
«Возможно, российские солдаты на передовой, которых я вижу на экране дисплея дрона, могут быть фанатами «Бумбокса», могут знать тексты моих песен. И мне очень жаль, что это не сработало. Многие из них танцевали на выпускном в школе под мои песни», – высказался он.
В марте 2022 года певец попал под минометный обстрел и получил ранение. Он даже появлялся в соцсетях с повязкой на лице. После выздоровления Андрей вернулся на службу. В одном из интервью он заявил, что перестал петь песни на русском языке.
В ноябре 2023 года в СМИ появилась информация о том, что вокалист «Бумбокса» покинул ряды ВСУ ради гастролей ЕС. Он назвал микрофон действенным способом борьбы.
«Бумбокс» сейчас в гастролях по Европе и все идет отлично, несмотря на некоторые проблемы с голосом, из-за отсутствия практики последних месяцев службы», – делился артист.
Если раньше Хлывнюк не сидел в соцсетях, то теперь часто публикует фотографии и делает заявления. Так, в сентябре этого года он публично посмеялся над жертвами трагедии в Беслане и пожелал России как можно больше подобных терактов.
«Русские должны чаще сталкиваться с таким на своей территории. Чаще, чем раз в 20 лет», – написал он, прикрепив фото со стеной, на которой были фотографии жертв теракта. На большинстве снимков были дети.
Напомним, что 1 сентября 2004 года на школу №1 в Беслане напали террористы. Преступники несколько дней удерживали в заминированном здании тысячи людей. Им не давали воду и еду. 3 сентября прогремели два взрыва, люди побежали, а злоумышленники стреляли им в спины. Российскими силовиками была проведена операция по спасению заложников. Несмотря на все усилия, погибли 334 человека, 186 из которых были дети.
Заявление солиста «Бумбокса» о теракте повергло в шок всю общественность.
Личная жизнь лидера группы «Бумбокс» Хлывнюка
Певец Андрей Хлывнюк никогда не любил рассказывать подробности личной жизни. Известно, что в 2010 году он женился на дочери первого заместителя министра финансов Украины, экс-руководителя «Нафтогаза Украины», Анне Копыловой. По образованию она – журналистка, а в браке с музыкантом стала режиссером и даже сняла любимому и его группе клип. У пары двое детей – сын и дочь.
В 2021 году стало известно о том, что супруги развелись. После 11 лет брака пара даже не явилась на судебное разбирательство. Причина не уточнялась.
«Да это, блин, не ваше дело, друзья мои. Как бы так сказать, чтобы не послать вас? Никогда не приносите свою работу домой, и не тяните домашние дела на работу, и тогда у вас все будет хорошо», — отвечал на вопросы журналистов о разводе Хлывнюк.
В соцсетях у музыканта есть только фото с детьми, а жены на кадрах нет. Видно, что он уделяет время наследникам и с любовью отзывается о них.
Анна тоже ведет микроблог и помогает ВСУ. Женщина публикует фото экс-супруга. Судя по всему, они остались в нормальных отношениях. Ранее она говорила, что жила в Милане, теперь – в Киеве.
Что стало с другими участниками группы «Бумбокс»
Что касается Валентина Матиюка и Андрея «Мухи» Самойло, то про мужчин информации не так много.
Судя по соцсетям группы «Бумбокс», Матиюк продолжает выступать с ними, но не афиширует свой аккаунт. А вот Самойло рекламирует концерты другого коллектива и пишет посты на украинском языке.
Что сейчас происходит с группой «Бумбокс»
Коллектив продолжает пропагандировать русофобию и выступает с концертами в США, Европе, Канаде и Великобритании. Они объявили о туре и сборе денег для помощи ВСУ. Музыканты занимаются бизнесом – продают мерчи, флаги с символикой группы, принимают донаты, которые называют «пожертвованиями». К примеру, в Париже билеты на их концерт продавали за 5-6 тысяч рублей. В конце каждого выступления группа проводит аукцион за флаг и автографы участников.
Сколько получали музыканты группы «Бумбокс» в России
Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, какие гонорары были у группы «Бумбокс» в России.
«Достаточно весомые, хорошие. Сумма колебалась от 2,5 млн и выше, за концерт, выступление, корпоратив», – пояснил Сергей.
Он заявил, что считает участников коллектива предателями. Продюсер поделился мнением о том, будут ли музыканты популярны за границей.
«Я уверен, что у них карьера там никак не сложится. Потому что все, кто нас предали, сами себя уничтожают как личности в медийной сфере. Если они думают, что у них будут те же гонорары, то они смотрят мимо. Потому что те деньги, которые они зарабатывали здесь, их там нет. Те условия, которые у них были тут, там их нет», – подчеркнул Дворцов.
Продюсер напомнил, что в России были хорошие условия для работы, заработка, популярности и зрительской симпатии.
«Таких денег у них не будет никогда», – заявил он.
Также Дворцов высказался о необходимости блокировать песни этой группы и других «недружелюбных» для государства коллективов.
«Безусловно. Это наши враги. Мы сейчас никак не должны с ними соприкасаться. Если они выбрали ту сторону, значит они вместе с ними. И они должны быть также наказаны, надо забрать у них деньги, славу, зрительскую симпатию. Мне искренне жаль тех людей, которые нас кинули, предали, подумав наперед, что у них будет совершенно отличная жизнь, богатая, счастливая, но это не так. Мы все прекрасно это понимаем», – заключил продюсер.