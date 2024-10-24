Отмены, ссора с Бастой и помощь ВСУ: куда пропала группа «Бумбокс»

Украинская группа «Бумбокс» с 2007 по 2014 гг. активно выступала в России, а ее хиты «Вахтерам», «Та что», «На 8 этаже» занимали лидирующие позиции в чартах. Люди подпевали солисту Андрею Хлывнюку на концертах, а он зарабатывал большие деньги, работая в РФ. Сейчас они исчезли из поля зрения публики и потеряли популярность.

Куда пропала группа «Бумбокс», почему лидер коллектива поглумился над трагедией в Беслане, зачем они закупают технику для ВСУ и как Андрей Хлывнюк получил ранение, читайте в материале «Страстей».

Творческий путь группы «Бумбокс»

Группа «Бумбокс» была образована в 2004 году. В ее состав вошли – вокалист Андрей «Графит» Хлывнюк, гитарист Андрей «Муха» Самойло и Валентин «Валик» Матиюк – DJ Валик. Музыканты и не думали о том, что создадут коллектив. Они выступали в других проектах и сочиняли песни для души. В какой-то момент они поняли, что их музыка нравится не только друзьям, но и незнакомым людям.

Основным автором текстов и лидером коллектива стал Андрей Хлывнюк. Он родился 31 декабря 1979 года в Черкассах. Родители еще в детстве заметили у мальчика вокальные способности и отправили в музыкальную школу. Во время учебы он выступал в составе коллектива «Мандариновый рай».

Через некоторое время парень понял, что хочет покорить Киев и отправился в столицу, где выбрал джаз. Именно это увлечение объединило его с Матиюком и Самойло, которые были музыкантами группы Acoustic Swing Band. Они создали коллектив «Тартак». А в свободное время наигрывали разные мелодии, придумывали необычные сочетания. Так появилась группа «Бумбокс», которая стала сторонним проектом – увлечением музыкантов. Они записывали песни и отправляли их знакомым, но с альбомом не спешили.

Продюсер группы «Тартак» не оценил самостоятельность участников и выгнал двух из них, но за ними ушли все. Тогда они включились в серьезную работу над «Бумбоксом» – записали альбом «Меломания» меньше чем за сутки и выпустили его в 2005 году. Треки стали хитами, а музыканты отправились покорять Россию. Они были удивлены тому, что в Москве про них уже слышали – концерты активно посещали поклонники, а песни крутили на радио.

В следующем году появился главный хит группы «Бумбокс» – «Вахтерам», потом «Та что», «Хоттабыч» и другие.

Куда пропала группа «Бумбокс»

До 2014 года «Бумбокс» активно выступали и зарабатывали большие деньги. Но на фоне возвращения Крыма в состав России музыканты прекратили давать концерты в стране. Продюсер жаловался, что выступления начали «отменять». А вот Андрей Хлывнюк в интервью YouTube-каналу «Говорящие головы» пояснил, что гастроли в РФ они отменили сами. Он также сравнил Россию с «черной дырой».

При этом исполнитель отметил, что сильно соскучился по родным и друзьям, проживающим в России. Он также подчеркнул, что многие фанаты из РФ посещают концерты группы в других странах. И добавил, что ждет изменения ситуации, а пока готов сотрудничать только с теми российскими коллегами, которые имеют схожее с ним мнение.

Пользователи Сети обратили внимание, что интервью Андрей давал на русском языке и переводил украинские названия своих песен. Мужчина заявлял, что не видит в этом «никакой проблемы».

«Мы с вами говорим сейчас на чудесном языке, пусть мы, может, не владеем им так хорошо, как могли бы. Он часть мировой культуры, как и литература, поэзия. Я не отделяю его от культуры», – объяснял он.

Лидер «Бумбокса» также успел поругаться с рэпером Василием Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста. Андрей раскритиковал коллегу за концерты в Крыму и получил ответ.

«Я отвечу тебе один раз. Вероятно, твой продюсер толкнул тебя на ложный путь заниматься не творчеством и музыкой, а лезть в политические интрижки и грязный пиар. В творчестве тишина, тебя забывают, как публичное лицо и как музыканта», – заявил Баста.

В начале специальной военной операции (СВО) музыканты украинской группы «Бумбокс» приняли участие в пропагандистских акциях поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они исполняли песни из репертуара украинских националистов, позируя с оружием. Позже выяснилось, что Андрей Хлывнюк демонстративно вступил в ряды ВСУ. Список с упоминанием его имени опубликовал портал NEWS.ru.

Сообщалось, что он вступил в ряды добровольцев территориальной обороны Киева. Сначала он был патрульным полицейским батальона тактико-оперативного реагирования, затем стал пилотом ударного дрона.