«Такие люди должны быть строгими»: музыкант Алекс Соловьев о работе с Игорем Матвиенко

Первый и самый известный в России электрогармонист, преподаватель вокала Алекс Соловьев в интервью сайту «Страсти» поделился впечатлениями от сотрудничества с композитором и продюсером Игорем Матвиенко. Молодой человек является преподавателем вокала в его академии.

Музыкант высказался о характере Матвиенко. Он рассказал, является ли он строгим человеком.

«Мне сложно говорить о стиле и образе. Мы с Игорем Игоревичем общались не один раз на разные темы — и о работе, и просто о жизни. Он дал мне несколько важных советов насчет моей музыки и моего стиля. Такие люди должны быть строгими, прямыми и уверенными в себе. Поэтому я считаю, что Игорь Игоревич — просто ответственный и внимательный человек», — сказал он.

