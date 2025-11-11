«Губная гармошка спасала меня не один раз»: интервью с музыкантом Алексом Соловьевым

Кажется, будто губная гармошка маленькая и не должна стоить дорого. Сколько стоит ваша губная гармошка и есть ли очень ценные экземпляры? Какая бывает максимальная сумма? Часто ли их приходится ремонтировать или менять?

Раньше это было секретом, сейчас, может быть, и не секрет, потому что даже машины Mercedes и BMW ломаются быстрее, чем раньше. Долговечности сейчас нет, и вообще производство делает специально хуже, чтобы машины и инструменты ломались, чтобы их чаще покупали. Поэтому да, губные гармошки стали сильно ломаться, это большая проблема, не только немецкие, но и другие фирмы.

Рассказать секрет для всех? Если вы играете на гармошке, у вас часто слюни в губной гармошке — просто поднимите подбородок вверх, голову наверх, чтобы она не была опущена, и не будет слюней.

По поводу стоимости губных гармошек: раньше они были намного дешевле, сейчас намного дороже. Ну, в районе 5 тысяч, плюс-минус 2 туда, 2 обратно, можно находить губные гармошки. Чем больше губных гармошек вы сломаете, тем лучше. Надо чаще играть. Чем чаще играешь, тем больше усталость металла (процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных напряжений, приводящий к изменению свойств материала, образованию трещин и их развитию, а также разрушению материала за определенное время, – прим. ред.), и из-за этого ломаются язычки. Поэтому чем больше сломаем губных гармошек, будет больше опыта, и будем понимать, на какой гармошке удобнее и хочется играть чаще.

С какими самыми распространенными мифами или стереотипами о губной гармошке вы сталкивались? (например, что на ней легко научиться или что это несерьезный инструмент)

Это не мифы, это так и есть. Весь мир играл на губных гармошках, и у многих есть знакомые, которые на ней играют. Проблема в том, что сейчас нет единой музыкальной культуры. Существуют разные музыкальные традиции: кубинская, африканская, блюз, джаз, классическая музыка. Но корневая музыка сейчас непопулярна, и из-за этого страдает исполнительское мастерство.

Я считаю, что с появлением группы The Beatles музыка начала деградировать. До них музыка была другого уровня — математически более насыщенной, сложной и интересной. Люди могли слушать ее по 20-30 минут без перерыва, такое у них было внимание. Сейчас же композиции сократились до 2-3 минут. Это печально, потому что для такой музыки требуется меньше нот. Человек не воспринимает сложную, насыщенную нотами музыку, потому что привык к тому, что крутят по телевизору, на праздниках и на радио.

Поэтому никто и не может научиться играть на губной гармошке качественно, со всеми ее возможностями и красками — для этого нужно полюбить и прочувствовать блюз.

Как-то раз я приглашал девушку на свой концерт, а когда сказал, что играю на губной гармошке, она просто развернулась и ушла. Я еще подумал, что мог представиться вокалистом, или мультиинструменталистом, пианистом, да как угодно, зря сказал про гармошку. Это и есть стереотипы.

На губной гармошке, конечно, учиться играть легче, чем на других инструментах, из-за меньшего количества вариаций. Но в ней есть нюансы, позволяющие филигранно владеть инструментом, до которых большинство не доходит. Как и на любом инструменте, можно заниматься бесконечно — много лет по несколько часов в день, и ты всегда будешь расти. Здесь важно, как человек подходит к занятиям.

Какой самый необычный или запоминающийся случай, связанный с выступлением, произошел с вами?

Самый яркий случай — встреча с Куинси Джонсом (знаменитый американский продюсер, композитор и музыкант. Сотрудничал с Майклом Джексоном, Френком Синатрой и многими другими). Я выступал в Монтрё на джем-сцене, пел свою композицию ABC с местными музыкантами. Мы играли авторскую музыку — я просто показывал последовательность аккордов, и рождалась совершенно новая импровизация, которую мы исполняем до сих пор. Запись есть на YouTube.

После выступления меня остановил охранник и попросил пройти с ним. Там сидел афроамериканец в инвалидном кресле, дорого одетый, с невероятно умными глазами. Он спросил: «Откуда ты? Я никогда не слышал, чтобы кто-то так играл на губной гармошке и так дирижировал музыкантами. Это нереальная музыка». Я ответил, что из Москвы. Он удивился: «Круто!».

Затем он дал мне визитку со словами: «Напиши мне, у меня к тебе предложение». Мы общались минут 15, он все это время не отпускал мою руку. Рядом сидел Джейкоб Кольер — в тот год его как раз представляли миру в Монтрё в Швейцарии, джазовой столице с лучшим фестивалем, который проходит там уже около 60 лет.

Через несколько дней я осознал, что это был Квинси Джонс. Получается, через одно рукопожатие я поздоровался и с Майлзом Дэвисом.

Правда ли, что умеющие играть на губной гармошке, лучше всех целуются?

Губную гармошку можно рассматривать как тренажер. Мы же играем на ней губами и языком, очень много. Это мышцы, и губы тренируются. Попробуйте играть одиночные ноты на губной гармошке, попадая только в одно отверстие. У вас не получится — нужно потратить на это 8-10 часов. По моей школе у вас получится за час-два непрерывных занятий, но с перерывами на отдых.

Соответственно, губной гармонист будет целоваться лучше, чем человек, который не играет на губной гармошке.

Вы являетесь преподавателем Музыкальной академии Игоря Матвиенко. Сложилось ли у вас впечатление о нем как о строгом и требовательном человеке, или его стиль общения отличается от этого образа?

Мне сложно говорить о стиле и образе. Мы с Игорем Игоревичем общались не один раз на разные темы — и о работе, и просто о жизни. Он дал мне несколько важных советов насчет моей музыки и моего стиля.

Такие люди должны быть строгими, прямыми и уверенными в себе. Поэтому я считаю, что Игорь Игоревич — просто ответственный и внимательный человек.