«Сыну скоро 15 лет, а у меня ощущение, что мне 15»: Полина Диброва о воспитании детей

Модель и многодетная мать Полина Диброва рассказала о воспитании сыновей. Звезда поделилась в интервью сайту «Страсти», что ее муж – телеведущий Дмитрий Дибров балует наследников и является для них проводником в мир культуры и искусства.

«Что касаемо воспитания, то Дима сейчас очень плотно общается с детьми, потому что они уже перешли из возраста пеленок, они уже настоящие, ну как настоящие, они уже прям «человеки», взрослые люди. Мужу стало интересно общение с ними», – рассказала Полина.

Избранница артиста отметила, что раньше называла Дмитрия «папа – праздник». Но с возрастом все изменилось.

«Сейчас папа уже перешел в область воспитания детей, потому что все-таки мальчики, им очень нужна, особенно в подростковом возрасте, мужская опора. Но папа, честно говоря, балует детей, я стараюсь это контролировать, но не всегда получается. Папа для них – это проводник в область мировой культуры, он их учит красивой правильной музыке, книгам, фильмам. Все, что касается культуры и кругозора – это все у нас папа», – отметила она.

Женщина рассказала, что и сама удивляется тому, как быстро летит время.

«Старший ребенок проходил мимо меня два дня назад, и я смотрю на него и думаю: «Боже, неужели это мой ребенок». Ему скоро 15 лет, а у меня ощущение, что мне 15 лет. Я помню отчетливо свои экзамены, которые сдавала в девятом классе, а тут мой ребенок уже это все сдает», – призналась Полина.

Звезда рассказала, что их дети учатся в школе, где работают молодые педагоги с интересным подходом к образованию.

«Но мы с Дмитрием считаем, что главное развитие и обучение детей происходит не в школе, а дома. Поэтому очень много информации вкладывает в мальчишек отец», – добавила она.

Полное интервью с Полиной Дибровой об отношениях с мужем, пластических операциях и критике откровенных нарядов можно прочитать здесь.