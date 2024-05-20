Сын Андрея Макаревича* Иван на фоне скандала с отцом вышел в свет в Москве
© Kashaev Pavel/East News
Сын певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) Иван вышел в свет в Москве: он появился на церемонии вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. 36-летний актер и музыкант рассказал, что занялся режиссурой. На мероприятии также присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
«Я сейчас стал режиссерствовать сам и понял, насколько это по-другому работает, когда ты как актер на это смотришь, как режиссер. Иногда, вроде бы, все хорошо, но ансамбль не складывается», - рассказал Иван Макаревич.
Вручение премии проходит 20 мая в Театре на Бронной. Награда будет вручаться второй раз. Ведущим церемонии выбран режиссер Алексей Нужный. На мероприятие приглашены актрисы Дарья Мороз, Светлана Ходченкова и другие. Среди номинантов премии – актеры из сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев, Слава Копейкин, Антон Васильев и другие. Победителей выберут путем закрытого голосования.
Ранее сообщалось, что пранкеры разыграли Андрея Макаревича* от лица президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре музыкант заявил о готовности выступить в Киеве, а также помогать украинским военным. Также он сообщил о нежелании возвращаться в Россию и признался, что в Израиле чувствует себя как дома.
*признан иноагентом на территории РФ