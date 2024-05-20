Сын Андрея Макаревича* Иван на фоне скандала с отцом вышел в свет в Москве

Сын певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) Иван вышел в свет в Москве: он появился на церемонии вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. 36-летний актер и музыкант рассказал, что занялся режиссурой. На мероприятии также присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Я сейчас стал режиссерствовать сам и понял, насколько это по-другому работает, когда ты как актер на это смотришь, как режиссер. Иногда, вроде бы, все хорошо, но ансамбль не складывается», - рассказал Иван Макаревич.