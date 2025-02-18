«Свои зубы или все-таки виниры?»: стоматолог оценил улыбку Ольги Бузовой
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
На днях певица Ольга Бузова призналась подписчикам, что гордится тем, что у неё естественная улыбка и «свои зубки». В то время, как почти всё её окружение «уже давно со сделанной челюстью». Правда ли зубы Бузовой остались нетронутыми или это искусная работа дантистов? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил стоматолог-ортопед клиники «Дантистофф» Кирилл Чащин.
По словам певицы, секрет её белоснежной улыбки кроется в ежедневном уходе, профилактике и регулярных визитах к стоматологу.
«Улыбка Ольги в самом деле прекрасна. Но, если приблизить фото, видео и тщательно рассмотреть детали, становится очевидно, что зубы всё-таки были скорректированы. О наличии виниров говорят два признака: выровненная линия дёсен и чуть увеличенная длина зубов. Сами по себе зубы всё же вырасти не могут. При этом работавший мастер сохранил особенность прикуса Бузовой — слегка зауженную верхнюю челюсть с зубами, немного развёрнутыми внутрь. И её улыбка сохранила изящность и естественность».
Кирилл Чащин
Стоматолог-ортопед клиники «Дантистофф»
Эксперт отмечает, что современные технологии позволяют добиться максимально естественного результата. Качественные виниры сегодня могут повторять все особенности натуральных зубов вплоть до мельчайших нюансов прозрачности эмали. Работа выполнена настолько профессионально, что неспециалисту действительно сложно заподозрить стоматологическое вмешательство, считает доктор.
«Утверждение Ольги о "своих зубах" во многом соответствует истине. Современные тонкостенные виниры устанавливаются на собственные зубы пациента, которые обрабатываются максимально щадяще. При таком подходе зубы остаются живыми, а сами виниры служат очень долго. Современная стоматология позволяет деликатно улучшить эстетику улыбки, добавив зубам белизны и ровности, при этом сохранив естественность и гармонию».
Кирилл Чащин
Стоматолог-ортопед клиники «Дантистофф»
При этом стоматолог подчеркивает, что регулярный уход, о котором говорит Бузова, действительно необходим для поддержания безупречного внешнего вида. Даже самые дорогие реставрации требуют правильного ухода и периодического профессионального обслуживания. В этом плане Ольга абсолютно права — красивая улыбка невозможна без регулярных визитов к стоматологу, заключил врач.
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