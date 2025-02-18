«Свои зубы или все-таки виниры?»: стоматолог оценил улыбку Ольги Бузовой

На днях певица Ольга Бузова призналась подписчикам, что гордится тем, что у неё естественная улыбка и «свои зубки». В то время, как почти всё её окружение «уже давно со сделанной челюстью». Правда ли зубы Бузовой остались нетронутыми или это искусная работа дантистов? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил стоматолог-ортопед клиники «Дантистофф» Кирилл Чащин.

По словам певицы, секрет её белоснежной улыбки кроется в ежедневном уходе, профилактике и регулярных визитах к стоматологу.