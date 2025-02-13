«Это не виниры»: стоматолог раскрыл правду о розовых зубах блогерши Алины Ян за 8 млн рублей
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«Первые в мире розовые виниры у меня», — стоит в подписи блогерши Алины Ян в соцсетях. Блогер-миллионник заявила, что процедура обошлась ей в 8 миллионов рублей. О том, действительно ли это розовые виниры и насколько правдива информация о стоимости необычных зубов, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-ортопед клиники «Дантистофф» Кирилл Чащин.
Эксперт отмечает, что технически сделать розовые виниры возможно, но заявления Алины Ян вызывают сомнения.
Мы можем сделать керамику для безметалловых реставраций, виниров или коронок какого угодно цвета. Красителей для глазури — бесчисленное множество. Мы даже делали на жевательных зубах с внутренней или наружной стороны что-то вроде татуировки. Вырисовывали значимые для пациента объекты под глазурью керамических коронок. Но в этом конкретном случае можно заподозрить лёгкое введение в заблуждение.
Кирилл Чащин
Стоматолог-ортопед «Дантистофф»
На видео блогерши заметны характерные признаки, указывающие на использование обычных диагностических красителей.
Судя по тому, как цвет становится гуще в межзубных промежутках, это похоже на композитные виниры с нанесённым эритрозином. Это краситель, который обычно используется в диагностике налёта полости рта для мотивации детей к гигиене. Он окрашивает налет в розово-фиолетовый цвет и показывает, где нужно лучше чистить зубы.
Кирилл Чащин
Стоматолог-ортопед «Дантистофф»
Что касается стоимости в 8 миллионов рублей, врач отмечает, что такая цена выглядит необоснованной.
«Конечно, виниры можно сделать по любой цене. В Москве наверняка можно найти клиники, которые возьмут и 8 миллионов. Хотя на моей практике такого не встречалось», - подчеркнул эксперт.
Эксперт подчеркивает, что в данном случае речь может идти о попытке привлечь внимание, что характерно для социальных сетей.