«Это не виниры»: стоматолог раскрыл правду о розовых зубах блогерши Алины Ян за 8 млн рублей

Что касается стоимости в 8 миллионов рублей, врач отмечает, что такая цена выглядит необоснованной.

«Конечно, виниры можно сделать по любой цене. В Москве наверняка можно найти клиники, которые возьмут и 8 миллионов. Хотя на моей практике такого не встречалось», - подчеркнул эксперт.

Эксперт подчеркивает, что в данном случае речь может идти о попытке привлечь внимание, что характерно для социальных сетей.