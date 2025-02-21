«Свой телефон не даю, контактов с ними не ищу»: Андрей Литягин не общается с коллегами-продюсерами

Продюсер Андрей Литягин рассказал, что не общается с коллегами. Он не дает номер телефона, а общение с ними считает бестолковым и деструктивным. Комментарий Литягина приводит сайт «Страсти».

«Я ни с кем из них не общаюсь, так что пронумеровать их не могу. Коллег нет, потому что общение с ними абсолютно деструктивное. Свой телефон не даю и контактов с ними не ищу. Я живу в другой стране и здесь с другими продюсерами не общаюсь, потому что это так же бестолково, как в России», - сказал Литягин.

Вместе с тем он признался, что не любит слово «продюсер».

«Звучит как «официант» или «метрдотель». Я не люблю это слово. Его как-то взяли в оборот, но по сути это что-то вроде «Чего изволите»… Человек в услужении. Я не человек в услужении, я в первую очередь композитор, который что хочет, то и делает», - рассказал Литягин.

Он не только не общается с коллегами-продюсерами, но и с уехавшими из России артистами.

«Со звездами никакими – ни уехавшими, ни уплывшими, не улетевшими – не общаюсь. Не интересуюсь. Счастлив, что не знаю об их существовании», - поделился продюсер.

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