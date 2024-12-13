Член СПЧ Меркачева заступилась за Олега Майами, которого попросили проверить из-за призыва к разводам

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналистка Ева Меркачева встала на защиту певца Олега Майами, которого попросили проверить на дискредитацию семейных ценностей. Она заявила, что на самом деле артист не призывал к разводам. Об этом она сообщила порталу «Страсти».

Общаясь с журналистами на одном из светских мероприятий, Олег заявил: «Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год». Это высказывание привлекло внимание правозащитницы Светланы Грачевой, и она обратилась в СК РФ с просьбой о проверке.

«Публичный человек не должен подстрекать женщин России к разводам, тем более, когда 2024 год объявлен нашим уважаемым президентом годом семьи. Нельзя так просто балаболить на всю страну о разводах, это обязательно должно быть наказуемо», - сказала Грачева порталу «Страсти».

Однако с активисткой не согласилась Ева Меркачева. Она отметила, что, вероятно, Майами не призывал женщин разводиться просто так, а говорил о том, что нельзя жить в браке без любви.

«Я не считаю, что здесь какая-то дискредитация семейных ценностей. Скорее всего, Олег просто сказал это, исходя из своего нынешнего состояния. Вероятно, у него сейчас что-то происходит в личной жизни, и он хочет донести важную мысль, к которой пришел, — не надо жить с нелюбимыми. И с ним невозможно поспорить. Жизнь действительно коротка, и не надо жить с человеком, которого не любите. Ведь где-то же ждет другой, с которым будет настоящая семья, будут дети. Поэтому никакой дискредитации семейных ценностей я в высказываниях Олега не вижу», - поделилась Меркачева.

Член СПЧ считает, что акцентировать внимание на таких высказываниях медийных людей в принципе не стоит.

«Не нужно привлекать внимание разных контролирующих органов к высказываниям, которые делают те или иные актеры, публичные люди, поскольку они транслируют то, что у них исключительно на душе», - заявила Ева Меркачева.

Ранее Ева Меркачева дала интервью порталу «Страсти» о борьбе за инвалида Мамаева и разговоре с маньяком Пичушкиным.