Светлана Бондарчук заработала на своих бизнесах 93 миллиона рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук владеет девятью компаниями — большинство из них из года в год показывают неплохую прибыль.

Известно, что Бондарчук управляет сетью салонов красоты. ООО «БЮРО СПБ», ООО «БЮРО СКОЛКОВО» и ООО «БЮРО ДРИМ», согласно открытым источникам, заработали за 2024 год 512 миллионов рублей, а чистая прибыль компаний составила 52,5 миллиона рублей.

Также Бондарчук является учредителем фитнесс-центра ООО «ФАННИ СТУДИЯ». За прошлый год компания показала доходы на 15,1 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 1,1 миллион рублей.

Телеведущая владеет долей в компании ООО «ЛАПСАНИЯ». Указано, что организация занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. За 2024 год она заработала 50,7 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 39,4 миллиона рублей.

Таким образом, всего на своих бизнесах Светлана Бондарчук за прошлый год заработала 93 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что мировой суд Москвы оштрафовал Светлану Бондарчук за неуплату другого штрафа.