Сваха Галина Карасева рассказала, как определяет цену человека на брачном рынке

Директор брачного агентства «Импульс» Галина Карасева рассказала сайту «Страсти», что «цена» человека на рынке брака складывается из множества факторов. К ним относятся возраст, внешность, образование, здоровье и другое.

«Для того, чтобы понять, с кем хотелось бы встретиться, человеку необходимо сначала осознать свою «цену» на брачном рынке. Мы знакомим людей, примерно соответствующих по уровню, отбор по классам не работает. Есть множество факторов, которые влияют на цену, такие как возраст, внешность, финансовое положение, образование, семейное происхождение и окружение, здоровье и многое другое», - поделилась сваха.

Однако кроме определения, кто именно подойдет человеку по индивидуальным потребностям, следует осознавать конкуренцию за того, кого он хочет найти.

«Неправильно думать, что, если «мне 40 лет, я богата, я хочу встретить такого же 40-летнего состоятельного мужчину». Бессмысленно сравнивать себя с желаемым партнером, нужно сравниваться с возможными конкурентами. Если женщина ищет 40-летнего состоятельного мужчину, она будет конкурировать с 30-летними девушками, которые могут быть и не богаты (хотя успешные девушки встречаются в любом возрасте), но обладают тем, чего у более взрослой женщины нет – молодостью и временем для рождения детей», - сказала эксперт.

В работе Карасевой бывает так, что люди заявляют о страданиях от одиночества, хотя на самом деле чувствуют себя в этом состоянии комфортно.

«В таких случаях всегда важно искать скрытую выгоду. Часто это может быть просто лень, но лень всегда означает наличие страха. Страх быть отвергнутым из-за нескольких разочарований ранее, страх перед неизвестностью, если у родителей не было счастливого брака», - отметила руководитель брачного агентства.

По ее словам, познакомить людей – лишь половина работы. Сваха помогает человеку повысить ценность на рынке брака, осознать скрытые выгоды от одиночества. Для успешного результата клиентам дают рекомендации по поведению на всех этапах знакомства и общения.

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