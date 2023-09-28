Эпидемия одиночества: о том, что мешает мужчинам и женщинам найти «своего» человека
Психолог по семейным отношениям Наталья Репина дала совет по поиску партнера.
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По данным ВЦИОМ, 43% россиян ощущают себя одинокими. Почему же так: познакомиться в век технологий, казалось бы, не проблема. Конечно, чувствовать себя одиноко можно и в паре, и в семье. Но мы сейчас о тех, кто не может найти ту самую/того самого ни в 25, ни в 50 лет. Будто вирус изолированности: ты в социуме, но все равно один.
Почему так происходит? С этими людьми что-то не так? А может, им и без пары хорошо?
Как показало исследование международной сети знакомств Badoo, каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов встретить вторую половинку в течение жизни. И, вроде бы, найти партнера сейчас легко – достаточно разместить анкету и фотографию в Сети, а завтра идти на свидание. Но и в этой карусели человек разочаровывается.
Всего 14% людей нашли свою вторую половинку онлайн и состоят с ней в отношениях на сегодняшний день. Получается, сложно найти любовь? А нужно ли искать?
Сайт «Страсти» обратился с этим вопросом к пяти мужчинам и пяти женщинам, звездам шоу-бизнеса, профессиональной свахе Галине Карасевой, психологу Наталье Репиной и коучу по межличностным отношениям Светлане Володиной. Мы попытались найти формулу любви. Кстати, все герои одиноки и не против познакомиться.
Истории пяти мужчин
Согласно свежей статистике «Тинькофф Журнала», на 100 одиноких девушек от 20 до 34 лет в России приходится 128 холостых парней. В отдаленных регионах холостяков заметно больше – до 179. Выбор есть, но почему сложно его сделать?
Александр Тычков, 31 год, инвестор: «Все девушки индивидуально прекрасны, но никто не зажигает»
Я не думаю, что мужчине сложно найти девушку, на мой взгляд, сложно не искать и встретить своего человека. Это абсолютно разные вещи.
Если задуматься, то любой человек может задаться целью, приложить ряд усилий, времени, финансов и познакомиться с противоположным полом. Но…тут вступает в силу самое серьезное обстоятельство - возраст.
Чем дальше, тем больше легких пунктов избранницы сменяется на более сложные. К примеру, если до 30 мне хватило бы бомбовой красотки, то теперь этот критерий сменился на «ответственность». Критерий требования фигуры 90/60/90 сменился на здоровый эмоциональный регулярный секс.
Если быть откровенным, то моей основной проблемой при выборе «той самой» единственной является изобилие. Да, в какой-то момент я это понял.
Кто-то скажет, что это большой плюс, можно выбирать и анализировать, смотреть, кто подходит, а кто нет. Возможно. Но это сложность. И не та сложность, когда интересно, - я люблю сложности и люблю их решать. Тут сложность в другом - никто не зажигает.
На мой взгляд, все девушки индивидуально прекрасны, но важно встретить своего человека, с кем будет весело и интересно жить, а не просто красиво находиться рядом. И тут будет логично написать, что же меня привлекает в девушках.
Во-первых, это ее осознанная самореализация. Мы живем в то время, когда каждый человек, мужчина или женщина, должен найти свое призвание, дело души, миссию. Мир сейчас открыт и безграничен - найти себя может каждый, было бы желание. И, если у девушки нет желания добиться любой, своей, поставленной цели, - думаю, нам точно будет не по пути.
Мир меняется каждый день и важно находиться в этом бешеном потоке изменений. И, если возвращаться назад, чтобы «подтянуть» понравившуюся девушку к себе только потому, что она очень хорошая, можно и самому все упустить. А ты «отставший» уже будешь не интересен ни ей, ни кому-либо другому. Поэтому только совместное развитие, взаимопомощь и покорение высот.
Искренность. На 90% уверен, что мы познакомимся не в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). У меня к нему предвзятое отношение.
Возможно, мы можем встретиться в неформальной обстановке и просто понравиться друг другу. Либо я сам поставлю себе цель добиться какую-то девушку и создам все обстоятельства, чтобы она обратила на меня внимание. Но тут есть одно «но». Чаще всего после такой «победы» я остываю. В этот переломный момент нужна обязательная работа над отношениями от обоих партнеров.
Вообще я не придирчив в своем выборе, у меня просто есть своя картинка «той самой» в голове. Тут самое главное без стереотипных мышлений, что кто-то кому-то должен. Нет. Мой принцип, что никто в отношениях никому ничего не должен. Есть формальная ролевка и ей нужно следовать, это правильно: мужчина - фундамент, уверенность в завтрашнем дне, стратег, решающий сложные вопросы. Девушка - гармония, нежность и красота. Но оба партнера личности. Каждый имеет равноценные права, мнение и цели.
Что главное я понял для себя - в отношениях важно не мешать друг другу, а дополнять.
Дмитрий, 43 года, писатель: «Тянуться надо к тому, кто ровня или выше»
Почему сейчас мужчине сложно найти ту самую?
Потому что такого понятия в природе не существует. Тут надо определиться с терминами, чтобы не получилось общение на разных языках. «Та самая» в каком смысле – пойдет за вами после смерти обоих в иной мир? Нет? А почему нет-то вдруг? Потому что это самое сложное, наверное, да?
А какая? Чтобы детей рожала? Это проще, если вы готовы их заводить, но потребуется время, чтобы не вышло сами знает что. Точнее, кто.
Чтобы удобно жить? Душевное тепло дома? Это уже намного сложнее. Но реально. Может, вам и одному хорошо? Или не очень? Борщ варить и штаны латать – дело на самом деле не очень хитрое. А приготовление пищи вообще может увлечь не хуже главных интересов жизни. Вообще, мужчина все должен уметь делать сам. Не для других должен. Для себя. Удобно.
Когда вы поразмышляете над этими вопросами, вам проще будет сориентироваться – что вам нужно, кто нужен и нужно ли вообще. А если есть личный опыт – размышлять будет проще, если на плечах у вас не чайник и вы не живете шаблонами Домостроя и прочими развеселыми вещами. Если живете – можно вообще не думать, все за вас расписано.
Что не так с девушками? Какой должна быть?
С ними все не так миллионы лет эволюции – они другие существа. Это надо принять. Как инопланетяне. Мы для них – такие же. Ничего общего, кроме внешнего облика, у нас нет, даже структура мозга отличается. Главное не попасть на тех, кто считает, что думать – это сложно. Есть девушки, чей интеллект превзойдет любой мужской. Мировая история это доказывает.
С дурами проще, как и им с дураками. Тянуться надо к тому, кто ровня или выше. Ждать всю жизнь или выбрать из того, что есть?
Оба ответа – нет. Не надо ждать того, что никогда не произойдет само собой. Шанс 1 из 100. Хватать, что попало? Чем в этом случае она будет лучше проститутки? Те хоть вопросы лишние не задают. И как вы украсите свою жизнь такой лебедью? И как украсите ее жизнь? Скорее всего, разрушите обе.
Что же делать? Жить своей жизнью. И если нет возможности украсить свою жизнь женщиной, нет желания украсить собой ее жизнь, оставайтесь тем, кто вы есть – гением. Одиночество страшно только для закомплексованных дураков. Они чаще всего и рушат чужие жизни своим ничтожеством, выдавая это за оригинальность.
Дмитрий, 44 года, слесарь-ремонтник: «Женщины стали сильней и не хотят зависеть от мужчины»
Прежде, чем говорить о мужчине и женщине, я совсем не хочу сказать обо всех. Я думаю, что женщины считают, будто у них меньше выбора, чем у мужчин, и каждой женщине, как и мужчине, хочется найти «того самого», с кем бы они шли по жизни рука об руку. При этом обе стороны знают, что идеала нет, так как все мы разные и идеал создаётся внутри семьи, глядя друг на друга, где-то прощая и понимая. В наше время доступности всего мало кто хочет подстраиваться под кого-то и поэтому всё сложнее становится найти «ту самую», «того самого», особенно если человек самодостаточный. Зачем ему кого-то тянуть. В наше время стало меньше свадеб, одинокие люди растят детей одни, если таковые есть, дети смотрят и растут с такой же нормой жизни: зачем мне кто-то, если я могу всё сам. Говорят, что женщине сложнее найти мужчину, но настало время, что и о мужчине можно так сказать, потому что женщины стали сильней и далеко не все хотят зависеть от мужчины. Но есть и такие, которые ищут лучшего, вместо того, чтобы лучшего добиваться вместе. По моему мнению, женщина должна быть за мужем, а не впереди его, и эти слова никак не должны унижать женщину. Умная женщина, понимая это, всегда будет желанной и любимой. В наше время доступности и скорости жизни мы перестали замечать, что половинки есть, их просто нужно склеить и держаться друг за друга очень-очень сильно. Когда оба поймут это, тогда и наступит желанное семейное счастье.
Михаил, 28 лет, кладовщик: «Между девушками «сейчас» и «раньше» есть большая разница»
Почему я не могу найти подходящую девушку в наше время? Потому что между девушками «сейчас» и «раньше» есть большая разница. Сейчас в девушках стало много зла и недовольства: если что-то не так, как хочет она, то перестает быть разговорчивой, пропадает настроение.
Многие оценивают для себя либо ты хорош, либо ты некрасив, других интересов нет, иногда даже не завязывается разговор. Есть, конечно, и такие, которые недовольны тем, что ты говоришь. Обычно женщина должна готовить, держать дом в чистоте. Но девушки недовольны, потому что чувство гордости превыше всего.
Хочется просто обычного понимания, любви, доверия, верности, а в остальном всё будет. И, конечно же, радовать друг друга каждый раз.
Дмитрий Комаров, 29 лет, программист: «Кто сказал, что всем суждено кого-то найти?»
Я не считаю, что именно мужчине тяжело найти «свою» девушку, скорее, это проблема и мужского и женского пола, а точнее, даже женского.
Одиночество - бич XXI века, и на то есть свои причины. В первую очередь, это потребительское отношение как к вещам, так и к людям. Я, думаю, многие знают фразу, что раньше сломавшиеся вещи чинили, а не выбрасывали. То же самое примерно происходит сейчас. Куда легче бросить, разойтись, найти другую или остаться одному, чем чинить «сломавшееся». В том числе отсутствует какой-либо институт брака, семьи.
Если говорить про мужчин, то потребительское отношение женщины к мужчине намного больше и многие перед тем как вступать в отношения или знакомиться с мужчиной, задают вопрос, а что я могу получить из этих отношений, а если и вступают в отношения не задав эти вопросы, то начинают «пилить» этими вопросами потом (мало зарабатываешь, не развиваешься, не даришь, не уделяешь внимания и т.д.). Сложно сказать, правильно это или нет. Но это явно ведёт к той статистике, что одиноких женщин намного больше, чем мужчин, и что большинство разводов инициировано женщинами. Они более часто подвержены соблазнам красивой жизни и начинают требовать таковой от мужчины.
Второе вытекает из первого: это иллюзия выбора. А как известно, иллюзия выбора порождает бесконечный поиск, как минимум, или нежелание продолжать искать, как максимум. Потому что выбора так много, что человек не может определиться и в конечном итоге либо неверно выбирает, либо устаёт от этого поиска. Возможно, многим знакома ситуация, когда хочешь что-то купить, начинаешь искать, искать, искать, вариантов множество, их так много, что в конечном итоге ты понимаешь: я устал и ничего не хочу. Так же и в поиске с людьми.
Ну и третье - это нынешняя жизнь, которая несётся чертовски быстро. Многие устают, морально, физически, работают на нелюбимой работе, проживают, возможно, не совсем свою жизнь, вследствие чего возникают некая инфантильность и быстрая усталость, после которой на отношения не остаётся сил.
Отношения должны быть местом отдыха, а не напротив, но в нынешних реалиях, я думаю, многим мужчинам знакома ситуация, когда девушки постоянно попрекают, часто чем-то недовольны. Мужчине важно чувствовать себя в отношениях мужчиной, чтобы его хотя бы уважали, чтобы давали быть мужчиной. Поэтому после таких отношений чаще мужчины уже не торопятся пытаться найти себе кого-то.
В итоге многие не замечают, как уже привыкают быть одинокими и начинают находить больше плюсов, чем минусов. Сейчас жизнь предлагает множество развлечений, утех и т.д. Это приводит к тому, что у людей нет времени друг на друга, а тем более для отношений.
Учитывая, что сейчас также процветают борьба за равноправие или феминизм, появилось много «сильных» женщин, рядом с которыми многим мужчинам просто некомфортно и не каждый справляется с этим чувством. Неприятно осознавать, что ты чем-то хуже девушки или меньше зарабатываешь. Это опять же приводит к тому, что мужчине проще жить с собой и радоваться тому, что у него есть, нежели выслушивать про то, чего нет, а надо!
По моему мнению, быть счастливым одному невозможно. И я не апологет того, чтобы человек жил долгое время один. Человек - социальное существо и должен быть в обществе других людей, а также в обществе человека, который, как сказал юморист Павел Воля, «будет проживать с тобой твою никчёмную жизнь», тратить на тебя своё время и помнить каждый момент вашей жизни. Это очень важно и ценно.
Вопрос в том, что, возможно, потребуется немало времени, чтобы найти такого человека, но, я уверен, что это того стоит. Хотя кто сказал, что всем суждено кого-то найти? В любом случае лучше быть одному, чем с человеком, с которым тебе часто некомфортно.
В моем близком окружении нет одиноких людей или мужчин, для которых одинокая жизнь является приоритетом, чему я в принципе даже рад.
Поэтому процитирую строчки из стиха, в котором говорится, что человек не заменит тебе мир, но и мир, каким бы он не был увлекательным, не может заменить тебе твоего человека.
Мне без тебя так трудно жить:
Все — неуютно, все — тревожит…
Ты мир не можешь заменить.
Но ведь и он тебя — не может (автор Наум Коржавин – прим. «Страсти»).
Истории пяти женщин
Виктория, 38 лет, маркетолог: «Кажется, проще научиться быть одной»
У каждого человека, в том числе и у женщин, за плечами есть опыт построения отношений. Если этот опыт был негативным или болезненным, у женщин появляются сложности с доверием и страх снова испытать разочарование и боль. Кажется, проще научиться быть одной.
Еще считаю, что с возрастом у нас появляются завышенные ожидания. Мы уже не согласны строить серьезные отношения с безответственным, эгоистичным, ничего не добившимся в жизни партнером. Если уж и вступать еще раз в серьезные отношения или брак, то только с принцем на белом коне, а иначе, какой смысл?
У меня маленький ребенок. И преградой к поискам любимого является страх пустить кого-то в свою налаженную жизнь, выстроенный быт и в свою семью с маленьким человеком. К требованиям к партнеру добавляется желание и умение выстраивать общение с детьми.
Ольга, 35 лет, учитель: «Отрицательный эмоциональный «багаж» мешает мужчине искренне и гармонично построить новые отношения»
На мой взгляд, союз между мужчиной и женщиной не осознаётся современным человеком как ценность, особенно среди молодёжи. Современный мир активно пропагандирует отношения без обязательств, что позволяет человеку достаточно легко удовлетворить свои желания и потребности. Таким образом, любовь обесценивается в сознании человека и подменяется отношениями «низкой пробы». Безусловно, есть умные, талантливые, красивые, обеспеченные юноши и мужчины, но они не заинтересованы в серьёзных отношениях, что противоречит запросу всё-таки большинства женщин, которые живут надеждой встретить «того самого», «своего» человека.
В результате такого обесценивания отношений между мужчиной и женщиной возникает возможность предаваться мимолётным увлечениям. Таким образом, современный мир предоставляет мужчине богатый выбор, но именно это часто и мешает ему встретить «единственную».
В наше время у человека много возможностей знакомиться, общаться, встречаться. Действительно, современные технологии позволяют людям общаться друг с другом, находясь в другой точке мира, но при этом актуальной остаётся проблема, связанная с умением построить отношения с другим человеком, наполнить их содержанием, на одной «страсти» далеко не уедешь… Кстати, в связи с развитием технологий современный человек живёт в мире «высоких скоростей», и такой стремительный темп жизни лишает человека возможности находить время для отношений, которые бы развивались естественно и гармонично. И возможно ли вообще на такой высокой скорости разглядеть «своего» человека?
Ещё одной причиной, которая мешает встретить «того самого», является незрелое мышление мужчины, низкий уровень самоосознания. Такой мужчина внутренне не готов строить серьёзные отношения на длительный срок (в идеале, на всю жизнь). К сожалению, мальчики и девочки, воспитанные в неполной семье, были лишены возможности видеть «здоровую» модель отношений между мужчиной и женщиной. Часто результат такого воспитания – человек, лишённый зрелого мышления, не готовый принимать решения и брать на себя ответственность. Иногда именно этот факт оказывается определяющим в неудачной попытке построить отношения с другим человеком.
Кроме этого, часто мужчины не уделяют должного внимания неудачному опыту прошлых отношений. Они стараются «заглушить» этот опыт отношениями с другой женщиной, при этом не восстановив своё «душевное здоровье» самостоятельно или с помощью специалиста. Именно этот отрицательный эмоциональный «багаж» мешает мужчине искренне и гармонично построить новые отношения, а женщине полюбить этого человека.
Мы должны находить в себе силы надеяться и верить, что встреча с «тем самым» всё-таки произойдёт, хотя даже в наше время люди обращаются за услугами к свахе. Но точно не стоит быть с человеком только потому, что не встретился другой, потому что только встреча со «своим» человеком сделает вас по-настоящему счастливым.
Екатерина, 37 лет, врач: «Построению отношений нас никто не учил»
Принцев и принцесс на всех не хватает. А вообще построению отношений нас никто не учил. Это не преподают в школах, институтах. Все начинается с родителей, с детства. За «макет» создания отношений берутся родители. Важно, как они относятся к друг другу, заботятся ли, проявляют ли тепло, внимание, любовь и т.д. Если это привито с детства, то и отношения выстраиваются теплые. Если нет, то со временем возникают трудности. Просто мы не сразу понимаем это и осознаем.
Марьям, 27 лет, режиссер: «Важно не надеяться на встречу с «тем самым» («той самой»), а стать «той самой» («тем самым») для себя»
Найти «того самого» человека — значит отказаться от иллюзий. Выбросить их за борт. Перепрошить себя. А это сложно. Мало кто действительно готов к отношениям с «тем самым» человеком, поскольку не все поняли про себя. И судьба их сводит с людьми, которые должны чему-то научить, чтобы очистить себя для себя. А ещё, я думаю, важно не надеяться на встречу с «тем самым» («той самой»), а стать «той самой» («тем самым») для себя. Тогда встреча неизбежна.
Анна Семенович, 43 года, певица: «В 20 лет мы любим одних людей, потом меняемся и можем полюбить другого человека»
Я думаю, что всему свое время. Да и что значит «того самого». В 20 лет мы любим одних людей. Потом меняемся, развиваемся, наши вкусы могут поменяться, и мы можем полюбить другого человека. Все относительно.
В поиске любви нет ничего сложного
Директор брачного агентства «Импульс» Галина Карасева считает, что основная проблема людей – определить, кто именно им может подойти, и понять свой «уровень». И сравнивать себя нужно не с желаемым партнером, а с возможными конкурентами.
«Почему так сложно для мужчин и женщин найти свою идеальную половинку? В поиске любви и отношений на самом деле нет ничего сложного. Сложность заключается в том, чтобы вызвать интерес, установить взаимоотношения и сохранить того человека рядом с собой. Кроме того, многие испытывают затруднения в определении того, кто именно подойдет их индивидуальным потребностям.
В моей работе я часто сталкиваюсь с клиентами, которым не совсем ясно, с кем их могут объединить отношения. Для того, чтобы понять, с кем хотелось бы встретиться, человеку необходимо сначала осознать свою «цену» на брачном рынке. Мы знакомим людей, примерно соответствующих по уровню, отбор по классам не работает. Есть множество факторов, которые влияют на цену, такие как возраст, внешность, финансовое положение, образование, семейное происхождение и окружение, здоровье и многое другое.
Помимо понимания своего уровня, человек должен осознавать конкуренцию за того, кого он хочет найти. Поэтому неправильно думать, что, если «мне 40 лет, я богата, я хочу встретить такого же 40-летнего состоятельного мужчину». Бессмысленно сравнивать себя с желаемым партнером, нужно сравниваться с возможными конкурентами. Если женщина ищет 40-летнего состоятельного мужчину, она будет конкурировать с 30-летними девушками, которые могут быть и не богаты (хотя успешные девушки встречаются в любом возрасте), но обладают тем, чего у более взрослой женщины нет – молодостью и временем для рождения детей.
Более того, часто бывает так, что люди заявляют о чем-то, но делают совсем другое на самом деле. Например, они говорят, что страдают от одиночества, но на самом деле они чувствуют себя комфортно в этом состоянии. В таких случаях всегда важно искать скрытую выгоду. Часто это может быть просто лень, но лень всегда означает наличие страха. Страх быть отвергнутым из-за нескольких разочарований ранее, страх перед неизвестностью, если у родителей не было счастливого брака.
Мы в своей работе не только знакомим людей, это всего лишь половина работы. Мы также помогаем клиентам повысить свою ценность на рынке брака, мы помогаем справиться с отрицательными моментами и осознавать скрытые выгоды от одиночества. Мы даём рекомендации по поведению на каждом этапе знакомства и общения. При честной работе клиент получает реальные возможности для успешного результата», - говорит сваха.
Будьте менее критичны к себе и окружающим, и «свой» человек встретится быстрее
Люди стремятся найти пару, своего родного человека. Это естественное желание, которое не всегда просто осуществить — и одиночество становится постоянным спутником. Стоит ли в таком случае активно искать партнера или отдать все на волю судьбы? Разбираемся вместе с психологом межличностных и семейных отношений, основателем и преподавателем Института современных медитаций Натальей Репиной.
Людям без отношений, как женщинам, так и мужчинам, стоит начать с осознания себя, собственных ценностей. Это важный шаг, который позволяет понять — каким вы хотите видеть партнера, какими чертами он должен обладать. Определите, с чем вы можете смириться, а чего никогда не допустите.
Адекватно оцените свои запросы и возможности, а затем ответьте на вопрос: соответствуете ли вы им на данный момент. Может быть, вам нужно что-то улучшить в себе или наработать дополнительные компетенции.
Обязательно ответьте на ряд вопросов, которые позволят понять:
• Как вы ищете супруга/супруга, какие шаги при этом предпринимаете?
• Как общаетесь при первой встрече, не допускаете ли лишних высказываний? На первом свидании все же не стоит сразу переходить к делу — дайте себе время присмотреться к человеку, познакомиться ближе
• Как взаимодействуете в процессе дальнейшего выстраивания отношений: даете ли партнеру свободу, живете ли собственной жизнью, есть ли у вас общие интересы и хобби?
Иначе может получиться как в известной притче. «Один мужчина всю жизнь искал идеальную женщину. Встретил. Но она искала идеального мужчину». Помните, что мир вокруг никогда не будет совершенным, но в нем всегда есть место для самореализации.
Будьте менее критичны к себе и окружающим, и свой человек встретится быстрее.
В поиске партнера рассмотрите возможность выйти за рамки привычных ограничений. Например, вы никогда не встречались с человеком младше себя, с детьми или с достатком ниже вашего уровня. Пришло время стать смелее — возможно, ваш муж будет на 10 лет младше или планирует заниматься домашним хозяйством. Если готовы, вступайте в отношения, только не забывайте о своих ценностях и границах.
Сегодня социум навязывает нам много установок и социальных стереотипов, которые могут мешать. Когда вы с ними соглашаетесь и идете на поводу у мнения окружающих, можете остаться в одиночестве навсегда.
Из роли «женщины одинокой судьбы» или «одинокого волка» всегда можно выйти, было бы желание
Порой хочется переложить ответственность за неудачи на других людей, род или семейные проклятия. Но все же источником происходящего являетесь вы сами, никто другой.
Конечно, обстоятельства жизни играют определенное значение — выбрать их не получается, особенно в детстве. Девочка или мальчик, как губка, впитывает негативное отношение одиноких родителей, их злобу на мир и разочарование.
Но во взрослом возрасте у каждого есть возможность изменить свое мышление, устоявшиеся паттерны поведения. Из роли «женщины одинокой судьбы» или «одинокого волка» всегда можно выйти, было бы желание.
Стереотипы, чужие суждения и мнения необходимо убирать из вашей жизни. Именно медитации позволяют осознать их, отличать ваши истинные желания от навязанных извне.
Следование навязанному разрушает изнутри и, в конце концов, мешает строить равные честные отношения. Чтобы избежать таких ошибок, важно быть внимательными к себе, глубоко изучать себя и раскрывать собственные таланты. Все это возможно сделать при помощи практик медитации.
Существуют различные медитации. К примеру, специальные практики для поиска второй половины, которые работают эффективно и могут дать результат за одну медитацию.
Но кого вы ей в итоге привлечете? Стоит качественно продумать свой запрос. Поэтому сначала лучше делать медитации на понимание себя, а затем — на поиск второй половинки.
Начните с запроса, «почему я до сих пор одинок» и наблюдайте за своими мыслями. Для этого сядьте в удобную позу, закройте глаза и мысленно направляйте свет в центр головы. Сформируйте световой шар, который постепенно заполнит все вокруг.
В процессе сосредоточьтесь на своих внутренних ощущениях, отмечайте их для себя. Со временем навык осознанности будет развиваться: если первые медитации будут занимать 15 минут, то затем вы сможете находиться в состоянии расслабления все дольше.
После глубокого погружения в себя изменятся отношения с окружающими, в жизнь придет партнер, с которым получится выстроить более качественные и здоровые взаимоотношения.
Девушки перестают терпеть то, на что раньше закрывали глаза
Коуч по межличностным отношениям Светлана Володина рассказала о трендах, которые внесли коррективы в отношения между мужчинами и женщинами. Главное – понять для себя, что «твое», а что навязано родителями, друзьями и обществом, говорит эксперт.
Почему сложной найти отношения? Мне бы хотелось обратить внимание на тренды в обществе.
Многие перестали строить далеко идущие цели на жизнь, ведь в период турбулентности все быстро меняется. И планы тоже. А когда нет ясности и уверенности в завтрашнем дне, сложно выбрать подходящего партнера.
Насмотренность на неудачные отношения в окружении, среди друзей: больше 70% браков распадается. Я все чаще слышу, как девушки боятся вступать в отношения, потому что ожидают повторения этих сценариев или прошлого опыта.
Финансовая независимость дает больше свободы. Девушки перестают терпеть то, на что раньше закрывали глаза и не соглашаются на меньшее просто, чтобы иметь статус «в отношениях» или штамп в паспорте.
Для среднего класса старые смыслы в отношениях теряют значимость: женщинам проще обеспечить себя самой. Мужчина легко организует быт. И каждый может снимать себе жилье, что не было возможным во времена наших бабушек. А эти факторы очень ускоряли развитие отношений. Сейчас же приходится искать смыслы более высокого порядка, основанные на общих ценностях, духовности. И не каждый к этому готов.
При этом у менее обеспеченных слоев населения ничего не изменилось.
Девушки хотят подтверждений раньше, чем мужчины почувствовали, что готовы брать ответственность в отношениях.
Когда мужчина без отношений, у него может быть больше вариантов легких связей (часто он считает себя свободным, а каждая из его любовниц думает, что у них отношения). У девушек без отношений редко бывают любовники на стороне. Поэтому, вступая в отношения, девушка приобретает, а мужчине приходится отказываться. Поэтому мужчины менее охотно отказываются от такой свободы и нужно время, чтобы действительно понять, ради чего он отказывается.
Много стресса ведет к снижению либидо у мужчин. Как ни крути, половой инстинкт является основной движущей силой для активности мужчин, поиска и дальнейшего построения отношений.
Часто отношения не складываются у тех, у кого отсутствует связь с реальностью. Это может быть искаженное восприятие себя, проекции прошлого опыта на незнакомцев, типирование людей без желания узнать их по-настоящему. На сайте знакомств таких легко распознать, ведь в окне для описания себя они часто начинают с требований к партнеру.
Тренд на отстаивание границ тоже внес свои коррективы: это начали делать слишком агрессивно. И вместо того, чтобы услышать или быть услышанными, люди провоцируют скандалы, задевая чувства друг друга и не добиваясь результата. Хотя важнее учиться налаживать мосты. Ведь в отношениях как: если проигрывает один, в итоге все равно проигрывают оба.
Чем дольше человек одинок, тем сложнее найти партнера. Часто в работе я вижу, как долго одинокие девушки по-другому воспринимают лица и жесты незнакомцев: они видят их более агрессивными, опасными. И нам приходится заново учиться считывать эмоции и по-новому выстраивать коммуникацию с мужчинами.
Несостыковки слов и действий. Часто говоря «хочу», девушки используют социальные штампы или наставления мамы: «чтобы любил, заботился, был добрый и щедрый, надежный». Но часто за этими словами ничего не стоит, так как для самой девушки более важными могут быть другие вещи.
И как только девушка находит свои смыслы для отношений, она быстро находит подходящего ей человека. Но для этого важно очиститься от чужих установок и понять, что «мое», а что навязано.