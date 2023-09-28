Эпидемия одиночества: о том, что мешает мужчинам и женщинам найти «своего» человека

Я не думаю, что мужчине сложно найти девушку, на мой взгляд, сложно не искать и встретить своего человека. Это абсолютно разные вещи.

Если задуматься, то любой человек может задаться целью, приложить ряд усилий, времени, финансов и познакомиться с противоположным полом. Но…тут вступает в силу самое серьезное обстоятельство - возраст.

Чем дальше, тем больше легких пунктов избранницы сменяется на более сложные. К примеру, если до 30 мне хватило бы бомбовой красотки, то теперь этот критерий сменился на «ответственность». Критерий требования фигуры 90/60/90 сменился на здоровый эмоциональный регулярный секс.

Если быть откровенным, то моей основной проблемой при выборе «той самой» единственной является изобилие. Да, в какой-то момент я это понял.

Кто-то скажет, что это большой плюс, можно выбирать и анализировать, смотреть, кто подходит, а кто нет. Возможно. Но это сложность. И не та сложность, когда интересно, - я люблю сложности и люблю их решать. Тут сложность в другом - никто не зажигает.

На мой взгляд, все девушки индивидуально прекрасны, но важно встретить своего человека, с кем будет весело и интересно жить, а не просто красиво находиться рядом. И тут будет логично написать, что же меня привлекает в девушках.

Во-первых, это ее осознанная самореализация. Мы живем в то время, когда каждый человек, мужчина или женщина, должен найти свое призвание, дело души, миссию. Мир сейчас открыт и безграничен - найти себя может каждый, было бы желание. И, если у девушки нет желания добиться любой, своей, поставленной цели, - думаю, нам точно будет не по пути.

Мир меняется каждый день и важно находиться в этом бешеном потоке изменений. И, если возвращаться назад, чтобы «подтянуть» понравившуюся девушку к себе только потому, что она очень хорошая, можно и самому все упустить. А ты «отставший» уже будешь не интересен ни ей, ни кому-либо другому. Поэтому только совместное развитие, взаимопомощь и покорение высот.

Искренность. На 90% уверен, что мы познакомимся не в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). У меня к нему предвзятое отношение.

Возможно, мы можем встретиться в неформальной обстановке и просто понравиться друг другу. Либо я сам поставлю себе цель добиться какую-то девушку и создам все обстоятельства, чтобы она обратила на меня внимание. Но тут есть одно «но». Чаще всего после такой «победы» я остываю. В этот переломный момент нужна обязательная работа над отношениями от обоих партнеров.

Вообще я не придирчив в своем выборе, у меня просто есть своя картинка «той самой» в голове. Тут самое главное без стереотипных мышлений, что кто-то кому-то должен. Нет. Мой принцип, что никто в отношениях никому ничего не должен. Есть формальная ролевка и ей нужно следовать, это правильно: мужчина - фундамент, уверенность в завтрашнем дне, стратег, решающий сложные вопросы. Девушка - гармония, нежность и красота. Но оба партнера личности. Каждый имеет равноценные права, мнение и цели.

Что главное я понял для себя - в отношениях важно не мешать друг другу, а дополнять.

Дмитрий, 43 года, писатель: «Тянуться надо к тому, кто ровня или выше»

Почему сейчас мужчине сложно найти ту самую?

Потому что такого понятия в природе не существует. Тут надо определиться с терминами, чтобы не получилось общение на разных языках. «Та самая» в каком смысле – пойдет за вами после смерти обоих в иной мир? Нет? А почему нет-то вдруг? Потому что это самое сложное, наверное, да?

А какая? Чтобы детей рожала? Это проще, если вы готовы их заводить, но потребуется время, чтобы не вышло сами знает что. Точнее, кто.

Чтобы удобно жить? Душевное тепло дома? Это уже намного сложнее. Но реально. Может, вам и одному хорошо? Или не очень? Борщ варить и штаны латать – дело на самом деле не очень хитрое. А приготовление пищи вообще может увлечь не хуже главных интересов жизни. Вообще, мужчина все должен уметь делать сам. Не для других должен. Для себя. Удобно.

Когда вы поразмышляете над этими вопросами, вам проще будет сориентироваться – что вам нужно, кто нужен и нужно ли вообще. А если есть личный опыт – размышлять будет проще, если на плечах у вас не чайник и вы не живете шаблонами Домостроя и прочими развеселыми вещами. Если живете – можно вообще не думать, все за вас расписано.

Что не так с девушками? Какой должна быть?

С ними все не так миллионы лет эволюции – они другие существа. Это надо принять. Как инопланетяне. Мы для них – такие же. Ничего общего, кроме внешнего облика, у нас нет, даже структура мозга отличается. Главное не попасть на тех, кто считает, что думать – это сложно. Есть девушки, чей интеллект превзойдет любой мужской. Мировая история это доказывает.

С дурами проще, как и им с дураками. Тянуться надо к тому, кто ровня или выше. Ждать всю жизнь или выбрать из того, что есть?

Оба ответа – нет. Не надо ждать того, что никогда не произойдет само собой. Шанс 1 из 100. Хватать, что попало? Чем в этом случае она будет лучше проститутки? Те хоть вопросы лишние не задают. И как вы украсите свою жизнь такой лебедью? И как украсите ее жизнь? Скорее всего, разрушите обе.

Что же делать? Жить своей жизнью. И если нет возможности украсить свою жизнь женщиной, нет желания украсить собой ее жизнь, оставайтесь тем, кто вы есть – гением. Одиночество страшно только для закомплексованных дураков. Они чаще всего и рушат чужие жизни своим ничтожеством, выдавая это за оригинальность.

Дмитрий, 44 года, слесарь-ремонтник: «Женщины стали сильней и не хотят зависеть от мужчины»

Прежде, чем говорить о мужчине и женщине, я совсем не хочу сказать обо всех. Я думаю, что женщины считают, будто у них меньше выбора, чем у мужчин, и каждой женщине, как и мужчине, хочется найти «того самого», с кем бы они шли по жизни рука об руку. При этом обе стороны знают, что идеала нет, так как все мы разные и идеал создаётся внутри семьи, глядя друг на друга, где-то прощая и понимая. В наше время доступности всего мало кто хочет подстраиваться под кого-то и поэтому всё сложнее становится найти «ту самую», «того самого», особенно если человек самодостаточный. Зачем ему кого-то тянуть. В наше время стало меньше свадеб, одинокие люди растят детей одни, если таковые есть, дети смотрят и растут с такой же нормой жизни: зачем мне кто-то, если я могу всё сам. Говорят, что женщине сложнее найти мужчину, но настало время, что и о мужчине можно так сказать, потому что женщины стали сильней и далеко не все хотят зависеть от мужчины. Но есть и такие, которые ищут лучшего, вместо того, чтобы лучшего добиваться вместе. По моему мнению, женщина должна быть за мужем, а не впереди его, и эти слова никак не должны унижать женщину. Умная женщина, понимая это, всегда будет желанной и любимой. В наше время доступности и скорости жизни мы перестали замечать, что половинки есть, их просто нужно склеить и держаться друг за друга очень-очень сильно. Когда оба поймут это, тогда и наступит желанное семейное счастье.

Михаил, 28 лет, кладовщик: «Между девушками «сейчас» и «раньше» есть большая разница»

Почему я не могу найти подходящую девушку в наше время? Потому что между девушками «сейчас» и «раньше» есть большая разница. Сейчас в девушках стало много зла и недовольства: если что-то не так, как хочет она, то перестает быть разговорчивой, пропадает настроение.

Многие оценивают для себя либо ты хорош, либо ты некрасив, других интересов нет, иногда даже не завязывается разговор. Есть, конечно, и такие, которые недовольны тем, что ты говоришь. Обычно женщина должна готовить, держать дом в чистоте. Но девушки недовольны, потому что чувство гордости превыше всего.

Хочется просто обычного понимания, любви, доверия, верности, а в остальном всё будет. И, конечно же, радовать друг друга каждый раз.

Дмитрий Комаров, 29 лет, программист: «Кто сказал, что всем суждено кого-то найти?»