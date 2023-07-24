Сваха Галина Карасева раскрыла самые необычные запросы клиентов брачного агентства

Директор брачного агентства «Импульс» Галина Карасева рассказала порталу «Страсти» о самых необычных запросах клиентов. Так, некий мужчина попросил найти женщину, похожую на его умершую жену.

«Недавно приходил вдовец, запросил поиск женщины, похожей на погибшую жену, видимо, что-то недосказанное осталось. Я его спросила - а вы понимаете, что это будет все равно не она? Он мне - да, умом понимаю, даже занимаюсь с психологом на эту тему, но поделать ничего с собой не могу. Я поняла, что он чувствует какую-то вину перед ней, и как-то опосредованно, с другой женщиной, похожей на нее, хочет что-то передать, сказать, повиниться», - поделилась Карасева.

За 10 лет работы в этой сфере она сталкивалась с разным, хотя «в основном ничего сверхъестественного» не требуют.

«Из необычного – была недавно заявка, дословно: «Мне 20, ищу пенсионера из Осло, Норвегия, чтобы отдавал мне пенсию». Ну это из смешного», - рассказала собеседница.

Не всегда пары, которые подбирает сваха, складываются. В памяти у Карасевой остались двое не совсем обычных клиентов: женщина после онкологии и мужчина-колясочник.

«Она – из Вены, еврейка после онкологии, а он – из Израиля, инвалид-колясочник. К сожалению, не сложилось, хотя очень хотелось. Она сначала прислала свои фото до болезни, где у нее роскошная грива волос и фото в парике. На момент, когда она ко мне обратилась, у нее были коротко стриженые отросшие волосы, прически не было как таковой. Я ее убедила, что нужно все-таки придать волосам форму, накраситься и тогда я ее познакомлю. Еле убедила, она это сделала и ей самой понравилось. А мужчина, хоть и был колясочником, тем не менее летал на параплане, водил машину и рулил своим небольшим бизнесом. В общем, оба они были не очень уверены в себе на момент знакомства, сделали попытку наладить личную жизнь. Но, к сожалению, искры не возникло», - сообщила сваха.

Подробнее о ее работе, среднем портрете клиентов, а также стоимости услуг читайте в нашем материале.