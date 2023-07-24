«У меня нет цели, чтобы клиенты влюблялись с первого взгляда»: сваха о поисках женихов и невест в 21 веке

Расскажите для наших читателей, что значит сваха – чем вы занимаетесь? Как пришли к этому?

К профессии свахи я пришла, можно сказать, случайно. Я 13 лет проработала бухгалтером и главным бухгалтером, но не любила свою работу. Хотя работала в крупных компаниях и зарабатывала достаточно неплохо.

В 30 лет я начала переосмысливать пройденный этап жизни, как многие, наверное, и поняла, что не хочу остаток жизни провести в цифрах и документах. Я начала с тренинга ораторского искусства «для себя». А кончилось это тем, что я уволилась с работы и ушла «вникуда». Ночью меня осенило: я сделала рассылку в ведущие агентства Москвы и первым, которое откликнулось, был мой теперь уже родной «Импульс» (брачное агентство, прим. «Страсти»). Через три месяца работы я выкупила его и стала директором, вот уже 10 лет с 2013 года.

Какой средний портрет ваших клиентов женщин и мужчин? Есть ли средний возраст, уровень доходов?

Клиенты у меня самые разнообразные. Есть и молодежь, вплоть до студентов. Есть средний возраст, есть пенсионеры, я беру женщин до 65 лет, мужчин до 70.

Из мужчин у меня достаточно немалый процент IT-специалистов, они часто на удаленке, и общения у них не так много с девушками.

Часто обращаются люди из бизнеса, которые не могут светиться на сайтах знакомств, так же, как и госсслужащие.

Я больше люблю работать со средним классом, любого возраста. Скорее всего, не смогу помочь девушкам в поиске содержания, приезжим из СНГ.

Кто чаще обращается: мужчины или женщины?

В молодом возрасте их примерно поровну, а после 40 женщин чуть больше. Но я регулирую количество ценой. Грубо говоря, мне проще взять одну женщину за 100 тысяч, чем 3 по 30, требования будут все равно одинаковые.

А запросы какие обычно? У мужчин – ищут жен или свободные отношения?

С запросом на поиск любовниц я не работаю, ищу только для создания семьи и серьезных отношений.

У вас даже 60-летние клиенты есть, расскажите?

Да, есть. И страсти там часто кипят нешуточные, еще похлеще, чем у молодых. Недавно сложилась пара - ему 68, ей 61, живут своими домами. И невеста ездила к жениху 3 раза в неделю, а к себе в гости не звала. Мне жених звонит, рассказывает, что уже готов ее звать замуж, но у него сильное подозрение, вдруг у нее кто-то есть? Оказалось, у нее две невоспитанные кошки, которые уделали дом, подрали обои, гадят, где ни попадя. Невеста просто стеснялась к себе позвать жениха. Еле разрулила, у него уже ревность проснулась.

Вы сваха с 2013 года. Как за 10 лет изменился этот бизнес? Проще или сложнее стало? Запросы поменялись за эти 10 лет? Люди стали более капризными или разборчивыми?

Бизнес особо не изменился, единственное, стало тяжелее из-за контор-псевдоагентств, которые занимаются тем, что выманивают людей с сайтов знакомств и разводят на огромные суммы. Из-за этого некоторые люди не доверяют агентствам и свахам. Мне в этом плане немного повезло – периодически приходят клиенты по рекомендациям людей, которые поженились еще 15-20-25 лет назад через «Импульс».

Вы помогаете найти пару «родителям детей, которые не могут найти себе вторую половину» и обещаете, что таким образом «можно найти других родителей, у которых такая же проблема с ребенком противоположного пола». Как помогаете в данной ситуации? Сколько лет обычно таким «детям»? А если они не хотят знакомиться?

Тут может быть два варианта. Первый – это родители приходят «на разведку», смотрят, что тут у меня происходит, знакомятся, потом присылают детей. В принципе, отказов от детей бывает процентов 30. Второй вариант – я знакомлю родителей с родителями. Это тоже рабочая схема. Они сначала узнают о своих теоретических родственниках, поближе познакомятся, а потом сами придумывают, как можно свести их детей. Возраст детей уже не детский, это примерно от 25 до 32 лет у девушек, и 27-38 у мужчин.

Также у вас на сайте говорится, что «анкета позволит подобрать наиболее совместимых кандидатов именно под ваш психотип». Как вы определяете психотип? Нужно анкету заполнить?

Я разработала систему тестирования по 24 основным параметрам, которые стоит учитывать при оценке перспективности будущего союза. Но на самом деле скажу, что в основном я стараюсь прочувствовать каждого клиента, пропустить его через себя, свои ощущения. Без ложной скромности, у меня развита эмпатия, я очень хорошо чувствую людей. Моя первая консультация занимает не меньше часа, на ней говорим обо всем. И уже в процессе нее я начинаю понимать, кто может подойти данному человеку. Анкета есть, конечно, она обязательна, ее можно заполнить на сайте.

Как понимаете, что эти люди подойдут друг другу, ведь нельзя заставить двоих полюбить?

Вы правы, заставить кого-то полюбить невозможно. У меня нет цели, чтобы мои клиенты влюблялись с первого взгляда, достаточно того, чтобы им было интересно друг с другом, чтобы они могли друг друга уважать, чтобы были привлекательны друг для друга физически. Это уже немало. А любовь существует, и она может прийти, я точно знаю.

Как думаете, почему люди обращаются за помощью к свахам? Боятся знакомиться со случайными людьми на улицах? Не доверяют девушкам?

Здесь несколько причин.

Первая – банальное отсутствие подходящих людей в окружении, неготовность заниматься поисками на сайтах. То есть сваха – это человек-посредник, в базе которой всегда есть подходящие варианты для знакомства.

Вторая причина – неуверенность в отношениях с противоположным полом, сейчас много застенчивых молодых людей и девушек, интернет разъединяет и не дает развиваться навыкам общения. Сваха подскажет, на какой уровень человек может рассчитывать, поможет с обратной связью после свидания, подскажет, как вести себя.

С каким самым необычным запросом приходили?

Из необычного – была недавно заявка, дословно: «Мне 20, ищу пенсионера из Осло, Норвегия, чтобы отдавал мне пенсию». Ну это из смешного. А в основном ничего сверхъестественного.

Недавно приходил вдовец, запросил поиск женщины, похожей на погибшую жену, видимо, что-то недосказанное осталось. Я его спросила - а вы понимаете, что это будет все равно не она? Он мне - да, умом понимаю, даже занимаюсь с психологом на эту тему, но поделать ничего с собой не могу. Я поняла, что он чувствует какую-то вину перед ней, и как-то опосредованно, с другой женщиной, похожей на нее, хочет что-то передать, сказать, повиниться.

Как вы определяете пары? Вы пишете, что подбираете любимую/любимого по 24 параметрам, каким?

Это моя разработка, я учитываю многие параметры, исходя из объективной значимости клиента и его индивидуальных особенностей. Чем больше будет совпадений с потенциальным партнером, тем выше шанс на удачный союз.

Как вообще построен рабочий процесс. Вот я, мне 31, я не замужем, ищу партнера – какие действия? За каждое свидание должна платить? Или сумма за весь период поиска спутника? А если никто не нравится из списка? Вы работаете только со своей базой и теми, кто обратился к вам?

Много всяких нюансов: договор идет на определенный срок с прописанным минимальным количеством кандидатов. Есть бесплатный вариант – это размещение видеоанкеты у меня на сайте, ну или если девушка до 30 лет, то я тоже могу взять бесплатно.

А если никто не нравится, то тут могут быть вопросы – либо неадекватный запрос, либо такого просто не может быть, кандидатов у меня хватает. В любом случае все разногласия мы стараемся урегулировать мирно.

У вас также на сайте сказано, что предлагаете разные варианты поиска кандидатур - от стандартного просмотра каталога до активного поиска в разных направлениях (соцсети, дружественные брачные агентства и свахи, сайты знакомств, деловые клубы, модельные агентства и т.п.). Как вы ищите через соцсети? Вы помогаете познакомиться и подсказываете, что написать первой?

Я работаю со своей базой, есть дружественные агентства, с которыми мы сотрудничаем и помогаем друг другу. На сайтах знакомств мы практически не работаем, нам хватает своих кандидатов. При желании мы устраиваем «выход в поля» с молодыми женихами, которые хотят знакомиться с девушками, но не решаются сами подойти, в этом мне помогает скаут. Соцсети тоже ведем, есть специальные люди для этого. В соцсетях мы ищем сами, мы не перекидываем общение клиентов на них самих, мы знакомим уже с готовыми к этому людьми.

Сколько стоят вообще услуги свах?

Цены разные, зависит от запроса, от ситуации клиента. Кого-то я могу взять бесплатно, кого-то не возьму в принципе. Недавно была ситуация, пришла девушка с РПП (расстройство пищевого поведения – прим. «Страсти»), при росте 168 сантиметра весит 43 килограмма, достаточно обеспеченная. Я не взяла ее, отправила к специалисту, мне не нужны проблемы, если из-за отказа она сорвется и вообще есть перестанет. Это как пример. В среднем цены от 50 тысяч, договор от 3-х месяцев.

Вы присутствуете на свиданиях? Если нет – вам отчеты какие-то дают?

Я не присутствую, конечно, мне не разорваться (улыбается). А по регламенту клиенты после свидания отписываются, как прошло, какие впечатления и т.д.

Вы курируете дальнейшее общение?

Я особо не лезу, только по запросу. Советы даю тоже, только если спрашивают.

Кто из героев вам больше всего запомнился? Почему?

Несостоявшаяся пара. Она – из Вены, еврейка после онкологии, а он – из Израиля, инвалид-колясочник. К сожалению, не сложилось, хотя очень хотелось. Она сначала прислала свои фото до болезни, где у нее роскошная грива волос и фото в парике. На момент, когда она ко мне обратилась, у нее были коротко стриженые отросшие волосы, прически не было как таковой. Я ее убедила, что нужно все-таки придать волосам форму, накраситься и тогда я ее познакомлю. Еле убедила, она это сделала и ей самой понравилось. А мужчина, хоть и был колясочником, тем не менее летал на параплане, водил машину и рулил своим небольшим бизнесом. В общем, оба они были не очень уверены в себе на момент знакомства, сделали попытку наладить личную жизнь. Но, к сожалению, искры не возникло.

Сколько пар вы соединили, ведете статистику? Для вас «работа удалась» — это какой результат?

Пары не считала, но примерно по прикидкам за 10 лет – штук 250 есть. Работа удалась, когда клиент доволен. То есть это может быть и когда пара сложилась, а может, когда клиент решил продлить договор, потому что я давала хорошие варианты для знакомства. В идеале, конечно, свадьба.

Наш сайт называется «Страсти», а что для вас страсть?

Моя работа – моя страсть. Я работаю 7 дней в неделю, меня работа вдохновляет, радует, дает силы двигаться дальше. Ну и моя семья, конечно, источник силы. Поэтому я хочу, чтобы в мире было как можно меньше одиноких людей и больше счастливых.