Свадебный чек-лист: 5 пунктов в организации торжества, которые сложнее всего контролировать

Одна из сложнейших задач на любой свадьбе – наладить процесс коммуникации между гостями, организаторами торжества и молодоженами. Некоторые процессы не поддаются контролю, но к ним нужно быть готовыми, чтобы не испортить праздник ни себе, ни другим. О том, как не растеряться в случае форс-мажора на свадьбе и правильно распределить ресурсы, сайту-изданию «Страсти» рассказал Александр Белов – основатель и режиссер event-агентства TOBELOVE, за плечами которого 12 лет работы в event-сфере, более 100 мероприятий по всему миру и сотни влюбленных пар.

Рождение Вселенной

Один из известнейших проектов агентства – «Рождение Вселенной». Заказчики мечтали не просто о свадьбе в ее классическом понимании, они хотели что-то особенное, ни на что не похожее.

«У нас было огромное поле для фантазии. Мы придумали концепцию космической свадьбы, которую воплотили в уникальном формате: это не просто космос, как атмосфера и узнаваемые атрибуты, это фантастический мир, необыкновенная планета двух влюбленных», - рассказывает Белов.

Его команда несколько месяцев разрабатывала, продумывала, проектировала все детали и элементы проекта. Потребовались серьезные конструкторские расчеты и крайне сложная логистика монтажа на площадке.