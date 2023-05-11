Свадебный чек-лист: 5 пунктов в организации торжества, которые сложнее всего контролировать
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Одна из сложнейших задач на любой свадьбе – наладить процесс коммуникации между гостями, организаторами торжества и молодоженами. Некоторые процессы не поддаются контролю, но к ним нужно быть готовыми, чтобы не испортить праздник ни себе, ни другим. О том, как не растеряться в случае форс-мажора на свадьбе и правильно распределить ресурсы, сайту-изданию «Страсти» рассказал Александр Белов – основатель и режиссер event-агентства TOBELOVE, за плечами которого 12 лет работы в event-сфере, более 100 мероприятий по всему миру и сотни влюбленных пар.
Рождение Вселенной
Один из известнейших проектов агентства – «Рождение Вселенной». Заказчики мечтали не просто о свадьбе в ее классическом понимании, они хотели что-то особенное, ни на что не похожее.
«У нас было огромное поле для фантазии. Мы придумали концепцию космической свадьбы, которую воплотили в уникальном формате: это не просто космос, как атмосфера и узнаваемые атрибуты, это фантастический мир, необыкновенная планета двух влюбленных», - рассказывает Белов.
Его команда несколько месяцев разрабатывала, продумывала, проектировала все детали и элементы проекта. Потребовались серьезные конструкторские расчеты и крайне сложная логистика монтажа на площадке.
Но с появлением жениха накануне торжества в некоторые запланированные рабочие процессы пришлось вносить коррективы. С одной стороны хотелось поддержать кураж жениха (который решил начать праздновать свадьбу заранее), с другой – мы понимали, что это мешает подготовительной работе команды. Пришлось найти баланс между рабочими процессами и незапланированным весельем.
Александр Белов
Режиссер свадебных мероприятий, основатель TOBELOVE Agency
Совет от режиссера и основателя event-агентства: главная ошибка при организации масштабных событий – отсутствие налаженных коммуникаций. Организатор – это связующее звено между подрядчиками, парой и даже гостями. И если связи между этими группами людей будут налажены, мероприятие точно пройдет по плану.
Свадебный чек-лист
• Ко всем дедлайнам подрядчиков добавляйте 3 дня, а лучше неделю.
• Монтаж декора и технического оснащения часто смещается. Важно составить технический тайминг и перестраховаться по времени. Контролируйте все процессы монтажа, а также слаженность взаимодействия разных департаментов: площадки, декораторов и техников.
• Не выходите на свадебный проект на природе без проработанного «Плана Б». Погода часто непредсказуема.
• Всегда учитывайте человеческий фактор. Чтобы вы не запланировали, все может пойти не так идеально, как вы прописали в тайминге. Необходимо быть гибкими и уметь перестраиваться. Свадьба – это сложный живой организм.
• Не допускайте ситуаций, когда часть вопросов, которые взяли на себя клиенты, остаются без вашего контроля. Это часто ведет к провалу. Автомобили, заказанные женихом, не приезжают, потому что он забыл, что взял это на себя. Стилист-подруга, работающая за спасибо, заболела. Выбранные парой непроверенные подрядчики могут сильно удивить плачевным результатом и омрачить такой важный день, как свадьба. Все должно быть под четким контролем у организатора и его команды.
Ранее мы рассказывали о том, как самостоятельно организовать свадьбу.