Самостоятельная организация свадьбы: пошаговая инструкция

Свадьба для многих — одно из самых важных событий в жизни. Чтобы сделать этот день по-настоящему незабываемым, многие предпочитают подойти к организации торжества самостоятельно. Как не упустить все детали, чтобы собственными руками сотворить свадьбу мечты без лишних трат и хлопот, рассказали сайту-изданию Страсти» эксперты Авито Услуг.

1. Составьте план.

Обозначьте сроки проведения торжества и поэтапно распишите порядок бронирования услуг для свадьбы, закупки еды и приглашения гостей. Если вы планируете свадьбу с небольшим количеством гостей и минимумом церемониала, то уложиться с подготовкой можно и в месяц, но если предполагается пышное торжество – начинать следует заранее.

2. Подготовьте список гостей

От этого пункта зависят сразу две составляющие свадьбы – площадка для проведения торжества и стол. Праздничных блюд и места должно хватить всем. Пригласить только самых близких друзей и родных и отпраздновать в узком семейном кругу или собрать не только близких, но и всех коллег, однокурсников и одноклассников — выбор за вами!

3. Определитесь со стилистикой мероприятия

Сейчас от пары уже не требуется строгое соблюдение всех традиций и канонов — невесте не обязательно быть в белом платье в пол, а жениху в черном смокинге. Но следует учесть, что от выбранной тематики зависит и место мероприятия, и его оформление, и образы молодоженов, и гостей, и даже способ сервировки стола.

4. Выберите место проведения

Когда вы уже составили список гостей, определились с концепцией и стилистикой торжества, выбрать место не самая сложная задача. На Авито есть возможность забронировать как небольшой уютный лофт для узкого семейного круга, так и шатер, который можно установить на берегу реки для вечеринки. После того, как все определено и запланировано, можно готовить и рассылать пригласительные для гостей, чтобы у них тоже было достаточно времени на подготовку.

5. Распланируйте бюджет

Самостоятельная организация свадьбы — процесс увлекательный, ведь вы сможете воплотить в жизнь все свои идеи и мечты. Обратите внимание на ряд атрибутов свадебного торжества:

● Свадебный образ

Невесте следует заранее озаботиться записью к мастерам красоты. Так, спрос на свадебную прическу в марте-апреле этого года вырос на 80% по сравнению с предыдущим годом. В среднем по стране свадебный макияж невесты обойдется от 2 000 рублей, стоимость укладки – от 1000 рублей.

● Свадебный фотограф

К услугам профессионального фотографа давно уже прибегают не только ради пары фотографий на самой свадьбе, но и для создания целого архива снимков, практически поминутно фиксирующего знаменательный день, начиная с утра невесты. Спрос на услуги свадебного фотографа за последний год вырос в два раза, а стоимость стартует от 2000 рублей за часовую съемку.

● Ведущий

На услуги ведущих по всей России в начале весны 2023 года по сравнению с предыдущим вырос в два раза, а предложений от специалистов стало больше на 20%. Средняя цена по России составляет в среднем 2 500 рублей за час, но зависит от наполнения программы, ведь некоторые могут также выступить в роли диджея и отвечать за музыкальную часть вечера.

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