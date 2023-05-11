Свадьба в Южной Африке: три церемонии и сокрытии «улик» от полиции в нижнем белье
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Организовать свадьбу мечты, не упустив при этом ни одной важной детали – непростая задача для новичков. Даже event-агентства допускают ошибки, что уж говорить о влюбленных, решивших взвалить на свои плечи ответственность за воплощение задуманной идеи. Александр Белов, основатель и режиссер event-агентства TOBELOVE, за плечами которого 12 лет работы в event-сфере, более 100 мероприятий по всему миру и сотни влюбленных пар рассказал сайту-изданию «Страсти» о самой, на наш взгляд, безумной свадебной церемонии, состоявшейся практически на краю света. Спойлер: в торжество решила вмешаться полиция.
Под прицелом
«Пожалуй, одной из самых смелых идей, с которой к нам пришла пара – организовать свадьбу в Южной Африке. Изначально они обратились в другое агентство. Но в процессе подготовки поняли, что мероприятие требует больших вложений. И если его и делать, то это должно быть что-то фантастическое, с режиссерскими экзерсисами, поэтому перешли к нам», - начинает свой рассказ Белов.
Его команда изначально понимала, что это сложный кейс: поиск подрядчиков в другой стране, невероятная по своей сложности логистика и т.д. Приходилось учитывать множество нюансов, которые на первый взгляд казались совсем незначительными.
По словам режиссера, у пары было желание прожить свадебный день в абсолютно разных жанрах и культурных контекстах. Так возникла идея нескольких церемоний, связанных единым символом Солнца и одновременно не похожих друг на друга. Первая церемония проходила на восходе, на мысе Доброй Надежды, вторая – на берегу Атлантического океана, пляже Нордхук, а третья – на закате в замке Lichtenstein Castle.
У нас были фотографы и видеографы, которые в какой-то момент запустили квадрокоптер – для более масштабных кадров. Но, как оказалось, в заповедной зоне – на Мысе Доброй Надежды – профессиональная съемка запрещена. Согласованиями занимался представитель от клиентов, и мы об этих нюансах не знали. Удивительно, что наш коптер не был сбит пограничниками. К нам подошла местная полиция с целью конфисковать оборудование и снятые материалы.
Александр Белов
Режиссер свадебных мероприятий, основатель TOBELOVE Agency
Команда Александра, несмотря на щепетильную ситуацию, не растерялась – флешки «с уликами» были спрятаны ими в нижнее белье (а в камерах флешки подменили). Если бы не такая смекалка, организаторы могли бы остаться без важных материалов, а пара лишилась бы бесценных кадров.
Совет от основателя и режиссера event-агентства: организовывая мероприятие в чужой стране, лучше заранее изучить особенности местного законодательства и аспекты, связанные с менталитетом и традициями. Это поможет свести риски к минимуму. А если часть организационных вопросов берут на себя клиенты, обязательно перепроверяйте перестраховывайтесь!
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