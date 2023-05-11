Свадьба в Южной Африке: три церемонии и сокрытии «улик» от полиции в нижнем белье

Организовать свадьбу мечты, не упустив при этом ни одной важной детали – непростая задача для новичков. Даже event-агентства допускают ошибки, что уж говорить о влюбленных, решивших взвалить на свои плечи ответственность за воплощение задуманной идеи. Александр Белов, основатель и режиссер event-агентства TOBELOVE, за плечами которого 12 лет работы в event-сфере, более 100 мероприятий по всему миру и сотни влюбленных пар рассказал сайту-изданию «Страсти» о самой, на наш взгляд, безумной свадебной церемонии, состоявшейся практически на краю света. Спойлер: в торжество решила вмешаться полиция.

Под прицелом

«Пожалуй, одной из самых смелых идей, с которой к нам пришла пара – организовать свадьбу в Южной Африке. Изначально они обратились в другое агентство. Но в процессе подготовки поняли, что мероприятие требует больших вложений. И если его и делать, то это должно быть что-то фантастическое, с режиссерскими экзерсисами, поэтому перешли к нам», - начинает свой рассказ Белов.

Его команда изначально понимала, что это сложный кейс: поиск подрядчиков в другой стране, невероятная по своей сложности логистика и т.д. Приходилось учитывать множество нюансов, которые на первый взгляд казались совсем незначительными.

По словам режиссера, у пары было желание прожить свадебный день в абсолютно разных жанрах и культурных контекстах. Так возникла идея нескольких церемоний, связанных единым символом Солнца и одновременно не похожих друг на друга. Первая церемония проходила на восходе, на мысе Доброй Надежды, вторая – на берегу Атлантического океана, пляже Нордхук, а третья – на закате в замке Lichtenstein Castle.