Свадьба 2023: на каких специалистов сильно растет спрос и где их искать

Теплое время года — традиционно остается самым популярным периодом для проведения свадеб, и с наступлением весны растет спрос на различные свадебные услуги. Так, за последний месяц интерес к услугам свадебных специалистов вырос почти вдвое. Эксперты Авито Услуг рассказали сайту-изданию «Страсти», помощь каких специалистов пользуется наибольшим спросом, а также поделились примерами небанальных идей конкурсов.

За последний месяц почти в два раза (+94% в динамике год к году) вырос спрос на услуги специалистов, занимающихся организацией свадеб. В топ-5 самых популярных у россиян свадебных услуг вошли аренда транспорта (доля 24% от общего спроса на платформе), услуги фотографа (23%), ведущего на свадьбу (18%), свадебная прическа (12%), выпечка торта (9%). Однако, динамика спроса говорит о том, что россияне все чаще предпочитают привлекать опытного организатора, который возьмет на себя все хлопоты по подготовке и проведению торжества. Так, интерес к услугам организаторов за последний месяц увеличился почти в четыре раза, ведущих — на 134%.

Свадебные специалисты в поиске клиентов также все чаще используют специализированные онлайн-платформы. _Так, предложение в категории свадебных услуг за последний месяц выросло на 13%. _Чаще всего на Авито Услугах предлагают свою помощь свадебные фотографы (доля 25% от общего числа опубликованных объявлений), компании по аренде транспорта (23%), ведущие (17%).

Чем развлечь гостей: небанальные идеи развлечений без конкурсов с бутылкой

Романтичное кино

Самый простой способ организовать спокойное и романтичное развлечение — небольшой фильм или слайд-шоу, рассказывающий историю любви жениха и невесты. Фильм стоит снять и смонтировать заранее, а на свадьбе просто вывести его на экран.

Для создания слайд-шоу можно привлечь фотографа. Из сделанных им снимков с небольшой обработкой можно составить целую историю любви, дополнив её рассказом о женихе и невесте. К созданию такого фильма можно привлечь и гостей. Для этого достаточно собрать фото и видео, которые они сняли во время свадьбы на свои смартфоны.

Немного волшебства

Привнести в свадебные торжества немного тайны, и при этом развлечь гостей, можно с помощью гаданий. Лучше организовать небольшой «уголок гадалки», где гости смогут получить шуточные предсказания. Если свадьба празднуется в небольшом помещении — можно привлечь аниматора в костюме волшебницы, цыганки, феи. Заранее сообщите аниматору некоторые факты о гостях, чтобы придать такому гаданию реалистичности, но сами предсказания все же должны быть шуточными.

Танцуют все

Развлечь гостей всех возрастов можно с помощью танцев, но «беззвучных». Танцующим выдаются наушники, в которых звучит музыка. При этом мелодии резко обрываются и сменяют друг друга. Танцующие должны быстро перестроиться под новый ритм. Если в плейлист добавить известную музыку, можно усложнить задачу, предложив гостям угадать, какая мелодия звучит в наушниках.

Уже практически обязательным атрибутом стал первый танец жениха и невесты. Так, интерес к услугам хореографов, помогающих поставить первый танец, вырос за последний месяц почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет и предложение в этой категории. Помощь в постановке свадебного танца на Авито Услугах стали предлагать в два раза чаще. Первый танец не обязательно должен быть традиционным вальсом. В выборе хореографии стоит ориентироваться на общую концепцию и стиль торжества.

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