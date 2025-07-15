«Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай холостяк!»: неженатых мужчин предложили вносить в черный список МВД и отправлять в армию

К главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной обратились с новой концепцией законопроекта по улучшению демографической ситуации в стране. Инициаторы предложили вносить «неактивных холостяков» в черный список МВД и отправлять их в армию, если они не ходят на свидания. Об этом узнал портал «Страсти».

В обращении к депутату активисты отметили, что необходимо вести список неженатых мужчин, которые не предпринимают попыток создать семью. Если россиянин в течение трех месяцев не встречается с девушками, то ему необходимо назначать исправительные работы, сказано в документе.

Второй идеей, предложенной авторами обращения, является отправка холостяков в армию.

«Если после трех свиданий отсутствует прогресс — мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай холостяк! Либо жениться, либо осваивать Сибирь», — отметили инициаторы законопроекта.

Также депутатам предложили обязать рестораны предоставлять ночь в отеле парам при достижении определенной суммы чека. По словам авторов, один из ресторанов в Москве уже ввел акцию, согласно которой заведение дарит влюбленным номер в гостинице, если они заказывают еду и напитки минимум на 50 тысяч рублей.

Ранее появилась информация, что в России работодателям предложат сажать рядом одиноких мужчин и женщин.