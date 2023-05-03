Что должно быть во всех отношениях, кроме любви: 5 составляющих от нейропсихолога

Однажды на смену нежным чувствам и пылким эмоциям приходят вещи, которые являются, пожалуй, более важными, чем все остальное. Именно они делают отношения в паре по-настоящему прочными и красивыми. Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала сайту-изданию «Страсти» о пяти составляющих отношений, которые не менее значимы, чем любовь.

1. Общие взгляды на жизнь

Мнение о том, что противоположности притягиваются, не лишено смысла. Вот только в быту, как показывает практика, подобные союзы далеко не всегда выживают, подчеркивает специалист.

«Если вы с партнером в буквальном смысле смотрите в разных направлениях, существовать в подобном режиме будет непросто. Именно общие взгляды на жизнь сближают людей, являясь одной из самых важных составляющих счастливого союза», - отмечает она.

Если один человек в паре привык спускать всю зарплату на праздники и покупки, а другой − откладывать на жизнь (как делали в его семье), мира и гармонии точно не стоит ждать.

2. Общение

Партнерам в паре должно быть интересно общаться друг с другом. Однажды состояние безумной влюбленности исчезнет, и вам придется не только постоянно восхищаться любимым человеком и петь серенады под окном, но и говорить о самых разных вещах: строить планы на жизнь, мечтать, тихонько сплетничать про общих знакомых, делиться мнением и решать кучу повседневных забот.

«Ваше общение не должно ограничиваться вопросом «как дела?» и стандартным ответом «все норм», потому что такой вариант уже говорит о проблеме в отношениях. Разумеется, в жизни каждой пары наступает момент затишья, когда хочется помолчать и поразмышлять в одиночестве, но если такой формат общения преобладает, значит, проблема налицо», - обращает внимание нейропсихолог.

3. Эмоциональная близость

Эмоциональная близость является куда более интимной вещью, чем кажется со стороны. Это значит, что вы не боитесь открыться друг другу и доверить нечто сокровенное и очень личное. Эмоциональная близость предполагает особенное отношение к партнеру, которое может выстраиваться годами. Другими словами, подобная вещь говорит о том, что вы спокойно говорите любимому человеку о своих внутренних страхах или, напротив, больших мечтах и получаете в ответ поддержку и ободрение, но никак не сарказм, иронию или (что еще хуже) безразличие.

4. Дружба

Как бы избито ни звучало подобное утверждение, но влюбленные должны быть еще и хорошими друзьями.