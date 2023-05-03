Что должно быть во всех отношениях, кроме любви: 5 составляющих от нейропсихолога
Однажды на смену нежным чувствам и пылким эмоциям приходят вещи, которые являются, пожалуй, более важными, чем все остальное. Именно они делают отношения в паре по-настоящему прочными и красивыми. Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала сайту-изданию «Страсти» о пяти составляющих отношений, которые не менее значимы, чем любовь.
1. Общие взгляды на жизнь
Мнение о том, что противоположности притягиваются, не лишено смысла. Вот только в быту, как показывает практика, подобные союзы далеко не всегда выживают, подчеркивает специалист.
«Если вы с партнером в буквальном смысле смотрите в разных направлениях, существовать в подобном режиме будет непросто. Именно общие взгляды на жизнь сближают людей, являясь одной из самых важных составляющих счастливого союза», - отмечает она.
Если один человек в паре привык спускать всю зарплату на праздники и покупки, а другой − откладывать на жизнь (как делали в его семье), мира и гармонии точно не стоит ждать.
2. Общение
Партнерам в паре должно быть интересно общаться друг с другом. Однажды состояние безумной влюбленности исчезнет, и вам придется не только постоянно восхищаться любимым человеком и петь серенады под окном, но и говорить о самых разных вещах: строить планы на жизнь, мечтать, тихонько сплетничать про общих знакомых, делиться мнением и решать кучу повседневных забот.
«Ваше общение не должно ограничиваться вопросом «как дела?» и стандартным ответом «все норм», потому что такой вариант уже говорит о проблеме в отношениях. Разумеется, в жизни каждой пары наступает момент затишья, когда хочется помолчать и поразмышлять в одиночестве, но если такой формат общения преобладает, значит, проблема налицо», - обращает внимание нейропсихолог.
3. Эмоциональная близость
Эмоциональная близость является куда более интимной вещью, чем кажется со стороны. Это значит, что вы не боитесь открыться друг другу и доверить нечто сокровенное и очень личное. Эмоциональная близость предполагает особенное отношение к партнеру, которое может выстраиваться годами. Другими словами, подобная вещь говорит о том, что вы спокойно говорите любимому человеку о своих внутренних страхах или, напротив, больших мечтах и получаете в ответ поддержку и ободрение, но никак не сарказм, иронию или (что еще хуже) безразличие.
4. Дружба
Как бы избито ни звучало подобное утверждение, но влюбленные должны быть еще и хорошими друзьями.
Оба партнера должны не соперничать друг с другом, а поддерживать, не обвинять, а пытаться понять мнение другого, не проверять любовь опасным поведением, а беречь свой союз. Проще говоря, вы должны знать, что можете положиться на любимого человека, который примчится на другой конец города на помощь, а не предложит вызвать такси или позвонить маме.
Бибигуль Кушалиева
Нейропсихолог, тренер по энергетике
5. Ответственность
Ответственность в паре — это еще один «кит», на котором держатся реально крепкие и прочные отношения. Причем такое поведение должен демонстрировать каждый из партнеров, а не только кто-то один. Зачастую многие пары разрушаются из-за того, что вся ответственность ложится на конкретного человека, который со временем начинает понимать, что вкладывается без ответной отдачи. Если вы постоянно забываете про правило «берем и отдаем», то о каких серьезных отношениях может идти речь?
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