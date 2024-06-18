«Существует сценическая этика»: певец NECHAEV о дресс-коде для артистов

32-летний певец NECHAEV высказался о введении дресс-кода для артистов. Исполнитель хита «Она мое все» отреагировал на предложение активистов в беседе с изданием «Страсти».

1 июня 2024 года Ольга Бузова угодила в скандал. В День защиты детей певица вышла на сцену Уфы в откровенном кожаном боди. После этого в Сети предложили ввести дресс-код для артистов. Кирилл Нечаев считает, что коллеги должны нести ответственность за свои действия и осознавать, перед какой публикой выступают. Также певец отметил, что «существует сценическая этика».

«Это больше вопрос к тем, кто беспокоит общественное мнение своими нарядами. Я считаю, что тут дело каждого. Я одеваюсь так, как мне комфортно. Но, бесспорно, существует сценическая этика. Нужно понимать, когда, где, в чем ты выступаешь и, главное, перед какой публикой», — высказался артист.

Полное интервью Кирилла Нечаева о помощи Ольги Бузовой и знакомстве с Иваном Ургантом читайте здесь.