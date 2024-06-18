«Расстаться было лучшим решением»: певец NECHAEV о распаде группы N.E.V.A., дресс-коде для звезд и Урганте

Блогер и певец Кирилл Нечаев (NECHAEV) обладает уникальными возможностями голоса. В 2018 году он опубликовал ролик, в котором исполнил «Цвет настроения синий» голосами Светланы Лободы, Димы Билана, Юрия Шатунова, Григория Лепса и Стаса Михайлова. Видео быстро набрало популярность в Сети и получило высокую оценку от самого исполнителя хита — Филиппа Киркорова.

На сегодняшний день Кирилл отказался от пародий на звезд, но музыка в его жизни осталась. Теперь он сам пишет песни, которые находят отклик у публики. Его трек «Она мое все» стал настоящим трендом в Сети, при помощи которого более 10 тысяч человек признались друг другу в любви. И в этом Кирилл видит главную «миссию» своего творчества. Певец считает, что музыка — это «огромный мир», который может «успокоить душу» и сделать счастливее.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Кирилл рассказал о съемках пародии на «Цвет настроения синий», знакомстве с Иваном Ургантом и отреагировал на введение дресс-кода для артистов.

Кирилл, Вы — певец, блогер и шоумен. С какой деятельностью ассоциируете себя в первую очередь?

В первую очередь, я — музыкант. Музыка — моя главная страсть, работа и увлечение. Мое главное дело — писать тексты и музыку (от первой идеи до полноценной аранжировки и сведенного трека), а затем выступать на сцене.

Вы начинали музыкальную карьеру в группе N.E.V.A. и в ее составе достигли немалых высот. В чем причина распада коллектива?

Наши пути разошлись. Каждый хотел двигаться в своем направлении. Мы перестали быть командой. Стали часто ссориться и спорить. Лучшим решением было расстаться.

Вам комфортнее быть самостоятельным артистом или являться частью коллектива?

Мне комфортнее быть самостоятельным артистом. За все, что я делаю, отвечаю только я. Группа — это очень сложный механизм, постоянные нервы, начиная с вопросов организации процессов, заканчивая творчеством. У каждого свое видение, свои амбиции и желания, очень сложно с такими вводными двигаться в одном направлении.

В мае у Вас завершился гастрольный тур по городам России. Какие впечатления остались от выступлений? С какими трудностями столкнулись во время тура?

Тур прошел очень камерно и лампово. Это были акустические концерты. Со мной выступала жена, она играла на скрипке. И, конечно, она произвела фурор среди моей аудитории. Теперь, видимо, всегда будем вместе выступать.

Трудностей никаких не было. Очень благодарен всем, кто пришел на концерты, жду вас на презентацию альбома!

Ваш трек «Она мое все» стал настоящим трендом в Сети. Какой была Ваша первая реакция, когда поняли, что песня «зашла» публике?

Конечно, это радость. Я очень благодарен всем, кому нравятся мои песни. Каждый раз на концертах, видя, как люди подпевают слова, я заряжаюсь на месяцы вперед, чтобы дальше творить!

Как считаете, есть ли формула, позволяющая создавать хиты?

Сколько я не пытался, так и не смог разгадать. Одно знаю точно, как правило, хитом становится та песня, которая очень легко и быстро пишется.

Недавно Инстасамка представила свою версию песни «Мой мармеладный». Как считаете, нуждаются ли хиты в переосмыслении, новом прочтении? Как относитесь к тренду на ностальгию в музыке?

Я переосмыслил песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!» еще в 2019 году, и она снова стала хитом. А затем песню «Первый раз» в дуэте с Ириной Нельсон. И она также покорила чарты. Могу сказать, что этот тренд никогда не закончится. Люди очень любят знакомые мотивы.

Многие Ваши песни посвящены любви. Вкладываете ли Вы в тексты личные истории? Что для Вас любовь?

Я пою о своем эмоциональном состоянии в тот или иной период. Любовь для меня — это, в первую очередь, действие, бескорыстное желание делать другого человека счастливым.