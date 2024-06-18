«Расстаться было лучшим решением»: певец NECHAEV о распаде группы N.E.V.A., дресс-коде для звезд и Урганте
© фотограф Андрей Май
Блогер и певец Кирилл Нечаев (NECHAEV) обладает уникальными возможностями голоса. В 2018 году он опубликовал ролик, в котором исполнил «Цвет настроения синий» голосами Светланы Лободы, Димы Билана, Юрия Шатунова, Григория Лепса и Стаса Михайлова. Видео быстро набрало популярность в Сети и получило высокую оценку от самого исполнителя хита — Филиппа Киркорова.
На сегодняшний день Кирилл отказался от пародий на звезд, но музыка в его жизни осталась. Теперь он сам пишет песни, которые находят отклик у публики. Его трек «Она мое все» стал настоящим трендом в Сети, при помощи которого более 10 тысяч человек признались друг другу в любви. И в этом Кирилл видит главную «миссию» своего творчества. Певец считает, что музыка — это «огромный мир», который может «успокоить душу» и сделать счастливее.
В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Кирилл рассказал о съемках пародии на «Цвет настроения синий», знакомстве с Иваном Ургантом и отреагировал на введение дресс-кода для артистов.
Кирилл, Вы — певец, блогер и шоумен. С какой деятельностью ассоциируете себя в первую очередь?
В первую очередь, я — музыкант. Музыка — моя главная страсть, работа и увлечение. Мое главное дело — писать тексты и музыку (от первой идеи до полноценной аранжировки и сведенного трека), а затем выступать на сцене.
Вы начинали музыкальную карьеру в группе N.E.V.A. и в ее составе достигли немалых высот. В чем причина распада коллектива?
Наши пути разошлись. Каждый хотел двигаться в своем направлении. Мы перестали быть командой. Стали часто ссориться и спорить. Лучшим решением было расстаться.
Вам комфортнее быть самостоятельным артистом или являться частью коллектива?
Мне комфортнее быть самостоятельным артистом. За все, что я делаю, отвечаю только я. Группа — это очень сложный механизм, постоянные нервы, начиная с вопросов организации процессов, заканчивая творчеством. У каждого свое видение, свои амбиции и желания, очень сложно с такими вводными двигаться в одном направлении.
В мае у Вас завершился гастрольный тур по городам России. Какие впечатления остались от выступлений? С какими трудностями столкнулись во время тура?
Тур прошел очень камерно и лампово. Это были акустические концерты. Со мной выступала жена, она играла на скрипке. И, конечно, она произвела фурор среди моей аудитории. Теперь, видимо, всегда будем вместе выступать.
Трудностей никаких не было. Очень благодарен всем, кто пришел на концерты, жду вас на презентацию альбома!
Ваш трек «Она мое все» стал настоящим трендом в Сети. Какой была Ваша первая реакция, когда поняли, что песня «зашла» публике?
Конечно, это радость. Я очень благодарен всем, кому нравятся мои песни. Каждый раз на концертах, видя, как люди подпевают слова, я заряжаюсь на месяцы вперед, чтобы дальше творить!
Как считаете, есть ли формула, позволяющая создавать хиты?
Сколько я не пытался, так и не смог разгадать. Одно знаю точно, как правило, хитом становится та песня, которая очень легко и быстро пишется.
Недавно Инстасамка представила свою версию песни «Мой мармеладный». Как считаете, нуждаются ли хиты в переосмыслении, новом прочтении? Как относитесь к тренду на ностальгию в музыке?
Я переосмыслил песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!» еще в 2019 году, и она снова стала хитом. А затем песню «Первый раз» в дуэте с Ириной Нельсон. И она также покорила чарты. Могу сказать, что этот тренд никогда не закончится. Люди очень любят знакомые мотивы.
Многие Ваши песни посвящены любви. Вкладываете ли Вы в тексты личные истории? Что для Вас любовь?
Я пою о своем эмоциональном состоянии в тот или иной период. Любовь для меня — это, в первую очередь, действие, бескорыстное желание делать другого человека счастливым.
С кем из артистов хотелось бы записать совместный трек?
Хотел бы записать трек с Бастой. Буду работать и выпускать песни, становиться популярнее, чтобы к этому прийти.
Кого из русских исполнителей слушаете? Кто для Вас является ориентиром?
Я фанат группы «Наутилус Помпилиус» много лет. Но здесь я исключительно слушатель. Ориентиры для меня — артисты, которые трудятся много лет и остаются актуальными. Искренне восторгаюсь Сергеем Жуковым, например. Он — артист, который собирает стадионы в каждом городе. Это отличный ориентир!
В Сети предложили ввести дресс-код для артистов. Как относитесь к этой идее? Как считаете, какие наряды для артистов допустимы, а какие — нет?
Это больше вопрос к тем, кто беспокоит общественное мнение своими нарядами. Я считаю, что тут дело каждого. Я одеваюсь так, как мне комфортно. Но, бесспорно, существует сценическая этика. Нужно понимать, когда, где, в чем ты выступаешь и, главное, перед какой публикой.
До начала сольной карьеры Вы прославились благодаря ролику-пародии на песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Как родилась идея исполнить хит голосами разных звезд? Чей голос повторить было труднее всего?
Я начинал со своей музыки, много лет пел авторские песни, а затем завел блог с каверами. Это был инструмент продвижения в период распада группы N.E.V.A. Я пытался придумать, как заработать, чтобы инвестировать в авторское творчество. Придумал и получилось, чему я очень рад.
Самый популярный вопрос, чей голос было труднее всего повторить (улыбается). Пусть будет Григорий Лепс. Чтобы его повторить, нужно жизнь прожить.
Ольга Бузова, Дима Билан и Филипп Киркоров поддержали Ваш ролик. Поступали ли от них предложения с сотрудничеством?
Нет, но был приятен сам факт, что заметили. Они мне очень помогли в продвижении, за что я им благодарен.
Чей голос на отечественной эстраде Вы могли бы назвать самым приятным?
Самый приятный голос для меня был у Валентины Толкуновой, такой мягкий и нежный, будто голос матери, рассказывающей сказку на ночь.
После успеха с роликом Вы стали гостем «Вечернего Урганта». Какой момент со съемок в шоу запомнился больше всего?
Момент, когда Иван зашел ко мне в гримерку перед съемками, чтобы познакомиться. Это было очень приятно и неожиданно. Я тогда убедился, что он — один из самых остроумных и харизматичных людей, которых я встречал. И самое классное, что в кадре он не поменялся, остался таким же прекрасным собеседником. Чувствовалась какая-то уверенность, что съемка пройдет хорошо и скоро я поеду домой и буду вспоминать об этом с улыбкой.
Как считаете, нужно ли сегодня возвращение «Вечернего Урганта» в эфир?
Был бы очень рад возвращению. Эта была моя любимая передача на ТВ.
У Вас уникальные возможности голоса. Не задумывались попробовать себя в озвучке?
Задумывался, открыт к предложениям. Погнали!
Поделитесь творческими планами. Какие цели ставите перед собой?
Пишу альбом, осенью выпущу. Это — главный план на год, потом презентация, новый тур. Еще в скором времени хочу стать отцом.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Конечно, музыка. Там вся моя страсть. Огромный мир, в котором можно столько всего пережить, выстрадать и успокоить душу.