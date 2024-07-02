«Существует риск потери всех зубов»: стоматолог оценил состояние полости рта Андрея Губина

Весной 2024 года певец Андрей Губин дал интервью в маске. 50-летний артист говорил, что из-за болезни стал плохо выглядеть. По кадрам видно – у исполнителя возникли серьезные проблемы с зубами. Сайт «Страсти» попросил врача оценить состояние зубов Губина. Комментарий для нашего издания дал стоматолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор «Роскосклиник» Роман Пиямов.

«В юные годы его улыбка была симметричной, а зубы стояли ровно, что свидетельствовало о хорошем состоянии полости рта. Однако тонкая слизистая десен в области зубов уже тогда могла быть предвестником возможных проблем. Тонкая слизистая десен увеличивает риск развития воспалительных заболеваний, таких, как пародонтит, особенно при недостаточном уходе.