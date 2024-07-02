ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 02 июля 2024, 04:00
2 мин.

«Существует риск потери всех зубов»: стоматолог оценил состояние полости рта Андрея Губина

Стоматолог Пиямов заявил, что Губин может потерять все зубы и стать инвалидом.
«Существует риск потери всех зубов»: стоматолог оценил состояние полости рта Андрея Губина

© Starface.ru

Весной 2024 года певец Андрей Губин дал интервью в маске. 50-летний артист говорил, что из-за болезни стал плохо выглядеть. По кадрам видно – у исполнителя возникли серьезные проблемы с зубами. Сайт «Страсти» попросил врача оценить состояние зубов Губина. Комментарий для нашего издания дал стоматолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор «Роскосклиник» Роман Пиямов.

«В юные годы его улыбка была симметричной, а зубы стояли ровно, что свидетельствовало о хорошем состоянии полости рта. Однако тонкая слизистая десен в области зубов уже тогда могла быть предвестником возможных проблем. Тонкая слизистая десен увеличивает риск развития воспалительных заболеваний, таких, как пародонтит, особенно при недостаточном уходе.

Современные фотографии Андрея и его интервью на канале НТВ, где он упоминал о потере зуба, позволяют сделать вывод о том, что у него развился пародонтит тяжелой степени. Это заболевание характеризуется воспалением десен, убылью костной ткани и расшатыванием зубов. На передних зубах верхней челюсти видны сколы, а нижние зубы сместились и накладываются друг на друга, что свидетельствует о потере их опорной функции.

Можно предположить, что Андрей не уделяет должного внимания уходу за зубами, что привело к их значительному ухудшению. Существует высокий риск потери всех зубов, что может привести к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до инвалидизации.

Роман Пиямов

Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор «Роскосклиник»

Эта история напоминает нам о важности регулярного ухода за полостью рта и своевременных визитов к стоматологу, чтобы избежать подобных проблем и сохранить здоровую и красивую улыбку на долгие годы», - сказал специалист.

Ранее стоматолог Диана Левчук оценила улыбку певцов Сергея Шнурова и Григория Лепса. Она отмечала, что Лепс сделал тотальное протезирование, благодаря которому ушли некоторые морщины.

Источник фото:Starface.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Андрей Губин
певец
зубы
стоматолог