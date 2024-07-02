«Существует риск потери всех зубов»: стоматолог оценил состояние полости рта Андрея Губина
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Весной 2024 года певец Андрей Губин дал интервью в маске. 50-летний артист говорил, что из-за болезни стал плохо выглядеть. По кадрам видно – у исполнителя возникли серьезные проблемы с зубами. Сайт «Страсти» попросил врача оценить состояние зубов Губина. Комментарий для нашего издания дал стоматолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор «Роскосклиник» Роман Пиямов.
«В юные годы его улыбка была симметричной, а зубы стояли ровно, что свидетельствовало о хорошем состоянии полости рта. Однако тонкая слизистая десен в области зубов уже тогда могла быть предвестником возможных проблем. Тонкая слизистая десен увеличивает риск развития воспалительных заболеваний, таких, как пародонтит, особенно при недостаточном уходе.
Современные фотографии Андрея и его интервью на канале НТВ, где он упоминал о потере зуба, позволяют сделать вывод о том, что у него развился пародонтит тяжелой степени. Это заболевание характеризуется воспалением десен, убылью костной ткани и расшатыванием зубов. На передних зубах верхней челюсти видны сколы, а нижние зубы сместились и накладываются друг на друга, что свидетельствует о потере их опорной функции.
Можно предположить, что Андрей не уделяет должного внимания уходу за зубами, что привело к их значительному ухудшению. Существует высокий риск потери всех зубов, что может привести к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до инвалидизации.
Роман Пиямов
Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор «Роскосклиник»
Эта история напоминает нам о важности регулярного ухода за полостью рта и своевременных визитов к стоматологу, чтобы избежать подобных проблем и сохранить здоровую и красивую улыбку на долгие годы», - сказал специалист.
Ранее стоматолог Диана Левчук оценила улыбку певцов Сергея Шнурова и Григория Лепса. Она отмечала, что Лепс сделал тотальное протезирование, благодаря которому ушли некоторые морщины.