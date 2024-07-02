«Сумма завышенная»: продюсер высказался о гонораре певицы Mia Boyka за концерт

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал новость о том, что прославившаяся благодаря хиту «Диор» певица Mia Boyka просит за 40-минутное выступление от 3 до 5 млн рублей. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению продюсера, подобный гонорар исполнительницы, несмотря на ее популярность, является завышенным.

«Я считаю, что данная сумма гонорара завышенная для данной артистки. Все-таки по ценообразованию ее выступление должно стоить 2, максимум 3 миллиона рублей. Это с учетом той популярности, которую она имеет на сегодняшний день. То есть она работает как топ-блогер и как, в принципе, исполнительница на молодежную аудиторию. Довольно популярная артистка среди молодежи. Она действительно участвует во всевозможных телевизионных проектах сейчас, у нее есть хитовые песни, она популярна среди молодежи как блогер и лидер мнений. Ну и к тому же она еще действительно поющая артистка. То есть, исходя из этого, я бы оценил ее выступление в 2−3 миллиона рублей», — высказался Рудченко.

Ранее Mia Boyka обиделась на Надежду Кадышеву за отказ записать совместную песню.