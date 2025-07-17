«Сумма достаточно реальная»: какие шансы у активистки взыскать с Певцова 70 тысяч рублей за оскорбления

Активистка Александра Тищенко подала иск в суд и потребовала от актера Дмитрия Певцова 70 тысяч рублей за оскорбление. Она утверждает, что заслуженный артист России назвал ее «бестактной свиньей». Девушка просит не только деньги, но и извинения от звезды. Последнего, как считает адвокат Сергей Жорин, ей вряд ли удастся добиться. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

По словам Жорина, никто не сможет заставить Певцова извиниться даже через суд, так как это не предусмотрено законодательствам. Но активистка может потребовать опровержения слов артиста.

«Раз дело поступило в суд, значит, был подан иск о защите чести и достоинства. В публикации СМИ указано, что, кроме компенсации морального вреда, истец просит извиниться. Но извинения вообще не предусмотрены действующим законодательством. То есть никого никак нельзя заставить извиниться. Суд не может обязать человека», — поделился адвокат.

Если оскорбление действительно было, то у активистки есть шансы выиграть дело — заверил Сергей Жорин. Однако подобные разбирательства сложны, и часто истцы проигрывают. Поэтому пока юрист не может прогнозировать, на чью сторону встанет судья.

«Фраза, которая размещена в публикации, носит оскорбительный характер. Соответственно, можно требовать компенсацию морального вреда. Что касается 70 тысяч рублей, то в целом, если суд удовлетворит этот иск, сумма достаточно реальная. В пределах от 50 до 100 тысяч рублей суды взыскивают по делам такой категории. Но это достаточно сложные дела, несмотря на, казалось бы, простоту и очевидность. Итог предрекать крайне сложно, потому что для этого нужно видеть, как иск сформулирован, какие доказательства представлены, какое обоснование. Если исходить из статистики, то в большинстве случаев суды отказывают в удовлетворении исков о защите чести и достоинства», — заявил Жорин.

Напомним, что Александра Тищенко пыталась добиться встречи с Певцовым из-за закрытия театра в столичном районе Отрадное. Она утверждает, что сначала Дмитрий выступал за сохранение культурного учреждение, но со временем изменил свое мнение.

Ранее Дмитрий Певцов выступил за традиционные ценности в российском кино.