Сумма долга приближается к особо крупной: что ждет Киркорова за неуплату 5,5 млн рублей

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров продолжает копить долг, несмотря на то, что может полностью погасить его за одно выступление на новогоднем корпоративе. В настоящий момент артист должен налоговой 5,5 миллиона рублей. Прежде в СМИ обсуждали долг певца, который составлял лишь 3,3 миллиона рублей. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, до каких пор может расти сумма долга и что ждет исполнителя в случае игнорирования ситуации.

По словам специалиста, лимита начисления задолженности законодательством не предусмотрено. Таким образом, сумма долга может перевалить за 13 миллионов рублей, а это уже считается задолженностью в особо крупном размере и предполагает ужесточение статьи в отношении звезды.

Тем не менее сумма долга может остаться на уровне той, что накапала за трехлетний период. Но это возможно при условии, что кредитор (налоговая) обратится в суд лишь после истечения этого срока — к тому моменту кончится срок исковой давности, заявила юрист. Таким образом, долг перестанет расти. Однако угроза уголовной ответственности никуда не денется.