Сумма долга приближается к особо крупной: что ждет Киркорова за неуплату 5,5 млн рублей
Юрист Подгрудкова прокомментировала увеличение суммы долга Киркорова до 5,5 млн.
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Король отечественной эстрады Филипп Киркоров продолжает копить долг, несмотря на то, что может полностью погасить его за одно выступление на новогоднем корпоративе. В настоящий момент артист должен налоговой 5,5 миллиона рублей. Прежде в СМИ обсуждали долг певца, который составлял лишь 3,3 миллиона рублей. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, до каких пор может расти сумма долга и что ждет исполнителя в случае игнорирования ситуации.
По словам специалиста, лимита начисления задолженности законодательством не предусмотрено. Таким образом, сумма долга может перевалить за 13 миллионов рублей, а это уже считается задолженностью в особо крупном размере и предполагает ужесточение статьи в отношении звезды.
Тем не менее сумма долга может остаться на уровне той, что накапала за трехлетний период. Но это возможно при условии, что кредитор (налоговая) обратится в суд лишь после истечения этого срока — к тому моменту кончится срок исковой давности, заявила юрист. Таким образом, долг перестанет расти. Однако угроза уголовной ответственности никуда не денется.
За уклонение от уплаты налогов предусмотрена уголовная ответственность. Вид наказания будет зависеть от суммы недоимки: крупный размер (2,7 млн руб.) или особо крупный размер (13,5 млн руб.). В случае если лицо полностью уплатило сумму недоимки, пеней, а также штраф, оно освобождается от уголовной ответственности.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
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