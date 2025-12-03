«Сумасшедший трудоголик»: рок-певица Диляра Вагапова о работе с Димой Биланом на шоу «Голос»
© Личный архив Диляры Вагаповой
Вокалистка известной русской рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова рассказала о работе с Димой Биланом во время ее участия в телевизионном проекте «Голос». В беседе с сайтом «Страсти» солистка группы «Мураками» назвала популярного артиста сумасшедшим трудоголиком, который всегда находил для нее время, несмотря на плотный график.
По словам Вагаповой, с Биланом она была знакома еще до проекта. Артистка выступала с ним на «Новой волне», когда все финалисты исполняли песню памяти Людмилы Гурченко.
«Дима чудесный, сумасшедший трудоголик. Всегда был на связи, следил за нами, прислушивался. Когда я сказала, что не буду петь на английском и буду рада песне на русском языке, он дал ту песню, которая мне близка. Хотя мог бы просто обойти этот момент и дать то, что считал нужным», — вспоминает исполнительница.
Также она поделилась советом, который дал ей знаменитый певец. Тогда музыкант сказал ей: «получай удовольствие». С тех пор, к ее сожалению, связь с Биланом Диляра не поддерживала.
«Конечно, если встретимся, то я поздороваюсь и, может быть, мы даже пообщаемся», — предположила артистка.