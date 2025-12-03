«Сумасшедший трудоголик»: рок-певица Диляра Вагапова о работе с Димой Биланом на шоу «Голос»

Вокалистка известной русской рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова рассказала о работе с Димой Биланом во время ее участия в телевизионном проекте «Голос». В беседе с сайтом «Страсти» солистка группы «Мураками» назвала популярного артиста сумасшедшим трудоголиком, который всегда находил для нее время, несмотря на плотный график.

По словам Вагаповой, с Биланом она была знакома еще до проекта. Артистка выступала с ним на «Новой волне», когда все финалисты исполняли песню памяти Людмилы Гурченко.