«Сумасшедшие»: 61-летняя Людмила Артемьева рассказала о работе в Новый год

61-летняя актриса Людмила Артемьева представила фильм «Баба Яга спасает Новый год» в Санкт-Петербурге. Она рассказала корреспонденту сайта «Страсти», что будет делать в Новый год, загадывает ли желание и случались ли с ней волшебные истории в праздник.

«У меня расписание складывается очень хаотично. Я не думаю, что в Новый год найдутся сумасшедшие, которые будут что-то реализовывать. Я думаю, что в этом году я Новый год посвящу семье», - поделилась звезда сериала «Сваты».