«Сумасшедшие»: 61-летняя Людмила Артемьева рассказала о работе в Новый год
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61-летняя актриса Людмила Артемьева представила фильм «Баба Яга спасает Новый год» в Санкт-Петербурге. Она рассказала корреспонденту сайта «Страсти», что будет делать в Новый год, загадывает ли желание и случались ли с ней волшебные истории в праздник.
«У меня расписание складывается очень хаотично. Я не думаю, что в Новый год найдутся сумасшедшие, которые будут что-то реализовывать. Я думаю, что в этом году я Новый год посвящу семье», - поделилась звезда сериала «Сваты».
Также актриса рассказала, что загадывает желания не только в Новый год, а каждую минуту. Специально ждать праздника для этого не нужно.
«Я очень прагматичный человек. Ждать Нового года, чтобы загадать заветное желание, по-моему, это несусветная глупость. Посему загадываю каждый раз, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И, поверьте, все реализовывается, если честно», - рассказала актриса.
Артемьева призналась, что различные изменения происходят в ее жизни ежедневно.
«Со мной метаморфозы происходят каждый день. Поэтому говорить, что что-то в Новом году я особо оценила, честно говоря, это будет вранье. Каждый день наслаждаюсь радостью и праздником. А я сама себе его устраиваю, что и вам настоятельно рекомендую», - сказала Артемьева.
На вопрос, с кем сложнее играть – взрослыми или детьми – актриса заявила, что предпочитает работать с радостными людьми.
«Самое приятное времяпрепровождение в работе – с радостными людьми. А у радости нет возрастных пределов. Со всеми радостными людьми я чудесным образом взаимодействую», - поделилась знаменитость.
Ранее Артемьева заявляла, что для зрителей является товаром.