Судмедэксперт прокомментировал дело о жестоком убийстве матери и дочери в Краснодарском крае

Судмедэксперт Юрий Кириленков прокомментировал дело об убийстве женщины и двухлетней девочки в Краснодарском крае. По его мнению, подозреваемый был в здравом уме, и о состоянии аффекта речи быть не может. Об этом он рассказал эксклюзивно для «Страсти».

Как отметил специалист, аффект – это сильное душевное волнение, вызванное противоправными или аморальными действиями потерпевшего. В данном же случае речь идет о двух убийствах. Сначала мужчина задушил бывшую сожительницу, а затем дочь.

«Даже если и предположить аморальное поведение первой жертвы (девушки), то о каком аморальном поведении ребенка может идти речь? Кроме этого, после убийства Бислан совершал обдуманные целенаправленные действия, направленные на сокрытие следов преступления - закапывание трупа ребенка, сжигание трупа матери ребенка, что по у него не вышло по счастливой случайности. Сымитировать аффект невозможно! Возможность виляния родственников убийцы на результат экспертиз не исключается, но делу был придан резонанс, после которого искажение результатов экспертизы может быть только экспертами, находящимися в стоянии аффекта», - поделился мнением Кириленков.

Напомним, что преступление было совершено в конце января. Тело 27-летней женщины было найдено в сгоревшей квартире. После в лесу в Адыгее обнаружили труп ее двухлетней дочери. По подозрению в убийстве задержан экс-возлюбленной жертвы.

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